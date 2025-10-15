UGREEN facilita el almacenamiento local seguro para todos con la nueva serie NAS DH

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLÍN, 15 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Tras el éxito de laserie DXP, UGREEN ha anunciado el lanzamiento de la nueva serie DH, diseñada para hacer que el almacenamiento en red (NAS) sea más accesible para usuarios principiantes y aquellos con necesidades especiales de almacenamiento de datos. La línea incluye dos modelos, NASync DH2300 y NASync DH4300 Plus, disponibles oficialmente el DH2300 a partir del 15 de octubre.

NASync DH2300: NAS accesible para todo el mundo

El NASync DH2300 es el primer paso ideal hacia un NAS personal, diseñado para usuarios de unidades en la nube y discos duros, así como para entusiastas del entretenimiento audiovisual doméstico que buscan una forma segura y más eficiente de gestionar el creciente volumen de datos. Con una configuración SATA de 2 bahías que admite hasta 60 TB (30 TB por unidad), gestiona sin esfuerzo grandes bibliotecas de vídeos, fotos de alta resolución y documentos de gran tamaño, sin depender de servicios en la nube de terceros.

El dispositivo, que funciona con UGOS Pro, el intuitivo sistema operativo de UGREEN, ofrece un proceso de configuración guiado que permite incluso a los usuarios novatos de NAS completar la instalación en menos de diez minutos. La aplicación todo en uno UGREEN NAS integra la gestión de archivos, la copia de seguridad automática de fotos y la transmisión de medios a pantallas de TV con única interfaz, que elimina la necesidad de utilizar varias aplicaciones. La conexión rápida NFC simplifica aún más el acceso, ya que permite a los usuarios conectar un smartphone con solo acercar el teléfono al dispositivo.

La seguridad está integrada en todas las capas. El DH2300 garantiza el control total de los datos personales a través del almacenamiento local, protegido por cifrado TLS/SSL, RSA y AES, autenticación de dos factores y certificaciones de TÜV y TRUSTe. El administrador de seguridad integrado añade supervisión de amenazas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y análisis de virus para una protección total.

Con funciones de hardware adicionales que incluyen un puerto LAN 1GbE para una conectividad estable, salida HDMI 4K a 60Hz y múltiples modos RAID para un rendimiento y redundancia flexibles, el DH2300 ofrece simplicidad, seguridad y versatilidad. Es el NAS ideal para usuarios que migran por primera vez del almacenamiento en la nube al almacenamiento local privado.

NASync DH4300 Plus: diseñado para el crecimiento y la colaboración

Para los usuarios que necesitan más almacenamiento y rendimiento, NASync DH4300 Plus es una opción potente. Su configuración SATA de 4 bahías admite hasta 120 TB, lo que lo hace ideal para oficinas domésticas, equipos creativos y flujos de trabajo con gran volumen de medios.

Con una multitarea estable en la gestión de datos, la transmisión y la colaboración, cuenta con un puerto LAN de 2,5 GbE que ofrece velocidades teóricas de hasta 312,5 MB/s y es compatible con RAID 5, 6 y 10 para una mayor redundancia y protección de datos. Los puertos USB-A y USB-C 3.2 ofrecen una conectividad rápida, mientras que la compatibilidad con Docker permite una implementación flexible. El DH4300 Plus combina capacidades de nivel profesional con una interfaz intuitiva y la misma base de seguridad robusta que el DH2300.

La nueva serie DH representa el compromiso continuo de UGREEN con la creación de soluciones NAS que se adapten realmente al estilo de vida de los usuarios. Al simplificar las configuraciones, agilizar los flujos de trabajo diarios y reforzar la protección de los datos, la serie DH hace realidad el almacenamiento inteligente tanto para principiantes como para familias y pequeños equipos. El DH2300 ya está disponible por 209,99 euros en España. El DH4300 Plus se ofrece actualmente por 429,99 euros en España. Para obtener más detalles, consulte la página web de UGREEN.

