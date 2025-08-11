Turtlebrace ahora está disponible a través de SPS y en Hanger Clinics en todo Estados Unidos

(Información remitida por la empresa firmante)

MONTRÉAL, 11 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Nos complace anunciar que Turtlebrace ahora estará disponible a través de SPS, el mayor proveedor de componentes ortopédicos y protésicos (O&P) en Estados Unidos. Como parte del acuerdo, las ortesis de muñeca, tobillo, codo y dedo de Turtlebrace también estarán disponibles para el personal clínico de Hanger Clinic para los pacientes que puedan beneficiarse del uso de estos dispositivos.

Turtlebrace se compromete a desarrollar órtesis que van mucho más allá de la función básica: transforman la vida diaria de quienes las usan. Todos los productos se elaboran cuidadosamente para ofrecer una solución personalizada, garantizando una inmovilización eficaz y una comodidad duradera.

"Este nuevo acuerdo marca un hito importante para ampliar el acceso a nuestras órtesis remoldeables, impermeables y ligeras a los pacientes que las necesitan", afirmó Serge-Eric Blais, desarrollador de Turtlebrace. "Es un gran paso hacia la misión de nuestra empresa de ayudar al mayor número posible de personas con soluciones que les permitan retomar su vida normal".

Gracias al moldeo rápido y flexible de Turtlebrace, los profesionales sanitarios pueden refinar y optimizar los protocolos de rehabilitación y explorar nuevas estrategias. Esta adaptabilidad les permite realizar un seguimiento del progreso del paciente durante todo el tratamiento, a la vez que proporciona una ortesis fina y cómoda.

Turtlebrace también utiliza termoplástico ecológico para fabricar las ortesis, un material 100 % compostable tras su uso. Además, minimizan el embalaje para reducir su huella ecológica.

Acerca de TurtlebraceEn Turtlebrace, todo lo que hacemos se centra en las personas. Nuestras soluciones están diseñadas para simplificar el trabajo de los profesionales sanitarios y generar confianza, a la vez que ofrecen a los usuarios mayor comodidad y una mejor calidad de vida, día a día. Al combinar tecnología de vanguardia con un enfoque centrado en el paciente, nos comprometemos a liderar la industria hacia una nueva era de mayor comodidad, funcionalidad y accesibilidad.

