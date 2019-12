COMUNICADO: UCB: Los pacientes con osteoporosis creen que las autoridades descuidan su enfermedad (2)

Publicado 12/12/2019 9:01:50 CET

"Los resultados de la encuesta son inquietantes, dado que muchos pacientes están experimentando una gran reducción en su calidad de vida general, debido a la osteoporosis y a fracturas por fragilidad. No es de extrañar que los pacientes se sientan abandonados", asegura la doctora Pascale Richetta, responsable del área de Salud Ósea y vicepresidenta ejecutiva de UCB. "Sabemos que hoy en día las personas esperan poder hacer más cuando son mayores; necesitamos ayudarles a lograr esto y vivir sus vidas al máximo, educando mejor a todas las partes interesadas que participan en el manejo de la osteoporosis y las fracturas por fragilidad (responsables políticos, médicos y pacientes) para garantizar que se entienda completamente el impacto a corto y largo plazo de la osteoporosis, que se gestione de forma eficaz y que el riesgo de fracturas posteriores y repetitivas se reduzca de forma significativa".

Acerca de la encuesta

UCB, junto con Research Partnership, ha realizado una encuesta online a 965 mujeres de 60 años de edad en adelante a las que se les había diagnosticado osteoporosis, procedentes de 11 países europeos. La encuesta se llevó a cabo en agosto/septiembre de 2019 como parte de una iniciativa para investigar el impacto de la osteoporosis y las fracturas por fragilidad en la vida de los pacientes, sus percepciones sobre el tratamiento de su enfermedad y cuánto pensaban que su profesional sanitario sabía sobre la enfermedad. Los participantes en la encuesta eran de Reino Unido, Francia, España, Alemania, Italia, Polonia, Lituania, Grecia, Irlanda, Países Bajos y Rumanía.

UCB Inspired by Patients. Driven by Science

UCB [http://www.ucb-iberia.com/home] es una compañía biofarmacéutica global centrada en el descubrimiento y desarrollo de soluciones y medicamentos innovadores que ayuden a transformar la vida de las personas con enfermedades graves en el campo de la inmunología y la neurología. Con más de 7.500 personas en aproximadamente 40 países, la compañía ha generado unos ingresos de 4.600 millones de euros en 2018. UCB está presente en el Euronext Brussels como UCB. Síguenos en Twitter: @UCB_Iberia [https://twitter.com/ucb_iberia].

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

1. Datos de archivo. Colaboradores de la investigación. Investigación sobre osteoporosis para UCB, septiembre de 2019. 2. Reginster JY, Burlet N. Osteoporosis: A still increasing prevalence. Bone 2006;38(2 Suppl 1):S4-9. 3. International Osteoporosis Foundation. IOF Compendium of Osteoporosis - Primera edición. Último acceso en septiembre de 2019. 4. WedMD. Osteoporosis: Are You at Risk? Disponible en https://www.webmd.com/osteoporosis/guide/osteoporosis-risk-f... [https://www.webmd.com/osteoporosis/guide/osteoporosis-risk-f...]. Consultado en septiembre de 2019. 5. Cauley JA. Public health impact of osteoporosis. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2013;68(10):1243-1251. doi:10.1093/gerona/glt093. 6. Ström O, Borgström F, Kanis JA, et al. Osteoporosis: burden, health care provision and opportunities in the EU. Arch Osteoporos 2011;6:59-155. doi: 10.1007/s11657-011-0060-1. 7. Cooper C. The crippling consequences of fractures and their impact on quality of life. Am J Med 1997;103:12S-17S; discussion 17S-19S. 8. van Geel TA, van Helden S, Geusens PP, et al. Clinical subsequent fractures cluster in time after first fractures. Ann Rheum Dis 2009;68:99-102. 9. Magaziner J, Simonsick EM, Kashner TM, et al. Predictors of Functional Recovery One Year Following Hospital Discharge for Hip Fracture: A Prospective Study. J Gerontol 1990;45:M101. 10. Cooper C, Atkinson EJ, Jacobsen SJ, et al. Population-based study of survival after osteoporotic fractures. Am J Epidemiol 1993;137:1001. 11. Leibson CL, Tosteson AN, Gabriel SE, et al. Mortality, disability, and nursing home use for persons with and without hip fracture: a population-based study. J Am Geriatr Soc 2002;50:1644.

CONTACTO: Más información: UCB Comunicación, Mónica López, T +34610544090, +34 915500204, mbernardo@agenciacomma.com, Agencia comma,Mónica Bernardo, T +34 610544090, +34 15500204, mbernardo@agenciacomma.com