Tuya Smart presenta sus soluciones energéticas basadas en IA en la COP31 (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- De las advertencias climáticas a la acción energética: Tuya Smart presenta sus soluciones energéticas basadas en IA en la COP31

ANTALYA, Turquía, 16 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Durante la 31.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), Tuya Smart (NYSE: TUYA; HKEX: 2391), proveedor global de servicios de plataforma en la nube basados en inteligencia artificial (IA), fue invitado a participar en un evento paralelo en la Zona Azul de la COP31, titulado "De la alerta temprana a la acción: diplomacia y cooperación climática global".

El evento, organizado por el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR) y el Centro de Servicios Meteorológicos Públicos de la CMA (Centro Nacional de Emisión de Alertas Tempranas) con el apoyo de China Energy News y el Comité de Cooperación y Enlace Internacional de la Sociedad de Investigación Energética de China (CERS), tuvo como objetivo ofrecer una plataforma abierta para el diálogo internacional, explorar vías equitativas y eficaces para la cooperación climática global, y promover una mayor integración entre los sistemas de alerta temprana climática y las acciones de respuesta en el sector energético. La sesión reunió a diversos invitados destacados, entre ellos Leslie Wang, director de Cuentas Empresariales y Estratégicas para Europa en Tuya Smart.

Wang pronunció un discurso principal titulado "De la alerta temprana a la acción: alineando el clima y la energía", en el que expuso cómo la innovación digital, la gestión energética basada en IA y las tecnologías conectadas pueden contribuir a la resiliencia climática y al desarrollo sostenible. Asimismo, durante un panel de discusión, compartió las prácticas innovadoras de Tuya en materia de resiliencia climática.

Transformar las alertas climáticas en respuestas energéticas accionables

A medida que el calentamiento global se intensifica, los fenómenos meteorológicos extremos como las olas de calor y las olas de frío son cada vez más frecuentes, lo que ejerce una presión creciente sobre toda la cadena de valor de la electricidad, desde la generación y la transmisión hasta la distribución y el consumo. Estos sucesos plantean múltiples desafíos, entre ellos desequilibrios entre la oferta y la demanda de energía, una mayor carga sobre la red eléctrica y un mayor riesgo de interrupciones en el suministro.

La iniciativa Alertas tempranas para todos de las Naciones Unidas tiene como objetivo proteger a todas las personas en el planeta mediante sistemas de alerta temprana para el año 2027. Sin embargo, el valor de estas alertas no reside únicamente en visibilizar los riesgos, sino en facilitar la adopción de medidas. Solo transformando las alertas en respuestas energéticas proactivas y preventivas es posible salvaguardar la seguridad energética de manera más eficaz.

En su presentación, Wang explicó cómo Tuya acerca a los hogares la previsión climática, la gestión energética basada en inteligencia artificial y las capacidades de almacenamiento de energía, con el fin de abordar los desafíos energéticos residenciales en condiciones meteorológicas extremas.

Wang presentó Conow, una marca global de un ecosistema energético basado en IA, cuya plataforma Conow AIX se sustenta en la infraestructura global de IAoT de Tuya. Al integrar capacidades de IA como la previsión, la optimización y la gestión inteligente en productos y sistemas energéticos que abarcan la energía solar fotovoltaica, el almacenamiento de energía, los vehículos de nuevas energías y la calefacción, Conow AIX conecta diversas fuentes de datos, tales como previsiones meteorológicas, precios dinámicos de la electricidad, el estado de los dispositivos y la demanda energética. La plataforma ofrece dos funcionalidades clave —la previsión meteorológica y la preparación ante desastres— que ayudan a transformar las alertas climáticas en acciones energéticas concretas.

"En primer lugar, su capacidad de previsión meteorológica permite a Conow AIX preparar reservas de energía con antelación en función de las condiciones climáticas. Al combinarse con medidas de ahorro energético como la gestión de la distribución de energía mediante inteligencia artificial, ayuda a resolver el desfase temporal entre la generación de energía solar y el consumo eléctrico doméstico, lo que reduce tanto el consumo de energía como las facturas de electricidad de los hogares".

"En segundo lugar, el modo Storm Guard puede activarse con un solo toque en la aplicación Conow. El sistema supervisa automáticamente las alertas meteorológicas extremas a nivel local y ordena a las baterías que reserven energía antes de que se produzcan fenómenos meteorológicos severos, ayudando así a los hogares a mitigar el riesgo de cortes de suministro eléctrico derivados de desastres. Una vez que han pasado las condiciones meteorológicas adversas, el sistema retoma automáticamente su estrategia habitual de gestión energética. Además, su paquete de energía de respaldo puede funcionar de forma independiente, lo que permite afrontar una mayor variedad de situaciones de preparación ante desastres en el hogar".

Conow ha desarrollado una completa gama de productos que cubre diversas necesidades energéticas domésticas. Su oferta incluye la serie Lyra —baterías domésticas ligeras y de fácil conexión—, el sistema de almacenamiento de energía (ESS) todo en uno CBE 2000 Pro y la recién lanzada Atlas 6000 AC, una batería doméstica de conexión directa a la red eléctrica.

Por su parte, Conow AIX se ha integrado con más de 1.000 proveedores de tarifas eléctricas dinámicas en todo el mundo y es compatible con más de 3.000 categorías de dispositivos inteligentes. Mediante la aplicación de estrategias personalizadas, basadas en escenarios de uso específicos y en precios dinámicos de la electricidad, es posible optimizar los costes energéticos hasta en un 76,3 %. Asimismo, al responder en tiempo real a la demanda de la red eléctrica, el sistema puede generar ingresos adicionales por flexibilidad, con una media de entre 3 y 5 euros diarios por cada 10 kW.

Exploración de nuevas oportunidades para la colaboración en materia de clima y energía

En el panel de debate titulado "De la alerta temprana a la acción", Leslie Wang participó junto a representantes de WMO, el Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD), IRENA, Trina Solar y LONGi para analizar cómo los sistemas de alerta temprana climática pueden impulsar acciones concretas: desde orientar la toma de decisiones en los sistemas energéticos y las inversiones en infraestructuras, hasta ampliar soluciones de resiliencia climática en regiones de alto riesgo.

Wang profundizó en el enfoque de Tuya respecto a la gestión energética impulsada por inteligencia artificial. Gracias a su plataforma de IA+IoT, Tuya es capaz de identificar señales de alerta meteorológica, clasificarlas según su gravedad y aplicar estrategias diferenciadas de gestión de carga, teniendo en cuenta los niveles de desastre, el estado de la red eléctrica y la capacidad de almacenamiento de energía de los usuarios. Ante la previsión de fenómenos meteorológicos extremos, el sistema puede gestionar de forma centralizada los recursos distribuidos de energía solar y almacenamiento, reduciendo así el riesgo de cortes de suministro generalizados y fallos en los equipos.

Wang destacó además: "La transición energética depende de la colaboración. De cara al futuro, Tuya seguirá reforzando su cooperación con agencias meteorológicas globales, operadores de red y socios locales, al tiempo que continúa desarrollando sus soluciones para la alerta temprana ante fenómenos climáticos, la gestión energética mediante IA y la preparación ante desastres. Con estas iniciativas, buscamos transformar las alertas climáticas en medidas preventivas accesibles, automatizadas y replicables, contribuyendo a crear un ecosistema energético digital más resiliente a escala mundial".

Tuya y Conow se unen a la iniciativa 'Climate Leadership Impact'

Durante el evento paralelo, los invitados participantes lanzaron conjuntamente la iniciativa 'Climate Leadership Impact' (CLI). Esta iniciativa busca forjar un consenso global en torno a la gobernanza climática e incentivar a las empresas a profundizar en sus acciones frente al cambio climático. Centrándose en cuatro áreas clave —criterios ESG, aplicaciones de IA, transición energética y desarrollo de talento internacional—, la iniciativa pretende establecer un mecanismo integral que abarque la "alerta temprana, la respuesta, la colaboración y la evaluación", facilitando así una actuación coordinada entre múltiples partes interesadas.

Las prácticas del ecosistema de energía basado en IA de Tuya se presentaron como uno de los casos de estudio. Al centrarse en aplicaciones energéticas tanto en entornos residenciales como industriales, la solución aprovecha Conow AIX para transformar la energía en el hogar que habitualmente se percibe solo como un generador pasivo de facturas eléctricas en un activo energético activo, inteligente y distribuido, lo que reporta beneficios directos a los hogares.

La solución, que ya se ha implementado en varios países europeos, destaca por ser ligera, rentable y replicable, ofreciendo un modelo práctico y una solución concreta para la transición energética verde a nivel global y la gestión de riesgos meteorológicos.

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