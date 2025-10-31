Uber se lanza en Barbados, una nueva forma para que los viajeros se desplacen por la isla

(Información remitida por la empresa firmante)

BRIDGETOWN, Barbados, 31 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Los viajeros que visitan Barbados ahora pueden explorar la isla con mayor facilidad gracias a la aplicación de Uber. Uber ya está disponible en toda Barbados, lo que supone el primer lanzamiento de la compañía en el Caribe Oriental. Con solo unos toques, los visitantes pueden solicitar un viaje a través de Uber Taxi, que los conecta con los taxistas autorizados de la isla.

Uber Taxi sitúa a los taxistas locales en el centro, ofreciéndoles acceso a más pasajeros y preservando al mismo tiempo la autenticidad y la hospitalidad que definen la industria turística de Barbados.

"Cuando la gente viaja, quiere sentirse cómoda desplazándose y descubriendo nuevos lugares. Con la aplicación Uber, los visitantes pueden explorar Barbados con la misma confianza y los mismos estándares de seguridad que conocen en casa, al tiempo que apoyan a los taxistas locales que hacen que la experiencia en la isla sea verdaderamente única", explicó Belén Romero, gerente general regional para los Andes, América Central y el Caribe.

Para los turistas, la llegada de Uber significa la misma experiencia de confianza que ya conocen en ciudades de todo el mundo. Mediante la aplicación, los usuarios pueden ver los datos del conductor, las tarifas estimadas y las rutas en tiempo real, todo ello en un entorno familiar, transparente y sin efectivo.

Uber Taxi ha demostrado su éxito en destinos turísticos populares. En la República Dominicana, desde 2022, la opción Uber Select, que conecta a los usuarios con taxistas autorizados, ha facilitado más de 115.000 viajes, incluyendo más de 31.000 desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. En Francia, más de 3.000 taxis operan en la plataforma, y en Estados Unidos, Uber Taxi funciona en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Chicago y Washington D. C.

En Barbados, la aplicación también presenta Uber Reserve, que permite a los viajeros planificar con antelación y programar viajes con hasta 90 días de anticipación, ideal para traslados al aeropuerto o excursiones de un día por la isla. Además, Uber Hourly ofrece a los usuarios la libertad de reservar un conductor por horas, realizar múltiples paradas y explorar Barbados a su propio ritmo. Barbados es el primer país del Caribe donde está disponible Uber Hourly y el único en Latinoamérica diseñado específicamente para el turismo.

La aplicación de Uber incluye más de 30 funciones de seguridad que protegen tanto a usuarios como a conductores antes, durante y después de cada viaje, incluyendo la posibilidad de compartir el viaje en tiempo real, la verificación mediante PIN y la opción de grabar audio. Todos los taxistas deben completar un proceso de verificación y enviar documentos válidos antes de recibir solicitudes de viaje a través de la aplicación.

