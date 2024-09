Ucademy lanza "Ucademy&GO": la nueva app móvil para optimizar el aprendizaje en cualquier momento y lugar

(Información remitida por la empresa firmante)

Disponible en Android e iOS, Ucademy & GO facilita el estudio en cualquier situación a través de herramientas interactivas y personalizadas

Madrid, 24 de septiembre de 2024.- Ucademy, la startup de e-learning que está transformando la educación online, presenta su nueva aplicación móvil Ucademy & GO, ya disponible en Android e iOS. Esta innovadora herramienta permite a los estudiantes acceder a todo su contenido formativo de forma flexible, potenciando el aprendizaje en cualquier momento y desde cualquier lugar.



Educación adaptada a los estudiantes de hoy



Ucademy se ha consolidado como una plataforma líder en formación online para estudiantes de diferentes niveles y objetivos educativos. A través de cursos específicos, ofrece formación para Selectividad, Selectividad para mayores de 25 años, Pruebas de Competencia Específica (PCE), oposiciones de educación, oposiciones administrativas, oposiciones a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Formaciones Profesionales oficiales y programas innovadores como workcamps sobre inteligencia artificial.



La nueva aplicación Ucademy & GO permite a todos estos estudiantes maximizar su tiempo de estudio con una serie de funcionalidades diseñadas para mejorar el rendimiento académico y adaptarse a las necesidades de cada alumno.



Funcionalidades clave de Ucademy & GO



1. Creador de tests personalizados: Los estudiantes tienen la libertad de crear sus propios tests eligiendo los temas que deseen repasar, lo que les permite concentrarse en áreas específicas y diseñar un estudio más eficiente y enfocado.



2. Modo repaso: Esta función permite a los usuarios revisar de forma sencilla las preguntas que han fallado en exámenes previos, para que puedan reforzar los conceptos donde tienen mayores dificultades y mejorar sus resultados a largo plazo.



3. Simulacros de exámenes: Los alumnos pueden acceder a exámenes reales de años anteriores o a tests generados por la propia plataforma de Ucademy, lo que les ofrece la oportunidad de experimentar situaciones de examen realistas y entrenar bajo presión antes de las pruebas oficiales.



Con estas funcionalidades, Ucademy & GO permite a los estudiantes, independientemente del tipo de formación que cursen, aprovechar al máximo su tiempo de estudio desde cualquier dispositivo móvil, asegurando una preparación constante y accesible.



Compromiso con la innovación educativa



"Con Ucademy & GO, queremos ofrecer a nuestros estudiantes una herramienta que les permita aprovechar cualquier momento para avanzar en su estudio, ya sea en un trayecto o en un descanso entre tareas", afirma Ramiro Zandrino, Cofundador y CEO de Ucademy. "Esta app refuerza nuestro compromiso de adaptar la educación a las personas y ofrecer una formación accesible, flexible y de calidad para todos."



Disponibilidad



La app Ucademy & GO ya está disponible para su descarga gratuita en las tiendas Google Play (Android) y App Store (iOS). Los estudiantes pueden acceder a una variedad de recursos gratuitos.



Con esta aplicación, Ucademy reafirma su posición como una plataforma innovadora en el sector educativo, brindando soluciones accesibles para que todos los estudiantes puedan alcanzar sus metas académicas y profesionales.



Sobre Ucademy



Ucademy es una startup de e-learning dedicada a la formación online a través de una plataforma innovadora. Ofrece cursos para estudiantes de Selectividad, Selectividad para mayores de 25 años, Pruebas de Competencia Específica (PCE), oposiciones de educación, oposiciones administrativas, oposiciones a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Formaciones Profesionales oficiales y workcamps sobre inteligencia artificial.







