La UB y HollyMontt impulsan el aprendizaje práctico con avanzados entornos virtuales de inversión

El Máster de Fintech & IA de la Universidad de Barcelona firma un acuerdo de colaboración con HollyMontt para potenciar la educación financiera y la innovación

Madrid, 25 de septiembre de 2025.- La alianza permitirá integrar los avanzados entornos virtuales de inversión de HollyMontt para el aprendizaje práctico del alumnado del máster.

Barcelona, 22 de septiembre de 2025

El Máster de Fintech, Blockchain y Mercados Financieros y IA de la Universidad de Barcelona (UB) y HollyMontt, empresa EdTech especializada en plataformas educativas de simulación de inversiones, han alcanzado un acuerdo de colaboración cuyo objetivo es enriquecer la experiencia formativa del alumnado y acercar los conocimientos teóricos a aplicaciones reales del mundo de la inversión.

Esta colaboración arranca en el presente curso académico 2025-2026 con una clase magistral en Gestión de Carteras impartida por el CEO de HollyMontt, José Luis Álvarez, usando las plataformas como soporte práctico.

El acuerdo consiste en incorporar las herramientas digitales de HollyMontt dentro del temario y las prácticas del máster con el objetivo de que los estudiantes adquieran habilidades prácticas en la construcción y gestión de carteras, como por ejemplo la medición y gestión del riesgo, la diversificación y el análisis del desempeño en diferentes escenarios de mercado.

Esta iniciativa pretende fomentar una metodología didáctica más interactiva, ofreciendo un entorno educativo que mejora la preparación de los estudiantes para su futuro profesional.

“Este acuerdo entre la Universidad y el ecosistema Fintech forma parte del ADN del Máster de Fintech y de IA, permitiendo que los alumnos tengan acceso directo a la innovación tecnológica”. Comenta Dr. Damià Rey, Director del Máster Fintech de la UB.

“Esta colaboración refuerza nuestro compromiso con la innovación en el ámbito de la educación financiera, ofreciendo soluciones digitales que conectan la academia con el mundo profesional”, afirma José Luis Álvarez, CEO de HollyMontt.

Sobre las organizaciones

Máster de Fintech, Blockchain y Mercados Financieros (UB)

El Máster de Fintech, Blockchain y Mercados Financieros de la Universidad de Barcelona (UB) se centra en formar profesionales capaces de aplicar nuevas tecnologías al sector financiero, incluyendo Blockchain, mercados financieros digitales, innovación financiera y emprendimiento Fintech.

HollyMontt

HollyMontt es una empresa EdTech reconocida por referentes académicos de máximo prestigio internacional por sus entornos virtuales de inversión y gestión de carteras asistidos por algoritmos.

