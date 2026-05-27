Úbeda renueva su web turística y mejora su conexión digital - Turismo de Úbeda

(Información remitida por la empresa firmante)

El nuevo portal refuerza la promoción turística de la ciudad, mejora la experiencia de visitantes nacionales e internacionales, reúne materiales online y descargables de interés turístico y local e incorpora la interconexión con Inventrip y la preparación para futuros escenarios de interoperabilidad con la Plataforma Inteligente de Destinos de SEGITTUR.

Úbeda, 26 de mayo de 2026.- El Ayuntamiento ha presentado la nueva web oficial de Turismo de Úbeda, un portal renovado para mejorar la promoción digital de la ciudad, ordenar sus contenidos turísticos y facilitar una experiencia de consulta más clara, accesible y útil antes, durante y después de la visita.

La actuación ha sido desarrollada por Open-Ideas, empresa adjudicataria especializada en transformación digital y marketing turístico, y se integra en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea NextGenerationEU, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino “Úbeda, Ciudad Patrimonio de la Humanidad”.

La nueva web nace con el objetivo de convertir el canal digital turístico del municipio en un espacio más moderno, intuitivo y conectado. El proyecto refuerza la promoción de Úbeda como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, mejora el acceso a información actualizada y ofrece una navegación adaptada a visitantes nacionales e internacionales, ciudadanía, profesionales del sector y agentes vinculados a la actividad turística local.

Uno de los avances destacados es su enfoque internacional. Los contenidos están traducidos a tres idiomas - inglés, francés y alemán -, lo que favorece la proyección de Úbeda en mercados exteriores y facilita el acceso de visitantes extranjeros a su oferta patrimonial, cultural, gastronómica, artesanal, oleoturística y experiencial.

El portal organiza de forma más visual y funcional los principales recursos turísticos de la ciudad: patrimonio, cultura, gastronomía, artesanía, oleoturismo, turismo familiar, eventos y experiencias vinculadas al carácter local. La nueva estructura no solo informa, sino que ayuda a inspirar la visita y a mostrar la riqueza de una ciudad que combina legado histórico, vida cultural y autenticidad.

La web incorpora también una agenda de eventos renovada, pensada para mejorar la claridad y visibilidad de la programación cultural y turística del municipio. Este apartado permite consultar de manera más sencilla actividades, festivales, celebraciones y citas destacadas del calendario anual, reforzando uno de los grandes activos de Úbeda: su capacidad para ofrecer motivos de visita durante todo el año.

Otro elemento relevante es la creación de un repositorio online de contenidos turísticos y promocionales, con materiales consultables y descargables como vídeos, folletos, fotografías y otros recursos de interés turístico, artístico y local. Este espacio facilita el acceso a materiales de valor para visitantes, medios de comunicación, operadores turísticos, profesionales, creadores de contenido y agentes del sector.

Desde el punto de vista técnico, la nueva web incorpora la integración con Inventrip, plataforma especializada en la gestión estructurada de recursos turísticos. Gracias a esta conexión, el portal puede consumir y mostrar información mediante servicios API seguros, permitiendo visualizar puntos de interés, rutas, recursos y contenidos de forma dinámica, homogénea y coherente con la información gestionada desde el sistema de origen.

Esta interconexión mejora la gestión digital del ecosistema turístico local, reduce duplicidades, evita procesos manuales innecesarios y refuerza la coherencia entre los distintos canales de comunicación. Además, permite que la información disponible para el visitante sea más fiable y consistente, alineada con otros sistemas vinculados a la promoción y gestión turística, como la app del destino o los recursos relacionados con la señalización inteligente.

La arquitectura implantada responde a un modelo orientado a servicios, en el que la web funciona como capa de visualización y consulta conectada con sistemas externos mediante APIs y datos estructurados. Este enfoque permite avanzar hacia una gestión más eficiente, flexible y preparada para incorporar nuevas fuentes de información.

En esta línea, la nueva infraestructura queda preparada para futuros escenarios de interoperabilidad con la Plataforma Inteligente de Destinos, promovida por SEGITTUR. La conexión efectiva con los servicios de la PID dependerá de la disponibilidad de entornos, credenciales y servicios habilitados por la plataforma estatal, pero la arquitectura ya se alinea con los principios técnicos necesarios para avanzar hacia ese modelo.

La renovación de la web forma parte de una estrategia más amplia de comunicación digital y marketing turístico que incluye la nueva identidad de Turismo de Úbeda, la mejora del posicionamiento orgánico en buscadores, la creación de contenidos promocionales, la dinamización de redes sociales y el desarrollo de campañas para reforzar la notoriedad de la ciudad en mercados nacionales e internacionales.

El nuevo entorno digital incorpora, además, una visión más inclusiva y funcional de la experiencia turística, facilitando el acceso a la información a diferentes perfiles de usuarios, incluidos visitantes internacionales y personas con discapacidad.

Con esta actuación, Úbeda da un nuevo paso en la transformación digital de su ecosistema turístico. La web renovada mejora la promoción del municipio, amplía su proyección internacional, refuerza la conexión entre tecnología y patrimonio y contribuye a proyectar una imagen de ciudad más moderna, accesible e innovadora, sin renunciar a su identidad histórica y cultural.

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