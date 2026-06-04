UGREEN se une al Terra Wortmann Open 2026 como socio oficial con "Potencia para tu juego"

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLÍN, 4 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- UGREEN, líder mundial en soluciones digitales y de carga inteligente, se ha convertido en socio oficial del Terra Wortmann Open 2026, uno de los torneos de tenis sobre hierba más importantes del mundo. Mediante esta colaboración, UGREEN busca brindar una experiencia fluida e ininterrumpida durante todo el torneo. Al integrar su tecnología en un entorno competitivo en vivo, UGREEN demuestra cómo la energía constante es fundamental tanto para el rendimiento profesional como para el día a día.

Potencia para tu juego

Celebrado anualmente en Halle, Alemania, el Terra Wortmann Open es un evento líder sobre hierba que atrae la atención mundial cada verano. En este contexto de competición de élite, UGREEN da vida a su concepto "Potencia para tu juego" al proporcionar soporte de carga fiable en todo el recinto, garantizando que los dispositivos permanezcan cargados para que el público, el personal y los participantes puedan concentrarse en la experiencia sin interrupciones.

En el recinto, UGREEN ofrece experiencias prácticas y atractivas para mejorar el ambiente del torneo. Una estación de carga gratuita permite a los aficionados mantenerse conectados sin interrupciones, ya sea animando en las gradas o recorriendo las instalaciones.

Además de cargar dispositivos, UGREEN también ofrece experiencias interactivas que se extienden tanto al recinto como online. Los visitantes presentes, así como los participantes que se conectan digitalmente, pueden participar en actividades atractivas diseñadas para añadir un toque extra de diversión al evento. Los participantes pueden ganar productos UGREEN y artículos de edición limitada diseñados específicamente para el torneo, lo que añade emoción a la experiencia y contribuye a que el evento sea más atractivo, fluido y memorable.

Para satisfacer las diferentes necesidades de uso, UGREEN presenta dos líneas de productos clave. Para quienes necesitan energía portátil, las ediciones Nexode y MagFlow Air ofrecen "Energía supercompacta para llevar". El ligero cargador Nexode Air de 65 W y las baterías externas MagFlow Air ultradelgadas ofrecen una carga fácil y práctica, ideal para mantenerse conectado durante largas jornadas de partido.

Para quienes necesitan mayor capacidad de energía, la serie Nexode Retractable garantiza una disponibilidad total gracias a sus cables retráctiles integrados y su potente carga para múltiples dispositivos. Para el personal o los equipos de prensa que gestionan varios dispositivos, esta serie ofrece una solución integral con cables integrados, alta capacidad de salida y carga para múltiples dispositivos, asegurando que todo, desde teléfonos hasta portátiles, esté listo durante todo el torneo.

Energía para cada partido

La colaboración de UGREEN con el Terra Wortmann Open pone de relieve una estrategia de marca más amplia: proporcionar energía fiable en cada partido. Desde los aficionados en las pistas de hierba de Halle hasta los espectadores en movimiento y los viajeros en tránsito, cada experiencia depende de una energía continua y fiable. Al expandir su presencia en los principales eventos deportivos y culturales internacionales, UGREEN integra sus soluciones en los momentos que merecen la pena vivir y disfrutar plenamente. Esta creciente presencia global demuestra cómo las soluciones de la marca se están convirtiendo en parte de experiencias reales donde el rendimiento es fundamental, garantizando que cada momento se mantenga con energía, conectado e ininterrumpido.

Acerca de UGREEN

UGREEN es una empresa líder mundial en tecnología de consumo. Desde su fundación en 2012, UGREEN ha mantenido sus valores fundamentales: centrarse en el usuario, la sinceridad y la dedicación. Con presencia global bajo la reconocida marca "UGREEN", su negocio abarca más de 180 países y regiones, atendiendo a más de 300 millones de usuarios.

UGREEN se compromete a empoderar a los usuarios de todo el mundo para que desarrollen todo su potencial, cumpliendo con su lema de marca: "Más para ti".

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