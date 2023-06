Ubiquity, proveedor líder de CX, amplía su presencia mundial con la contratación de nuevos ejecutivos

(Información remitida por la empresa firmante)

Londres, 1 de junio de 2023.

Los veteranos del sector -Brad Richardson, John Goodale y Leonel de Oliveira- se unen al equipo de primera clase de Ubiquity para ampliar las operaciones globales de CX de la empresa y ayudar a más empresas a escalar CX, reducir costes y mitigar riesgos

Ubiquity, empresa líder mundial en externalización de procesos empresariales para innovadores del sector, anuncia hoy que los tres ejecutivos siguientes se han incorporado a su equipo de categoría mundial para apoyar el desarrollo empresarial en Estados Unidos y ampliar su presencia en el Reino Unido y Europa: Brad Richardson como director de ventas; John Goodale como director ejecutivo, responsable de Europa; y Leonel de Oliveira como director ejecutivo de finanzas, Europa.



"Estamos encantados de dar la bienvenida a Brad, John y Leonel a medida que continuamos apoyando todas las áreas del viaje del cliente para las empresas que buscan escalar su CX", dijo Matt Nyren, CEO de Ubiquity. "Estos líderes aportan una gran experiencia de gestión que hará avanzar la posición de Ubiquity como líder global en CX, ayudando a sustanciar aún más nuestras soluciones omnichannel y estrategia de entrega geográficamente optimizada para clientes nuevos y establecidos".



Brad Richardson, Jefe de Ventas

Con sede en Tampa, Florida, Richardson aporta más de 25 años de experiencia en CX a su función de dirigir la estrategia global de desarrollo empresarial y ventas de Ubiquity. Brad tiene un historial de desarrollo de estrategias de crecimiento basadas en los ingresos y planes de negocio, proporcionando un crecimiento significativo para las empresas de tecnología de consumo, tecnología de la salud y tecnología financiera. Anteriormente trabajó como líder de ventas y éxito de clientes para Skyes antes de ser ascendido a vicepresidente global de desarrollo de negocio. Antes de unirse a Ubiquity, fue vicepresidente ejecutivo de ventas de Carenet Health, un proveedor de soluciones de gestión de consumidores, clínicas, de defensa de la salud y de navegación.



"Me uní a Ubiquity porque creo en su enfoque único para entender realmente al cliente ante todo. Entender sus necesidades y desarrollar soluciones a medida que transformen su CX de un centro de costes a un motor empresarial crítico", afirma Richardson.



John Goodale, Director Ejecutivo, Jefe de Europa

Con sede en Londres, Goodale dirigirá las operaciones y la expansión comercial de Ubiquity en el Reino Unido y Europa. John es un veterano del sector de los pagos y el comercio minorista con décadas de experiencia en diversos mercados como el Reino Unido, Europa, Norteamérica, Brasil y Rusia. Antes de incorporarse a Ubiquity, John ocupó varios puestos de responsabilidad en ventas, productos, tecnología y consultoría de gestión en múltiples organizaciones, como TSYS, KPMG, Crosscard, GPS y Zwipe.



"Las empresas de todos los mercados están luchando con la dotación de personal, la tecnología y la incertidumbre económica y están perdiendo una gran oportunidad de mejorar la experiencia de sus clientes. Como parte de Ubiquity, me entusiasma poder ayudar a las empresas del Reino Unido y Europa a resolver estos retos con un socio que cuenta con un historial de éxito probado", afirmó Goodale.



Leonel de Oliveira, Director Ejecutivo de Finanzas, Europa

También con sede en Londres, de Oliveira dirigirá el equipo financiero de Ubiquity y garantizará el cumplimiento de las normas empresariales en el Reino Unido y los mercados europeos. Leonel aporta más de 20 años de experiencia en todas las funciones de finanzas y operaciones empresariales. Antes de Ubiquity, Leonel ocupó varios puestos de liderazgo, incluido el de Director Financiero del Grupo Dreamtek. Con una sólida formación en finanzas y un profundo conocimiento de los requisitos normativos, Leonel tiene experiencia en el desarrollo de políticas e infraestructuras para garantizar el cumplimiento, la integridad financiera, la privacidad y la protección de datos.



Los líderes de Ubiquity estarán en Ámsterdam en Money20/20 Europe del 6 al 8 de junio de 2023. Programar una reunión.



