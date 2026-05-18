Tyson Fury se une a Datavault AI como portavoz mundial para impulsar la monetización de datos de atletas

Tyson Fury se une a Datavault AI - Datavault AI

(Información remitida por la empresa firmante)

El tercer atleta mejor pagado del mundo según Forbes aporta su plataforma global a la iniciativa de monetización NIL y Sports Illustrated Exchange de Datavault AI

Madrid, 18 de mayo de 2026.- Datavault AI Inc. ("Datavault AI" o la "Compañía") (NASDAQ:DVLT), proveedor de tecnologías de monetización de datos, acreditación, interacción digital y tokenización de activos del mundo real ("RWA"), anunció hoy que el dos veces campeón mundial de los pesos pesados Tyson Fury se ha incorporado como portavoz internacional de Datavault AI en un acuerdo gestionado por Nick Hunter, de P11.



Clasificado en el puesto número 3 de la lista Forbes 2025 de los atletas mejor pagados del mundo, con unos ingresos estimados de 146 millones de dólares (Forbes 2025), Fury aporta proyección global y una comprensión profundamente personal de lo que significa poseer, proteger y capitalizar un nombre a la misión de Datavault AI de capacitar a personas y organizaciones para monetizar sus datos y activos digitales. Conocido en todo el mundo como "The Gypsy King", su nombramiento precede inmediatamente al lanzamiento de Sports Illustrated Exchange, la solución de Datavault AI diseñada para abordar los desafíos de monetización de Nombre, Imagen y Semejanza (NIL) a los que se enfrentan atletas, influencers y titulares de derechos en el deporte profesional y universitario.



"Tenemos el máximo respeto por Tyson Fury, no solo como uno de los mejores campeones de los pesos pesados de todos los tiempos, sino como un luchador resiliente cuya fuerza y autenticidad lo convierten en el socio perfecto para las batallas que tenemos por delante. Incrementar la concienciación global sobre la monetización de Nombre, Imagen y Semejanza, al tiempo que se afronta la importancia crítica de la ciberseguridad ante el próximo salto cuántico, se encuentra entre los desafíos más difíciles a los que se enfrentan las compañías hoy en día. Tyson Fury tiene la fortaleza necesaria para afrontar esto junto con la plataforma Quantum Secure Data Monetization de Datavault AI, y su participación acelerará el conocimiento de nuestras soluciones impulsadas por IA, incluido Information Data Exchange (IDE), que vincula de forma segura activos del mundo real con metadatos inmutables para una monetización responsable. Sports Illustrated Exchange transformará la manera en que los atletas capitalizan sus derechos NIL, y contar con Fury como nuestra imagen internacional subraya la escala y legitimidad de esta iniciativa", afirmó Nathaniel T. Bradley, CEO de Datavault AI.



Fury, cuya personalidad arrolladora y atractivo transversal han cautivado al público más allá del ring, declaró: "He pasado mi carrera luchando por lo que es mío dentro y fuera de las cuerdas. Datavault AI está dando a atletas y creadores las herramientas para poseer y beneficiarse realmente de su nombre, imagen, semejanza y datos en la era digital. Estoy orgulloso de unirme al equipo y ayudar a llevar Sports Illustrated Exchange al mundo. Va a ser enorme", afirmó Tyson Fury, ex campeón mundial unificado, Ring y Lineal de los pesos pesados.



Sobre Tyson Fury

Tyson Fury es dos veces campeón mundial de los pesos pesados y uno de los luchadores más laureados de su generación, con un récord profesional de 34 victorias (24 por KO), 2 derrotas y 1 empate en 37 combates profesionales. Dos veces elegido Peleador del Año por la revista The Ring —obteniendo el reconocimiento en 2015 tras derrotar al histórico campeón Wladimir Klitschko y nuevamente en 2020 después de su dominante victoria en la revancha frente a Deontay Wilder—, Fury es el único peso pesado que ha ostentado el título de The Ring en dos ocasiones desde Muhammad Ali, uniéndose a Floyd Patterson y Ali como los tres hombres que han logrado esa distinción. Su combate de trilogía contra Wilder en 2021 fue nombrado Pelea del Año por The Ring.



Clasificado en el puesto número 3 entre los atletas mejor pagados del mundo en 2025 por Forbes, con unos ingresos estimados de 146 millones de dólares (Forbes 2025), Fury es reconocido como uno de los atletas comercialmente más poderosos del planeta y el deportista individual con mayores ingresos del Reino Unido. Cuenta con una audiencia combinada en redes sociales de más de 11 millones de seguidores —6,9 millones en Instagram, 2,2 millones en X y 2,2 millones en Facebook— ampliando su alcance entre públicos del deporte, entretenimiento y estilo de vida en Reino Unido, Europa continental, Estados Unidos y otros mercados.



Con una altura de 2,06 metros, Fury es conocido mundialmente por su rango técnico sobre el ring y por su igualmente poderosa historia fuera de él: un regreso público de varios años tras afrontar problemas de salud mental, incluido el trastorno bipolar, que lo ha convertido en uno de los defensores más reconocidos del deporte en materia de salud mental. Esa autenticidad, combinada con su plataforma global, lo convierte en una elección natural para una compañía construida sobre el principio de que las personas deben poseer y controlar el valor de quienes son.



Fuera del ring, Fury protagoniza la serie de Netflix At Home with the Furys. La segunda temporada se estrenó el 12 de abril de 2026 —coincidiendo con el regreso de Fury a Netflix en directo en su combate contra Arslanbek Makhmudov la noche anterior— y Netflix ya ha renovado la serie para una tercera temporada. Esta colaboración posiciona a Datavault AI para ampliar su alcance en los sectores del deporte, entretenimiento y Web 3.0 mientras la compañía se prepara para lanzar Sports Illustrated Exchange más adelante en 2026.



Sobre Datavault AI

Datavault AI™ (NASDAQ:DVLT) lidera el camino en experiencias de datos impulsadas por IA, valoración y monetización de activos en el entorno Web 3.0. La plataforma en la nube de la compañía proporciona soluciones integrales con un enfoque colaborativo a través de sus divisiones de Ciencias Acústicas y Ciencias de Datos.



La división de Ciencias Acústicas de Datavault AI incluye las tecnologías patentadas WiSA, ADIO y Sumerian, así como tecnologías pioneras de transmisión inalámbrica espacial y multicanal de sonido de alta definición, con propiedad intelectual relacionada con sincronización de audio, temporización y cancelación de interferencias multicanal. La división de Ciencias de Datos aprovecha el potencial de Web 3.0 y la computación de alto rendimiento para proporcionar soluciones de percepción experiencial de datos, valoración y monetización segura.



La compañía tiene su sede en Filadelfia, Pensilvania. Más información sobre Datavault AI en www.dvlt.ai.

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