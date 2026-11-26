(Información remitida por la empresa firmante)

BERLÍN, 26 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- La Navidad une a las personas, convirtiendo los momentos cotidianos en motivos para pasar más tiempo con quienes más nos importan. Este año, UGREEN celebra la temporada bajo el lema "Power Your Magic", aportando la energía necesaria para disfrutar de estos instantes, ya sea en casa, durante los desplazamientos o en las comunidades que nos mantienen unidos.

Esta Navidad, UGREEN invita a todos a "dar energía a su magia" mediante tecnología que mantiene a las personas conectadas con lo que más les importa. Basándose en la innovación, la fiabilidad y un diseño cuidado, UGREEN crea soluciones que permiten a los usuarios mantenerse con energía, conectados y listos para disfrutar de momentos más significativos juntos.

Desde mantener los dispositivos preparados para las reuniones festivas gracias al cargador con pantalla inteligente Nexode Pro y a la batería externa magnética MagFlow Pro hasta potenciar la creatividad con la estación de acoplamiento MaxiDock 17 en 1 Thunderbolt™ 5, preservar recuerdos valiosos con el NASync DXP4800 Pro o crear un hogar más conectado con el HomeAgent HA100, UGREEN hace realidad el concepto "dar energía a su magia" en todos esos instantes que hacen que la Navidad sea especial. En conjunto, todos estos productos cuentan una historia sencilla: UGREEN aporta la energía que hay detrás de la Navidad, ayudando a que cada momento mágico pueda compartirse, recordarse y disfrutarse.

Esta calidez también se extenderá más allá del hogar a través de la celebración de Adviento de UGREEN en tres ciudades: Berlín, Dortmund y Frankfurt. Del 27 de noviembre al 10 de diciembre, el espacio efímero de Berlín dará la bienvenida a los viajeros que emprenden su camino a casa. El 13 de diciembre, UGREEN celebrará la temporada como socio del BVB Weihnachtssingen, uniéndose a más de 70.000 aficionados en una tradición navideña compartida en Dortmund. Por su parte, en Frankfurt, del 9 al 23 de diciembre (excepto los domingos), UGREEN aportará energía a la alegría de las compras navideñas. Los visitantes podrán recargar sus dispositivos, explorar los productos de la marca, disfrutar de juegos festivos y llevarse fotos tipo Polaroid navideñas de regalo. Además, habrá sorteos diarios y grandes premios especiales cada fin de semana, añadiendo una sorpresa adicional a la experiencia festiva.

El concepto "dar energía a su magia" también llega a la experiencia de hacer regalos navideños. La selección de productos de UGREEN para Navidad, disponible en Amazon, reúne artículos populares y muy bien valorados, pensados para tres perfiles distintos: el viajero ligero, el entusiasta de la tecnología y quien atesora recuerdos. De este modo, se ayuda a los compradores a encontrar regalos significativos para sus seres queridos.

Para mayor tranquilidad durante la temporada navideña, UGREEN ofrece una protección adicional en los envíos del 3 al 16 de diciembre, aplicable a pedidos de al menos 65 € o 65 £ realizados a través de los sitios oficiales de UGREEN participantes. Aquellos pedidos que lleguen después de Navidad recibirán una compensación equivalente al 15 % del valor de la compra, mientras que, en caso de pérdida del paquete durante el transporte, se realizará un reembolso completo.

Explore la lista de regalos navideños de UGREEN:https://www.amazon.es/stores/UGREEN/page/9116C992-86CE-4D00-A10D-6D27B29709B2

Esta Navidad, Power Your Magic es la invitación de UGREEN a celebrar lo que la tecnología hace posible en última instancia: más tiempo para la familia, conexiones más significativas y un poco más de calidez, dondequiera que nos lleve esta temporada.

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