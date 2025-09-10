TVH Consulting refuerza su liderazgo con tres nuevas adquisiciones

(Información remitida por la empresa firmante)

PARIS, 10 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Con el apoyo de 21 Invest France y sus coinversores minoritarios, el grupo TVH Consulting, empresa clave en la integración y publicación de software en Europa, anuncia tres adquisiciones estratégicas: Augusta Reeves (integradora de SAP S/4HANA Cloud en Francia y Suiza), Olivia Sistemas (ERP Microsoft Business Central en España) y BCSYS (ERP Microsoft Business Central en Francia).

El grupo genera actualmente unos ingresos superiores a los 110 millones de euros, con más de 600 empleados y 11 agencias en Francia, Marruecos, España y, ahora también, Suiza y Madagascar.

Estas adquisiciones consolidan la posición de TVH como empresa líder en ERP, DATOS/IA, ciberseguridad y CRM.

La unión con Augusta Reeves (150 consultores, miembro de la red United VARs) fortalece la colaboración con SAP y nos permite ofrecer un soporte integral, desde la implementación de procesos de negocio hasta la optimización de datos mediante SAP S/4HANA Cloud ERP, SAP DRC o SAP Business Data Cloud. La transacción amplía la cartera de TVH en torno a la Plataforma Tecnológica Empresarial y la IA.

El grupo abarca ahora una amplia variedad de sectores (farmacéutico, cosmético, química fina, construcción, ingeniería, consultoría y servicios) con soluciones adaptadas al negocio y tamaño de cada cliente.

TVH refuerza su posición en Microsoft Business Central con las adquisiciones de Olivia Sistemas y BCSYS. Olivia Sistemas se une a Algoritmia del Grupo TVH, creando una filial con 130 empleados e ingresos de 12 millones de euros. En Francia, la integración de BCSYS eleva el número de consultores de Microsoft a más de 100, convirtiendo a TVH en uno de los 3 principales integradores de Business Central ERP.

"Estas adquisiciones marcan un hito clave, consolidando nuestra posición histórica en el sector ERP y reforzando nuestra presencia geográfica y nuestra oferta para afrontar mejor los retos de transformación digital de nuestros clientes." Ahmed Mahcer, presidente del grupo TVH Consulting.

Acerca de TVH

Fundado en 2003, el grupo TVH Consulting se ha consolidado como un actor clave en la integración y publicación de software en Europa. Especializado en soluciones ERP, CRM, DATOS/IA y ciberseguridad, la empresa se apoya en alianzas estratégicas con grandes empresas del sector, como Microsoft, SAP, Salesforce y Talend, para ofrecer a sus clientes una experiencia inigualable. El grupo también es líder en ciberseguridad a través de su filial Fidens. www.tvhconsulting.fr

