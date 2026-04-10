UFC GYM aterriza en Espana para revolucionar el mercado del fitnes - UFC GYM SPAIN

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 10 de abril de 2026.- UFC GYM, la marca global de fitness inspirada en el entrenamiento de los atletas de UFC, anuncia oficialmente su llegada a España con una ambiciosa apuesta por transformar la forma de entrenar en el país. A través del rebranding de seis gimnasios de CR7 Fitness, junto con un séptimo club de próxima apertura, UFC GYM desembarca en el mercado español con la firme intención de ofrecer una experiencia de fitness nunca antes vista, diseñada para personas de todas las edades y niveles.

La llegada de UFC GYM a España introduce un concepto innovador, completo y accesible, que va mucho más allá de un gimnasio tradicional. Su propuesta combina entrenamiento de fuerza y cardio, acondicionamiento funcional y disciplinas de artes marciales mixtas, creando un auténtico ecosistema de bienestar y rendimiento. Un espacio donde entrenar, mejorar la salud y formar parte de una comunidad activa se convierten en una sola experiencia.

Los planes de expansión de la marca en España contemplan dos modelos de gimnasio:

-UFC GYM Signature: grandes centros de entrenamiento integral que incluyen zonas de fuerza, cardio, entrenamiento funcional, MMA, recuperación y bienestar, ofreciendo una experiencia fitness total bajo un mismo techo.

-UFC GYM Jiu Jitsu: gimnasios boutique enfocados en clases auténticas e innovadoras de boxeo, kickboxing y MMA, con un fuerte énfasis en la técnica y la experiencia marcial.

UFC GYM llega a España con una estrategia de expansión agresiva, con el objetivo de crecer de forma activa y constante en el mercado nacional. La marca reafirma su firme compromiso con el crecimiento en España, apostando por el desarrollo continuo de nuevos clubes y la consolidación de su presencia a largo plazo en el país.

Con esta llegada, UFC GYM busca marcar un antes y un después en la industria del fitness española, aportando innovación, calidad, profesionalización del entrenamiento y un enfoque inclusivo que permite a cualquier persona entrenar como un atleta, independientemente de su punto de partida.

Sobre UFC GYM

UFC GYM es la primera gran extensión de marca de UFC, la principal organización de artes marciales mixtas del mundo. Como pionero en unir los beneficios del MMA con el fitness, UFC GYM ofrece una experiencia que va más allá de lo convencional. Su enfoque TRAIN DIFFERENT proporciona a sus miembros una programación de entrenamiento completa y efectiva, diseñada para obtener resultados reales en todas las edades y niveles.

Con más de 171 gimnasios abiertos y más de 500 ubicaciones adicionales en desarrollo a nivel global, UFC GYM ha revolucionado la industria del fitness y las artes marciales mixtas, impactando positivamente la vida de miles de personas en todo el mundo. Sus clubes ofrecen clases que van desde jiu-jitsu brasileño y boxeo, hasta yoga y su programa exclusivo Daily Ultimate Training (DUT), además de instalaciones de última generación, amplios vestuarios, zonas de recuperación, juice bars, kids club y más.

UFC GYM también ofrece oportunidades de franquicia a nivel nacional e internacional a través de los modelos UFC GYM y UFC FIT.

Más información en www.ufcgym.com.

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