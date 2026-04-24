(Información remitida por la empresa firmante)

-Tuya Smart presenta una versión mejorada de Hey Tuya y capacidades de IA ampliadas para la innovación en hardware, impulsando los ecosistemas de IA para el hogar, la robótica y la energía

SHENZHEN, China , 24 de abril de 2026/PRNewswire/ -- Tuya Smart (NYSE: TUYA, HKEX: 2391), proveedor líder mundial de plataformas de IA en la nube, presentó hoy su versión mejorada de Hey Tuya en la Cumbre Global de Desarrolladores TUYA 2026. Tuya también expuso su enfoque estratégico en tres ecosistemas clave de aplicaciones de IA: IA para el Hogar, IA para Robots e IA para la Energía.

La Cumbre, que comenzó hoy, reunió a miles de desarrolladores, representantes de empresas y expertos en tecnología de todo el mundo para construir conjuntamente un ecosistema de aplicaciones de IA.

La versión más reciente de Hey Tuya representa una evolución integral, desde capacidades de IA fundamentales hasta experiencias inteligentes basadas en escenarios.

Expansión de servicios de terceros: Hey Tuya ahora se integra completamente con servicios de terceros como Google Mail, Calendar y Docs. Los usuarios pueden emitir un solo comando de voz para enviar correos electrónicos, programar reuniones o procesar documentos, transformando la IA de una herramienta conversacional a un asistente orientado a la acción.

Ecosistema de hardware ampliado: Hey Tuya ha ampliado la compatibilidad de su ecosistema de hardware, con soporte completo para Matter y plataformas de código abierto populares como Home Assistant.

Base de IA mejorada: La base de IA de Hey Tuya se ha mejorado integralmente para admitir conversaciones más naturales, razonamiento más profundo y planificación de tareas complejas. Los usuarios pueden hablar con naturalidad, como lo harían con un amigo, y Hey Tuya interpreta la intención y completa las tareas en consecuencia, evolucionando de la ejecución reactiva a la asistencia proactiva.

Habilidades ampliadas: Hey Tuya ahora incluye una biblioteca de habilidades completa y en constante expansión, compatible con funciones como la generación de diapositivas, el reconocimiento y la creación de imágenes, y la generación de videos, satisfaciendo mejor las necesidades de los usuarios en función de sus escenarios.

Creación de aplicaciones conversacionales: Con Vibe Coding, los desarrolladores pueden crear rápidamente soluciones integradas de IA, IoT y web/móvil. Mediante la interacción exclusivamente en lenguaje natural, pueden crear escenarios complejos, paneles de control de dispositivos personalizados, aplicaciones ligeras para el estilo de vida y flujos de trabajo de automatización impulsados por IA. Esto reduce significativamente las barreras para el desarrollo de aplicaciones de IA y permite que un mayor número de usuarios materialicen sus visiones creativas.

Inteligencia basada en escenarios: El Hey Tuya mejorado admite inteligencia basada en escenarios en diversos casos de uso, como "Despertar por la mañana", "Gestión de la salud" y "Protección fuera de casa". Cada escenario se genera dinámicamente en función de los hábitos, preferencias y condiciones en tiempo real del usuario.

Tuya amplía sus capacidades de IA integral para la innovación en hardware

Además de presentar la nueva versión de Hey Tuya, Tuya Smart presentó un conjunto de tecnologías nativas de IA de desarrollo propio, diseñadas específicamente para su implementación en hardware real.

En la Cumbre, Tuya presentó su modelo de detección de actividad de voz personal (PVAD), entrenado internamente y diseñado específicamente para escenarios de hardware con IA. PVAD permite que los dispositivos identifiquen y se centren automáticamente en el hablante previsto sin necesidad de registro previo, lo que reduce significativamente las falsas activaciones en entornos acústicos complejos. Esto permite que el hardware con IA determine con mayor precisión quién habla antes de ejecutar comandos, mejorando así la fiabilidad y la experiencia del usuario.

La compañía también anunció importantes actualizaciones y nuevos lanzamientos en su infraestructura de IA, incluyendo Physical AI Foundation V2.8, Wukong AI 3.0, la red de comunicación en tiempo real Tuya (T-RTC), el modelo de acción física (PAM) y OmniMem V2.0, un sistema de memoria a largo plazo. En conjunto, estas tecnologías conforman un completo conjunto de herramientas para desarrolladores que crean aplicaciones de IA de próxima generación.

Los asistentes también pudieron experimentar de primera mano el creciente ecosistema de desarrolladores de Tuya. Entre las novedades más destacadas se encontraban TuyaClaw y DuckyClaw, así como Vibe Coding, que permite a los desarrolladores crear aplicaciones de nivel profesional utilizando lenguaje natural, y la plataforma de desarrollo de IA Tuya mejorada.

Mediante este conjunto integrado de tecnologías y herramientas, Tuya reduce significativamente las barreras para el desarrollo de la IA, acelera la innovación y permite a desarrolladores de todo el mundo lanzar al mercado aplicaciones basadas en IA.

Tuya se centra en tres ecosistemas clave de aplicaciones de IA, co-creando hogares con IA junto a desarrolladores globales

En la Cumbre, Leo Chen, copresidente y director general de Tuya Smart, afirmó que el crecimiento impulsado por la IA ya es una realidad y que prácticamente todo el hardware merece ser rediseñado con IA. Tuya se centrará por completo en tres ámbitos de aplicación de vanguardia: el hogar con IA, la robótica con IA y la energía con IA, capacitando a los desarrolladores para aprovechar el valor de la IA y adoptar la oportunidad que definirá la próxima década con una mentalidad proactiva.

Hogar con IA: Permite la coordinación inteligente de todo el hogar y servicios proactivos en todos los dispositivos mediante IA.

Robot con IA: Mejora y amplía las experiencias y los escenarios de aplicación en cinco categorías: compañía, limpieza, bienestar, protección y robótica corporal.

Energía con IA: Crea un sistema de gestión energética basado en IA para una monitorización precisa, un uso eficiente y una optimización inteligente del consumo energético.

Desde una plataforma de desarrollo de IA para empresas hasta aplicaciones de IA para el consumidor, la Cumbre Global de Desarrolladores TUYA 2026 traza un camino claro para que la IA pase de la tecnología a la aplicación en el mundo real. De cara al futuro, Tuya Smart seguirá colaborando con desarrolladores globales y socios del ecosistema para ampliar los límites de la innovación, acelerar la adopción de la IA y llevarla a todos los rincones del mundo físico.

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