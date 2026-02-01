Tuya Smart impulsa la próxima ola de juguetes con IA en Spielwarenmesse 2026 (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

NUREMBERG, Alemania, 1 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Tuya Smart (NYSE: TUYA, HKEX: 2391), proveedor global de servicios de plataforma de IA en la nube, presentó una serie de productos de IA innovadores en Spielwarenmesse 2026 en Núremberg, del 27 al 31 de enero. En el evento, Tuya también reveló el secreto detrás de la próxima generación de juguetes de IA que se convertirán en el próximo gran éxito.

Nebula Plush AI Toy

La característica más impresionante del peluche Nebula con IA es su retroalimentación facial LED en tiempo real basada en las emociones del usuario. Cuando estás feliz o triste, puede responder con cambios en sus ojos. No solo permite una conversación fluida, sino que también cuenta con retroalimentación táctil cuidadosamente diseñada, que responde vívidamente a los abrazos y las caricias. Combinado con narración, transmisión de noticias y juegos interactivos, se convierte en un verdadero compañero de IA con memoria a largo plazo y capacidades de compañía emocional.

Walulu

Walulu responde con precisión a la demanda de compañía personalizada. Su núcleo de IA puede detectar hasta 19 respuestas emocionales distintas y es compatible con más de 60 idiomas. Además, se integra a la perfección con los principales modelos de IA de lenguaje de gran tamaño, como ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Qwen y Doubao. Los usuarios pueden elegir o cultivar diversos rasgos de personalidad, como ser alegre, tranquilo, curioso o considerado, para crear una comunidad de mascotas personalizada y dinámica.

Cámara de Aprendizaje con IA

La Cámara de Aprendizaje con IA combina a la perfección la visión de IA con la educación. Su función de reconocimiento de objetos no solo los identifica, sino que también los vincula con contenido cultural y educativo. Por ejemplo, al capturar idiomas extranjeros, la cámara puede proporcionar pronunciación y traducción en tiempo real. Además, sus filtros de IA integrados y funciones de transformación de imágenes pueden convertir los dibujos de los niños en impresionantes obras de arte digitales, estimulando la creatividad. Gracias a las conversaciones multimodales con IA, también puede convertirse en un compañero divertido y exploratorio para los niños mientras descubren el mundo.

Además, Tuya presentó perros robóticos con IA, capaces de imitar el movimiento e interactuar emocionalmente, respondiendo a comandos de voz y realizando diversas acciones realistas. También presentó el Reloj con IA, que ofrece escenas temáticas personalizables y alarmas que convierten cada despertar en una experiencia ceremonial. Estos innovadores productos con IA representan la expansión de los límites de la compañía inteligente. Demuestran que la próxima generación de juguetes con IA va más allá de los juguetes con una sola función para ofrecer una resonancia emocional más profunda, experiencias interactivas más personalizadas y una integración perfecta con escenarios del mundo real.

Solución de juguetes con IA de Tuya: La base de los productos más vendidos

Desarrollar juguetes de IA verdaderamente inteligentes no es tarea fácil. Desde el diseño del hardware y el entrenamiento de modelos de IA hasta el soporte multilingüe y la seguridad del contenido, cada paso presenta un desafío único. Para empoderar a desarrolladores, marcas y minoristas a crear la próxima generación de juguetes de IA, Tuya Smart presentó su solución integral para juguetes de IA en Spielwarenmesse 2026. La solución abarca todo el proceso, desde el diseño conceptual y el desarrollo de hardware/software hasta la creación de personalidades de IA y su lanzamiento al mercado, reduciendo drásticamente las barreras de desarrollo y aplicación para los juguetes de IA.

Transforma los juguetes en compañeros de IA

Con la Plataforma de Desarrollo de Agentes de IA de Tuya, los clientes pueden diseñar la personalidad, la lógica de la memoria y los patrones de comportamiento de sus juguetes sin tener que entrenar modelos subyacentes ni construir una infraestructura compleja. La plataforma se integra a la perfección con los principales modelos de IA, lo que permite conversaciones multiturno, retroalimentación emocional y memoria basada en escenarios, transformando eficazmente los juguetes estáticos en compañeros inteligentes y receptivos que pueden conectar más profundamente con los usuarios.

Desarrollo flexible de juguetes de IA a la medida de cada cliente

Tuya ofrece diversas vías de desarrollo para satisfacer las diversas necesidades de marcas y minoristas. Los clientes pueden elegir entre soluciones OEM listas para comercializar, integrar capacidades de IA en productos existentes mediante los Módulos y Cajas de IA de Tuya, manteniendo su diseño original, u optar por una personalización profunda para crear juguetes de IA únicos basados en la propiedad intelectual de la marca y sus historias culturales. Ya sean peluches, robots, herramientas educativas o tecnología portátil, las soluciones de juguetes con IA de Tuya ofrecen las opciones más adecuadas.

Compañerismo responsable diseñado para familias en la era de la IA

La privacidad de los datos y la seguridad del contenido son fundamentales para los niños. Las soluciones de juguetes con IA de Tuya incluyen una aplicación de gestión parental que permite a los padres supervisar el historial de conversaciones, recibir resúmenes de comportamiento generados por IA y obtener información sobre su crecimiento. Los padres también pueden gestionar el contenido de las interacciones y el tiempo de pantalla, garantizando una experiencia de compañerismo con IA responsable y segura para las familias.

Impulsando el éxito del cliente mediante la implementación eficiente de juguetes con IA

En la ola de innovación en juguetes con IA, Tuya ofrece a desarrolladores, marcas y minoristas una vía de comercialización más rápida, rentable y segura. Gracias a la robusta plataforma de IA de Tuya y al soporte de módulos, los clientes pueden simplificar la creación de IA desde cero, reduciendo el ciclo de desarrollo desde el concepto hasta la producción en masa en más de un 60 %. El tiempo de comercialización puede ser de tan solo 15 días, lo que permite un lanzamiento rápido de nuevos productos.

En términos de costes, la plataforma de IA integrada de Tuya minimiza los costes repetitivos de desarrollo e integración, lo que se traduce en una reducción del 30% al 50% en los gastos generales de I+D e implementación. En cuanto a seguridad y cumplimiento, la plataforma está preconfigurada con marcos de seguridad que cumplen con estándares globales como el RGPD y la CCPA, y admite cifrado de hardware, localización de datos y controles parentales para facilitar la rápida comercialización de los productos en los mercados globales.

Además, la infraestructura AIoT de Tuya abarca más de 200 países y regiones, ofreciendo soporte lingüístico en tiempo real en más de 60 idiomas y sólidas capacidades de gestión en la nube, lo que permite una implementación y operaciones globales eficientes.

A medida que la IA continúa evolucionando, el verdadero valor de los juguetes no reside solo en su "inteligencia", sino en cómo fomentan las conexiones emocionales y apoyan el crecimiento. En Spielwarenmesse 2026, la presentación de Tuya fue más que una simple presentación: fue una conversación más profunda sobre el futuro de la IA y la compañía emocional. De cara al futuro, Tuya seguirá colaborando con innovadores globales para explorar el futuro de los juguetes con inteligencia artificial, creando compañeros verdaderamente cálidos para la próxima generación.

