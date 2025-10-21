Ubiquity nombra a Megan Porter vicepresidenta ejecutiva para Reino Unido y Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

Londres, 21 de octubre de 2025.-

El nombramiento refuerza la inversión continua de Ubiquity en Europa, ampliando la oferta de CX onshore y offshore con soluciones escalables y multilingües para clientes globales

Ubiquity, proveedor global de soluciones de experiencia del cliente (CX) y externalización de procesos de negocio (BPO), ha anunciado el nombramiento de Megan Porter como vicepresidenta ejecutiva para Reino Unido y Europa.



En su nuevo cargo, Porter liderará los esfuerzos de crecimiento regional, fomentará asociaciones locales y representará la creciente presencia de Ubiquity en el Reino Unido y los principales mercados europeos.



El nombramiento llega en un momento en que Ubiquity continúa acelerando su inversión en la región con la apertura de su centro de operaciones en Sheffield (Reino Unido), aumentando la capacidad para apoyar programas locales de fintech, salud, seguros y comercio electrónico.



Esta expansión complementa las capacidades nearshore y offshore de la compañía en Accra (Ghana) y Europa del Este, ofreciendo soporte flexible y multilingüe para satisfacer las necesidades cambiantes de empresas globales.



"Nuestros clientes en Europa demandan la misma combinación de calidad, agilidad y cumplimiento normativo que ha impulsado nuestro éxito en Norteamérica", señaló Matthew Nyren, CEO de Ubiquity.



"El liderazgo de Megan nos ayudará a satisfacer esa demanda, combinando conocimiento del mercado local con la escala global y la excelencia operativa que caracterizan a Ubiquity", añadió.



Porter se unió a Ubiquity en 2018 y ha desempeñado un papel clave en la mejora de la eficiencia operativa y la escalabilidad de los clientes como parte del equipo de liderazgo global de la compañía.



Con más de 18 años de experiencia en aprendizaje corporativo, desarrollo de talento y operaciones empresariales, aporta un profundo conocimiento en la construcción de equipos que generan resultados medibles para clientes en sectores regulados. Antes de unirse a Ubiquity, ocupó cargos de liderazgo en Google, TxVia, Morgan Stanley y TSYS.



"Europa es un mercado de crecimiento clave para Ubiquity", afirmó Porter. "Desde Sheffield hasta Accra y nuestros equipos en Europa del Este, estamos posicionados para ofrecer a los clientes opciones flexibles que les permitan escalar globalmente sin renunciar a los altos estándares de servicio y cumplimiento que definen nuestra marca", finalizó.



Este nombramiento refuerza el impulso global de Ubiquity tras su reciente adquisición de Peak Support, que amplió la capacidad operativa y las competencias multilingües de la empresa en Norteamérica, Europa y Asia.



Acerca de Ubiquity Global Services

Ubiquity Global Services ofrece servicios de experiencia del cliente, back-office y operaciones de riesgo y respuesta para sectores donde el cumplimiento y la confianza son esenciales, incluidos los servicios financieros, la sanidad, los seguros, el comercio electrónico y el software.



Con una presencia global y experiencia en entornos regulados, Ubiquity combina herramientas impulsadas por inteligencia artificial con soluciones human-in-the-loop para ayudar a los clientes a escalar con confianza, protegiendo al mismo tiempo sus marcas y clientes.



Reconocida por Frost & Sullivan y analistas líderes por su excelencia en servicio e innovación, Ubiquity genera resultados que fortalecen las relaciones con los clientes y apoyan un crecimiento sostenible.







