UCB selecciona Veeva Vault CRM

(Información remitida por la empresa firmante)

Plataforma CRM con capacidades autónomas para impulsar una interacción unificada a nivel mundial

PLEASANTON, California, 4 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) ha anunciado hoy que UCB ha apostado por Veeva Vault CRM, la plataforma de interacción basada en agentes para el sector de las ciencias de la vida. Vault CRM ofrece inteligencia artificial específica para el sector, con el fin de acelerar los lanzamientos y propiciar mejores experiencias para los clientes.

Nos entusiasma fortalecer nuestra alianza estratégica con Veeva mediante la transición a Vault CRM, afirmó Edwin Erckens, director de tecnología digital de UCB. Compartimos un profundo compromiso con el éxito del cliente, y Vault CRM proporcionará a UCB la base tecnológica necesaria para impulsar la ejecución comercial.

Vault CRM es la plataforma de interacción con el cliente que proporcionará a UCB una base tecnológica estable, escalable y preparada para el futuro, la cual impulsará la estrategia comercial de UCB, explicó Chris Moore, presidente de Veeva Europe. Al trabajar junto a UCB, les brindaremos apoyo en esa misión fundamental.

Vault CRM forma parte de Vault CRM Suite, la base tecnológica para la actividad comercial basada en agentes. El Informe de llamadas basado en agentes de Vault CRM genera evidencia comercial que permite identificar barreras de tratamiento que anteriormente permanecían ocultas.

Acerca de Veeva SystemsVeeva ofrece una nube sectorial para las ciencias de la vida que incluye aplicaciones, agentes, datos y servicios de consultoría. Con un firme compromiso hacia la innovación, la excelencia de sus productos y el éxito de sus clientes, Veeva presta servicio a más de 1.500 organizaciones, que van desde las mayores empresas farmacéuticas del mundo hasta compañías biotecnológicas emergentes. Como corporación de beneficio público, Veeva se compromete a equilibrar los intereses de todas las partes interesadas, incluidos sus clientes, empleados, accionistas y los sectores a los que presta servicio. Para obtener más información, visite veeva.com.

Declaraciones prospectivas de Veeva

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas relativas a los productos y servicios de Veeva, así como a los resultados o beneficios esperados derivados de su uso. Dichas declaraciones se basan en nuestras expectativas actuales. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los expuestos en este comunicado, y no asumimos obligación alguna de actualizar tales declaraciones. Existen numerosos riesgos que podrían afectar negativamente a nuestros resultados, incluidos los riesgos e incertidumbres detallados en nuestro informe presentado mediante el formulario 10-Q correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el 31 de julio de 2026 —disponible aquí (puede consultarse un resumen de los riesgos que podrían afectar a nuestro negocio en las páginas 33 y 34)—, así como en otros informes presentados posteriormente ante la SEC, los cuales pueden consultarse en sec.gov.

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