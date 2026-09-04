UGREEN presenta su nueva línea MagFlow en IFA 2026

La primera batería externa magnética Qi2 de 25 W del mundo con refrigeración líquida mediante microbomba encabeza una nueva gama diseñada para ayudar a controlar el calor mediante una gestión térmica avanzada.

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLÍN, 4 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- UGREEN presentará hoy su nueva línea MagFlow en la IFA 2026, encabezada por la primera batería externa magnética Qi2 de 25 W del mundo con refrigeración líquida mediante microbomba activa.

Pasar de 15 W a 25 W con Qi2 aumenta la potencia de carga en casi un 70 %, al tiempo que eleva las exigencias térmicas. Esta gama aborda un desafío clave en la carga inalámbrica: el calor. La acumulación de calor puede provocar una reducción de potencia, ralentizar la carga y afectar a la salud de la batería. UGREEN combina refrigeración activa con estructuras de disipación de calor pasivas para ayudar a gestionar el calor.

Batería externa magnética MagFlow Pro de 10000 mAh y 25 W

El modelo insignia incorpora el sistema de refrigeración líquida con microbomba CryoPulse™ de UGREEN. Ampliamente utilizada en sistemas de alto rendimiento, la refrigeración líquida se incorpora por primera vez a una batería externa. El sistema de refrigeración líquida con microbomba, la lámina disipadora de calor de cobre VC y los componentes de carga separados ayudan a reducir la acumulación de calor, mientras que ThermalGuard™ ajusta la potencia automáticamente y una ventana transparente permite observar la circulación del refrigerante. Las pruebas de UGREEN muestran que la temperatura máxima del iPhone 17 Pro Max puede ser hasta 10 °C inferior al valor de referencia de 48 °C del sector.

Admite carga inalámbrica Qi2 de 25 W y una potencia de salida por cable de hasta 45 W mediante el cable integrado. UGREEN informa que el iPhone 17 Pro Max alcanza el 50 % de carga en 40 minutos de forma inalámbrica. Las celdas ATL de alta densidad con protección Dymondcell™ 2.0 mejoran la seguridad, mientras que una pantalla inteligente muestra el estado de carga en tiempo real.

Soporte de carga inalámbrica magnética 3 en 1 MagFlow Pro de 25 W

Diseñado para escritorios y mesitas de noche, este soporte carga simultáneamente el iPhone, el Apple Watch y los AirPods. Su sistema TEC Active Cooling System combina un módulo TEC con un ventilador ultrasilencioso de 15 dB o menos. Con la refrigeración activada, las pruebas de UGREEN registraron que el centro de la superficie magnética se encontraba a aproximadamente 11 °C.

Proporciona hasta 25 W de potencia para iPhone y carga a máxima velocidad para Apple Watch mediante un módulo con certificación MFW. UGREEN informa que el iPhone 17 Pro Max alcanza el 50 % de carga en 26 minutos y el Apple Watch Series 11 en 19 minutos. Una pantalla muestra la potencia, la temperatura y el modo de refrigeración.

Cargador inalámbrico magnético plegable 2 en 1 MagFlow de 25 W

El cargador plegable mide 60 72 27 mm cuando está cerrado, por lo que cabe en un bolsillo o bolso. Una vez abierto, proporciona hasta 25 W al iPhone y 5 W a los AirPods simultáneamente, mientras ThermalGuard™ regula el calor. La almohadilla antideslizante más ancha para los auriculares facilita su colocación, mientras que la superficie de cristal de tacto frío mejora la comodidad.

La gama de productos saldrá a la venta el 4 de septiembre en toda Europa. El precio de venta recomendado es de 119,99 € / 109,99 £ para la batería externa, 139,99 € / 119,99 £ para el soporte 3 en 1 y 49,99 € / 43,99 £ para el cargador 2 en 1.

Por primera vez, UGREEN exhibirá en dos pabellones de IFA 2026: el H3.2-153 para Communication & Connectivity y el H2.2-135 para Smart Home. Bajo el lema 《Una vida más inteligente comienza aquí》, UGREEN presentará una cartera de productos en constante expansión en ambas categorías. Como socio de carga de IFA 2026, ofrecerá servicios de carga gratuitos en las áreas de descanso designadas.

Acerca de UGREEN

UGREEN es una marca tecnológica líder a nivel mundial que crea productos innovadores para hacer la vida cotidiana más inteligente, sencilla y conectada. Desde la carga inteligente y la productividad hasta el almacenamiento inteligente y la IAoT, UGREEN diseña tecnología en función de las necesidades de la vida moderna.

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