(Información remitida por la empresa firmante)

-ugee lanza a nivel mundial Funbox, una impresora 3D infantil con certificación UL GREENGUARD, segura y fácil de usar para niños y principiantes, lista para usar nada más sacarla de la caja

Donde los sistemas avanzados de seguridad para el hogar se unen a la creatividad del bricolaje, haciendo que el aprendizaje STEM sea una experiencia sin preocupaciones para toda la familia.

SHENZHEN, China, 15 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- La marca global de creatividad digital ugee ha lanzado a nivel mundial Funbox, su primera impresora 3D de escritorio para niños y jóvenes adultos, construida sobre tres pilares fundamentales: seguridad de nivel doméstico, operación sencilla con un solo toque y juego creativo impulsado por IA. Centrado en empoderar a los niños con la creación alegre, el modelo todo en uno ofrece una seguridad robusta, controles fáciles de usar para niños y diversas funciones divertidas, convirtiendo las ideas abstractas en 2D de los niños en obras sólidas en 3D y estableciendo nuevos estándares para la impresión 3D juvenil a través de una arquitectura de seguridad completa, un sistema operativo adaptado a los niños y la generación de diseños originales con IA. En medio del auge de la impresión 3D personal y la creciente demanda de equipos STEAM para la familia, Funbox está diseñada para brindar experiencias creativas inmersivas para padres que valoran los recursos STEAM de primera calidad y compradores de regalos que buscan regalos tecnológicos innovadores para niños de 4 a 12 años para elaborar creaciones imprimibles.

"A medida que la impresión 3D evoluciona, existe una sólida demanda en el mercado de impresoras seguras y fáciles de usar, diseñadas especialmente para niños y principiantes. Con certificación UL, nuestras impresoras ofrecen una protección integral y ecológica para la tranquilidad de los padres. Nuestro objetivo es que la impresión 3D sea accesible para todos, no solo para expertos en tecnología. Hemos perfeccionado nuestros productos priorizando la seguridad, la facilidad de uso y la diversión: funcionamiento con un solo toque desde el momento de desempaquetar, flujos de trabajo optimizados e interfaces centradas en los niños. La IA facilita la creación, haciendo que imprimir juguetes en casa sea sencillo y divertido. Y lo más importante, los niños desarrollan el pensamiento creativo y la capacidad de resolución de problemas a través del juego, en perfecta sintonía con la educación STEAM", afirmó Amy Yuan, directora global de Marca de ugee.

Seguridad: Protección integral de seguridad para uso doméstico que garantiza un uso fiable en casa

Funbox, que marca un hito en la industria de la seguridad doméstica, cuenta con un chasis completamente cerrado de bordes redondeados y una fuente de alimentación de CC de bajo voltaje de 12 V que cumple con las estrictas normas de seguridad IEC para evitar riesgos de descarga eléctrica. Equipada con un exclusivo módulo de purificación de aire dual con filtro HEPA H12 y carbón activado, junto con un ventilador de extracción activo de gran tamaño 6010, el más grande de su clase. Ha obtenido las certificaciones UL GREENGUARD, ASTM F963-23, EN71 y EN62115, estándares internacionales de seguridad para juguetes, y el dispositivo atrapa eficazmente las partículas ultrafinas y los olores desagradables generados durante la impresión. A diferencia de sus rivales de estructura abierta, como la Bambu Lab A1 Mini, con boquillas expuestas de alta temperatura y escape sin filtrar, Funbox permite imprimir de forma estable durante la noche en habitaciones cerradas con moqueta, eliminando las principales preocupaciones de los padres sobre la contaminación del aire interior y las quemaduras accidentales. Las alertas de indicador de calentamiento en tiempo real también avisan a los usuarios del estado de la boquilla caliente al cambiar filamentos o calibrar componentes para una mayor protección.

Facilidad de uso: Su diseño integral sin umbrales permite que los niños la utilicen de forma independiente

En cuanto a la usabilidad, Funbox viene completamente preensamblada, sin necesidad de nivelar la base, instalar tornillos ni realizar ajustes mecánicos complejos. Gracias a su conexión inalámbrica Wi-Fi 6 de doble banda y la aplicación móvil UFun, ofrece una velocidad máxima de impresión de 500 mm/s y una precisión de capa mínima ultrafina de 0,05 mm. Sus tres modos de laminado jerárquicos (Rápido, Estándar y Fino) satisfacen las necesidades de niños desde preescolares hasta adolescentes aficionados. La cámara HD de 2 MP integrada permite la monitorización remota en tiempo real y la grabación de vídeos time-lapse creativos, mientras que las prácticas funciones integradas, como la reanudación de la impresión tras un corte de energía y la detección automática de atascos de filamento, reducen eficazmente los fallos de impresión y la carga de mantenimiento diario tanto para niños como para adultos.

Diversión y creatividad: La IA impulsa la creación diversificada para una experiencia STEM educativa y entretenida

Destacando la diversión creativa inmersiva y el valor educativo STEM, el algoritmo patentado AI ShapeGen de Funbox ofrece tres modos de generación inteligentes: descripción por voz, entrada de texto y conversión de garabatos a mano, transformando instantáneamente los bocetos y las ideas espontáneas de los niños en modelos 3D imprimibles. La aplicación UFun cuenta con una biblioteca de recursos en constante actualización, repleta de juguetes, material de papelería, manualidades de animales y modelos mecánicos, junto con cursos tutoriales STEM gratuitos en línea que guían a los niños en el aprendizaje del diseño estructural y la lógica de la ingeniería mediante la creación práctica. A diferencia del ecosistema cerrado de Toybox, que obliga a los usuarios a usar filamentos propietarios de alto precio, Funbox es totalmente compatible con todos los materiales PLA universales de 1,75 mm, lo que reduce los costes operativos del hogar a largo plazo y maximiza la libertad creativa.

Precio y disponibilidad

La preventa comienza el 15 de julio exclusivamente a través del sitio web oficial de ugee a un precio preferencial de 269 dólares, con 7 rollos de filamento PLA estándar de regalo para los primeros compradores.

Acerca de ugee

Ugee es una empresa global de hardware creativo que distribuye productos en más de 100 países. Se centra en equipos de arte digital y herramientas educativas STEM, ampliando su oferta desde tabletas de dibujo hasta impresoras 3D domésticas para impulsar la creatividad práctica de los niños.

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