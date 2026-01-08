Tuya Developer Day en CES 2026 reúne a líderes de la industria global para discutir el futuro de la IA física (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

LAS VEGAS, 8 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El 7 de enero de 2026, en el mundialmente reconocido evento de electrónica de consumo CES 2026, Tuya Smart (NYSE: TUYA, HKEX: 2391), proveedor global de servicios de plataformas de IA en la nube, organizó el "Tuya Developer Day" bajo el lema "Acelerando juntos la era de la IA física". El evento reunió a líderes de las principales empresas tecnológicas y organizaciones del sector para explorar las tecnologías y tendencias de IA más innovadoras.

Diálogo de Liderazgo: La evolución de la IA del concepto a la aplicación

En el evento, Alex Yang, cofundador, director de operaciones y director financiero de Tuya, participó en conversaciones individuales y exhaustivas con destacados invitados de Google Cloud y AWS. Las conversaciones se centraron en la tendencia de la IA en su transición de conceptos técnicos a aplicaciones a gran escala, a la vez que compartieron perspectivas de futuro sobre dispositivos nativos de IA.

En los Diálogos de Liderazgo "Tuya x Google Cloud: De la IA prioritaria a la IA en todas partes", Praveen Rao, director Global de Fabricación de Google Cloud, afirmó: "A medida que la tecnología de IA continúa avanzando, las capacidades multimodales han pasado de ser una innovación de vanguardia a un componente fundamental y esencial de los sistemas de IA. Esta tendencia se está extendiendo ahora de las aplicaciones virtuales al mundo real. Los futuros dispositivos de IA no solo integrarán a la perfección diversas modalidades de información, como la visión, el lenguaje y el audio, sino que también estarán equipados con inteligencia similar a la humana para ofrecer servicios verdaderamente proactivos. También esperamos colaborar con empresas de IA como Tuya para acelerar la implementación de dispositivos nativos de IA y marcar el comienzo de una nueva era de IA física".

En los Diálogos de Liderazgo "Tuya x AWS: Construyendo el mundo nativo de la IA", Danny Smith, estratega principal de Inteligencia Artificial, Automoción y Fabricación en AWS declaró: "En el complejo y cambiante entorno empresarial actual, los responsables de la toma de decisiones a menudo se enfrentan a una sobrecarga de información y retrasos al procesar datos masivos y multidimensionales. La IA de agentes a escala empresarial que hemos desarrollado junto con Tuya puede mantener un conocimiento de la situación en tiempo real y, guiada por marcos arquitectónicos y modelos económicos, tomar decisiones óptimas en segundos, lo que, en última instancia, genera resultados empresariales superiores".

Mesa redonda: Interoperabilidad para la era de la IA nativa

Chuck Sabin, vicepresidente de Tecnología y Desarrollo de Mercado de Bluetooth Special Interest Group (SIG), afirmó: "La conectividad ya no es solo una consideración técnica, sino un motor de innovación global. A través de Bluetooth, conectamos dispositivos en aplicaciones de audio, salud, industria y comercio minorista, ofreciendo experiencias inalámbricas seguras y fiables. A medida que la tecnología evoluciona, SIG facilita una interoperabilidad fluida entre dispositivos, a la vez que colabora con empresas miembro como Tuya para acelerar la innovación y expandir las aplicaciones en el mundo real".

Jeff Platon, vicepresidente de Marketing de Wi-Fi Alliance, afirmó: "La IA está abriendo un nuevo capítulo en la forma en que las personas experimentan la conectividad. Al alinear las pruebas y la certificación Wi-Fi CERTIFIED con los estándares emergentes, Wi-Fi Alliance contribuye a garantizar que el Wi-Fi siga siendo la base segura y confiable para las experiencias inteligentes y conectadas del futuro".

"En el panorama actual impulsado por la IA, la importancia de los estándares abiertos y la innovación colaborativa nunca ha sido tan crucial", afirmó Jon Harros, director de Certificación y Pruebas de la Connectivity Standards Alliance. "La Alianza actúa como un punto de encuentro donde la colaboración fomenta soluciones seguras e interoperables diseñadas para funcionar conjuntamente, con empresas miembro innovadoras como Tuya que contribuyen al desarrollo de la próxima generación de dispositivos con IA. Estos esfuerzos colectivos impulsan una adopción más rápida, a la vez que garantizan que la inteligencia conectada ofrezca un valor duradero a gran escala".

Colin Cureton, vicepresidente de línea de productos y negocio doméstico de Silicon Labs, afirmó: "El mayor desafío al que se enfrentan los desarrolladores al implementar sistemas nativos de IA a gran escala es la fragmentación. Los entornos comerciales y de construcción actuales suelen depender de sistemas heredados, protocolos propietarios y dispositivos aislados, lo que dificulta que los motores de IA logren una coordinación unificada y la interoperabilidad de datos. Para abordar este desafío, Silicon Labs se asocia con empresas tecnológicas como Tuya para construir plataformas de conectividad robustas y seguras. También participamos activamente en el desarrollo de estándares de conectividad, sentando las bases para que los desarrolladores globales implementen soluciones nativas de IA a gran escala e impulsen el crecimiento colaborativo en todo el ecosistema".

Presentaciones principales: La IA transforma la lógica del consumidor en la interacción hombre-máquina

Alex Yang, cofundador, director de operaciones y director financiero de Tuya, pronunció un discurso sobre el tema 'La IA está redefiniendo la vida'. Enfatizó: "Construimos este asistente con una convicción simple: la tecnología debe facilitar la vida silenciosamente, no complicarla. Nuestra IA integra los aspectos fragmentados de la vida doméstica moderna (dispositivos inteligentes, servicios digitales, salud, horarios) en una experiencia intuitiva que comprende a las personas, se adapta a sus rutinas y les devuelve tiempo y tranquilidad. No se trata solo de automatización; se trata de crear un hogar que realmente funcione para ti".

El fundador y consejero delegado de Robopoet, Joe Sun, declaró en su discurso inaugural titulado "Hardware de IA para acompañar con valor emocional puro": "Para los usuarios de la Generación Z, los robots de compañía emocional no son productos tecnológicos fríos, sino 'compañeros electrónicos' con calidez emocional que les permiten comprenderlos cada vez más. Con el apoyo de Tuya, nuestros robots de compañía emocional pueden ajustar dinámicamente sus estados emocionales y su retroalimentación conductual en función de las interacciones diarias de los usuarios, creando una conexión emocional más profunda, una que se sienta verdaderamente 'comprendida' y 'recordada'."

Olivier Garreau, cofundador de Wisdom Oasis AI, pronunció un discurso inaugural titulado "Cuando la IA empieza a cuidar: El futuro de una crianza más inteligente". Destacó: "La IA está redefiniendo la interacción entre padres e hijos. Con la ayuda de la tecnología de IA de Tuya, nuestras innovadoras soluciones de IA no solo responden en tiempo real, sino que también comprenden a fondo las necesidades sutiles de los bebés. Creemos que la nueva generación de innovación en IA aportará una atención más humana, aportando calidez a cada hogar".

A medida que la IA pasa del mundo virtual a la vida real, se redefinen las interacciones entre humanos y máquinas, tanto en las experiencias de consumo como en las aplicaciones industriales. Durante el "Tuya Developer Day", se presentaron y debatieron avances en tecnología de IA, centrándose en la percepción multimodal, la toma de decisiones autónoma y el acompañamiento emocional. Tuya colaborará con actores tecnológicos globales para impulsar y acelerar conjuntamente el desarrollo de la IA física.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2857540/image_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2857541/2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2857542/3.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2857543/4.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2857544/5.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2857545/6.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2857546/7.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2857547/8.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2857548/9.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tuya-developer-day-en-ces-2026-reune-a-lideres-de-la-industria-global-para-discutir-el-futuro-de-la-ia-fisica-302656565.html