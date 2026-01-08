Tuya Smart anuncia una alianza estratégica con Robopoet para desarrollar la versión celular de "Fuzozo"

(Información remitida por la empresa firmante)

LAS VEGAS, 8 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- En CES 2026, Tuya Smart (NYSE: TUYA, HKEX: 2391), proveedor global de servicios de plataforma de IA en la nube, anuncia una alianza estratégica con Robopoet para desarrollar el primer compañero de IA del mundo con conectividad celular. Este hito marca un cambio fundamental en la compañía emocional de IA, desde escenarios interiores fijos hasta experiencias totalmente móviles y siempre conectadas.

La "economía emocional" global está pasando rápidamente de ser un concepto a una realidad, marcando el comienzo de una nueva ola de innovación centrada en el acompañamiento emocional. Según un informe de The Business Research Company, el mercado global de acompañantes de IA alcanzó aproximadamente 18.350 millones de dólares en 2025, y se espera un fuerte impulso de crecimiento en los próximos años.

Haciendo que los acompañantes de IA estén realmente "siempre a tu lado"

Detrás del rápido auge de la economía emocional de la IA se esconde un desafío antiguo: la conectividad. Una vez que los usuarios salen de casa, especialmente cuando viajan al extranjero, los acompañantes de IA que dependen del Wi-Fi suelen caer en un estado de "desconexión emocional".

Gracias a esta colaboración, Tuya y Robopoet abordan directamente esta limitación. Al integrar las capacidades de la red celular, Fuzozo se libera de las limitaciones físicas. Ya sea durante los desplazamientos diarios, la exploración al aire libre o los viajes transcontinentales, los usuarios ahora pueden disfrutar de compañía emocional en tiempo real y siempre activa.

Este avance completa la transición de la interacción en interiores y en un punto fijo a la movilidad en todo el escenario, permitiendo una interacción emocional fluida, inmersiva y bidireccional, en cualquier momento y lugar.

¿Por qué Tuya? Una combinación de profundidad y escala

Esta colaboración representa una poderosa combinación de la experiencia de Robopoet en IA emocionalmente inteligente y la fortaleza de Tuya en el desarrollo de ecosistemas globales de IA.

La Plataforma para Desarrolladores de IA de Tuya estandariza y modulariza la compleja conectividad global de dispositivos, la comunicación de datos y la gestión de operaciones. Esto permite al equipo de Robopoet centrarse en el desarrollo de las principales capacidades de IA y el contenido emocional, acelerando así la evolución de Fuzozo, que pasa de ser un producto a un compañero de IA dinámico y receptivo.

Mientras tanto, la infraestructura en la nube de Tuya, distribuida globalmente, garantiza experiencias de usuario consistentes, estables y de alta calidad en todo el mundo, lo que permite a Robopoet ofrecer eficientemente servicios premium de acompañamiento emocional a los mercados globales.

Co-creación de un nuevo ecosistema de acompañamiento de IA en la nube, el borde y los dispositivos

Este lanzamiento es más que una actualización de producto: marca el inicio de una profunda colaboración en el ecosistema. Más allá de la simple integración entre hardware y nube, Tuya y Robopoet explorarán conjuntamente agentes inteligentes de próxima generación basados en la colaboración entre la nube, el borde y los dispositivos.

En el stand de Tuya en CES 2026, Fuzozo se erige como un símbolo del futuro de la tecnología emocional de IA: un compañero de IA cálido y receptivo, sin momentos fuera de línea ni límites, que ahora se está convirtiendo en realidad.

