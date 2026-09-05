(Información remitida por la empresa firmante)

- Llevando la IA local a tu hogar: UGREEN presenta HomeAgent, una solución centrada en la privacidad para una vida más inteligente

BERLIN, 5 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- UGREEN, marca líder mundial en tecnología de consumo, anunció dos nuevas líneas de productos en un evento de lanzamiento europeo. La presentación de la serie UGREENHomeAgent de concentradores locales con IA y la nueva línea MagFlow marcan la siguiente etapa de crecimiento de UGREEN. Partiendo de su sólida presencia en accesorios digitales y almacenamiento inteligente, la compañía ahora se dedica a un espectro más amplio de electrónica de consumo inteligente diseñada para mejorar la vida cotidiana.

UGREEN HomeAgent: centro de IA local para hogares

En el centro de la visión más amplia de UGREEN sobre la electrónica de consumo inteligente se encuentra UGREEN HomeAgent, un innovador centro local de IA con funcionalidades de agente que unifica el almacenamiento local, el procesamiento y el control en un solo dispositivo. Conecta un ecosistema en constante crecimiento de dispositivos AIoT de UGREEN, que incluye cámaras de seguridad, altavoces inteligentes y marcos de fotos inteligentes, así como dispositivos de terceros.

UGOS Pro es el sistema operativo propio de UGREEN, basado en una arquitectura Linux, que ofrece gestión de almacenamiento profesional, seguridad de datos robusta, copias de seguridad y sincronización sencillas, y una amplia capacidad de expansión.

UGREEN HomeAgent funciona con el nuevo UGOS Pro, que combina almacenamiento y gestión de datos de nivel NAS con funciones integradas de seguridad para el hogar, capacidades de hogar inteligente e interacción en lenguaje natural para ofrecer una experiencia todo en uno más completa.

Las cámaras de vigilancia tradicionales suelen documentar únicamente las malas noticias, y sus grabaciones se sobrescriben constantemente, por lo que los momentos que realmente merecen la pena conservar desaparecen silenciosamente. Por eso, UGREEN se propuso redefinir el sistema de cámaras para el hogar, no como una herramienta de vigilancia, sino como una cámara para toda la vida.

"HomeAgent reconoce de forma proactiva los momentos que realmente merecen ser recordados y los organiza en un informe diario personalizado para cada familia. Momentos que de otro modo podrían olvidarse pueden recuperarse. Queremos ayudar a las familias a preservar el valioso tiempo que pasan juntas", dijo Samuel Zhang, consejero delegado de UGREEN.

Como centro de IA local con capacidad de gestión, que integra inteligencia en el dispositivo, almacenamiento local, computación de IA y control del hogar inteligente, HomeAgent actúa como el cerebro de IA del hogar conectado. Diseñado para mantener los datos privados y locales, permite la gestión inteligente de archivos, la monitorización proactiva del hogar, la automatización mediante comandos de voz y el control unificado de dispositivos. El ecosistema incluye HomeAgent HA100 y HA100 Pro, MasterAgent MA100 con tecnología NVIDIA Jetson Thor™, cámaras inteligentes SynCare, el altavoz inteligente UGREEN para Uliya y marcos inteligentes UGREEN Gallery, además de ser compatible con dispositivos Matter de terceros. En conjunto, ofrecen una plataforma de IA privada y ampliable que ayuda a los usuarios a preservar recuerdos, monitorizar sus hogares y coordinar dispositivos mediante interacciones naturales y contextuales.

MagFlow Pro: disipación activa del calor y carga rápida sostenida

Presentado junto con HomeAgent, el MagFlow Powerbank es el primer cargador portátil magnético Qi2 de 25 W con refrigeración líquida del mundo, que incorpora refrigeración líquida con microbomba CryoPulse™, disipación activa del calor y carga rápida sostenida.

Este lanzamiento complementa la sólida gama de opciones de carga de UGREEN, lo que subraya el compromiso de la marca con un rendimiento real y una potencia de calidad superior.

Calendario de disponibilidad

Los pedidos anticipados de UGREEN HomeAgent HA100, HA100 Pro y UGREEN MasterAgent MA100 se abrieron el 4 de septiembre de 2026 a través de la tienda oficial de UGREEN AIoT y permanecerán disponibles hasta el lanzamiento de la campaña oficial de financiación colectiva en Kickstarter el 27 de octubre de 2026. Otros accesorios AIoT se presentarán como parte de la campaña de Kickstarter a partir del 27 de octubre. Durante el período de pedidos anticipados, los clientes pueden realizar un depósito a partir de 50 dólares para reservar UGREEN HomeAgent HA100, HA100 Pro o UGREEN MasterAgent MA100 y obtener un 50 % de descuento con el descuento Super Early Bird.

Acerca de UGREEN

UGREEN es una marca tecnológica líder a nivel mundial que crea productos innovadores para hacer la vida cotidiana más inteligente, sencilla y conectada. Desde la carga inteligente y la productividad hasta el almacenamiento inteligente y la IAoT, UGREEN diseña tecnología en función de las necesidades de la vida moderna.

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