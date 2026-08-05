Tuya Smart lanza Tuya AI Coding (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Tuya Smart lanza Tuya AI Coding, que permite a los usuarios crear sus propias aplicaciones de estilo de vida con inteligencia artificial y lenguaje natural

HANGZHOU, China, 5 de agosto de 2026/PRNewswire/ -- Tuya Smart (NYSE: TUYA; HKEX: 2391), proveedor global de servicios de plataforma en la nube con IA, ha lanzado oficialmente Tuya AI Coding, una plataforma de desarrollo de aplicaciones sin código nativa de IA que permite a los usuarios convertir ideas en aplicaciones de estilo de vida con IA por medio de una simple instrucción.

Al describir sus ideas, las funciones deseadas o los requisitos de interfaz en lenguaje natural, los usuarios pueden generar aplicaciones ejecutables, implementables y capaces de ofrecer experiencias reales impulsadas por IA. La plataforma admite además la implementación con un solo clic y la posibilidad de compartir en redes sociales. El lanzamiento de Tuya AI Coding supone un paso más en la expansión de Tuya, que abarca desde páginas generadas por IA hasta aplicaciones de IA que pueden interactuar con el mundo físico, ampliando así las posibilidades del ecosistema AI Home.

El desarrollo de aplicaciones de IA está yendo más allá de la generación de páginas y entrando en la vida real

Gartner ha catalogado las plataformas de desarrollo de aplicaciones nativas de IA como una de las principales tendencias tecnológicas estratégicas para 2026, y precide que el 75% de las nuevas aplicaciones a nivel mundial se desarrollarán utilizando metodologías de desarrollo de bajo código para finales de año. Detrás de este rápido crecimiento del mercado, está surgiendo un nuevo cambio en la industria: a medida que disminuyen las barreras para el desarrollo de aplicaciones de IA, también cambia el estándar para evaluar el valor de estas aplicaciones. El informe del mes de julio de Frost & Sullivan señaló que las plataformas de generación de aplicaciones sin código nativas de IA están evolucionando desde la simple "creación de aplicaciones mediante conversación" hasta la "habilitación de la entrega empresarial completa", y la competencia ahora se expande más allá de las capacidades de generación de aplicaciones para incluir la implementación, el lanzamiento, las operaciones y la iteración continua.

En resumen, la "última milla" del desarrollo de aplicaciones de IA ya no se trata solo de generar código, sino que abarca además si una aplicación puede integrarse en escenarios del mundo real. Una aplicación confinada al navegador, que sea incapaz de interactuar con servicios, dispositivos o datos reales, tiene un valor práctico limitado.

Este es el desafío que Tuya AI Coding se creó para resolver. Diseñada para conectar a la perfección la creatividad humana con la tecnología de IA, la plataforma garantiza que cada aplicación generada por IA sea capaz, desde el primer día, de conectarse con dispositivos reales, atender a usuarios reales e impulsar experiencias reales.

Transformando ideas en aplicaciones de IA para el estilo de vida con una sola indicación

La mayoría de las herramientas de generación de aplicaciones de IA disponibles actualmente en el mercado están limitadas al mundo digital, reduciéndose a la creación de páginas web o interfaces de miniprogramas.

Desarrollada sobre la plataforma tecnológica global de IA e IoT de Tuya, Tuya AI Coding proporciona tres capacidades fundamentales: conectividad de dispositivos, servicios en la nube e inteligencia de datos. Cuando los usuarios introducen un requisito, la IA no solo genera interfaces y lógica de interacción, sino que también construye automáticamente la arquitectura backend completa, incluyendo bases de datos, pasarelas API, autenticación de usuarios y gestión de dispositivos, conectándose directamente a la infraestructura en la nube de Tuya, presente en más de 200 países y regiones.

Al mismo tiempo, Tuya AI Coding aprovecha el extenso ecosistema de hardware de IA de Tuya, con soporte nativo para acceder a más de 100.000 referencias. Se pueden añadir de forma flexible capacidades fundamentales como la gestión de dispositivos, el análisis de datos y los servicios de información meteorológica, lo que permite una integración perfecta entre las aplicaciones de software y los dispositivos de hardware reales.

Capacitando a creadores sin conocimientos técnicos para construir experiencias de estilo de vida con IA

Tuya AI Coding se ha diseñado de forma principal para usuarios creativos sin conocimientos técnicos, como diseñadores, gerentes de producto, emprendedores, profesionales independientes y estudiantes. Para estos usuarios, las necesidades clave en el desarrollo de aplicaciones de IA son claras: convertir rápidamente ideas en productos funcionales, reducir las barreras técnicas, validar conceptos a bajo coste y experimentar una sensación de logro creativo.

Sin embargo, los flujos de trabajo de desarrollo tradicionales han representado un obstáculo durante mucho tiempo. Las altas barreras técnicas, los recursos limitados, los ciclos de iteración lentos y las herramientas complejas a menudo impiden que las personas creativas den vida a sus ideas.

Para hacer frente a estos retos, Tuya AI Coding ofrece varias funcionalidades clave:

Vista previa en tiempo real e iteración conversacional: Durante el proceso de generación, la interfaz se renderiza en tiempo real, lo que permite a los usuarios refinar detalles al instante mediante comandos en lenguaje natural, como "agrandar el botón" o "activar el modo oscuro".

Biblioteca de plantillas y soporte basado en escenarios: Se admiten casos de uso verticales con plantillas listas para usar, lo que hace que el desarrollo sea más accesible y eficiente.

Compatibilidad multiplataforma e implementación con un solo clic: La plataforma genera automáticamente aplicaciones que funcionan en PC, smartphones, tabletas y otros dispositivos, a la vez que permite la implementación en la nube con un solo clic y la fácil compartición en redes sociales.

Un flujo de trabajo totalmente sin código: Lo que antes llevaba meses en el desarrollo tradicional ahora se puede comprimir en minutos, reduciendo la barrera técnica en un 90%.

Al mismo tiempo que la industria de la IA experimenta una profunda transformación en la creación de valor, "desbloquear la creatividad para todos" se vuelve tan importante como mejorar la eficiencia. Según cada vez son más las plataformas que ofrecen la capacidad de generar aplicaciones con una sola frase, la diferenciación de Tuya AI Coding se hace cada vez más evidente: no solo genera aplicaciones de IA, sino que también permite que estas se integren con el ecosistema de hardware de IA de Tuya y aceleren la transformación del mundo real.

Tuya AI Coding ya está disponible oficialmente. Los usuarios pueden explorar la plataforma en coding.tuya.ai.

Acerca de Tuya Smart

Tuya Smart (NYSE: TUYA; HKEX: 2391) es un proveedor líder mundial de servicios de plataforma en la nube de IA, dedicado a integrar la IA en la vida cotidiana. A través de su marco de desarrollo de código abierto TuyaOpen y sus motores universales de agentes de IA, incluida la plataforma de desarrollo de agentes de IA, Tuya integra capacidades de IA multimodal para reducir las barreras al desarrollo de la IA, impulsando de manera eficiente la creación de estilos de vida basados en IA y acelerando la integración de la IA con el mundo físico. Tuya ofrece soluciones innovadoras de IA física para dispositivos inteligentes, aplicaciones comerciales y desarrolladores industriales mediante sus capacidades de computación en la nube e inteligencia espacial. También proporciona un ecosistema global de IAoT completo, abierto y neutral. Este enfoque fomenta una vibrante comunidad global de desarrolladores compuesta por marcas, fabricantes de equipos originales (OEM), agentes de IA, integradores de sistemas y proveedores de software independientes que colaboran para crear ecosistemas de soluciones inteligentes que incorporan los principios de sostenibilidad, seguridad, eficiencia, agilidad y apertura.

A fecha de 31 de marzo de 2026, la plataforma para desarrolladores de IA de Tuya contaba con más de 1.970.000 desarrolladores de IA registrados procedentes de más de 200 países y regiones.

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