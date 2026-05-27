UIC Barcelona, entre las 10 universidades españolas con mayor rendimiento en el Ranking CYD 2026

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(Información remitida por la empresa firmante)

La Universidad sube 10 posiciones respecto a la edición anterior gracias a la consolidación de la institución en dimensiones clave como la enseñanza y aprendizaje y la orientación internacional.

Barcelona, 27 de mayo de 2026.- UIC Barcelona se posiciona entre las 10 universidades españolas con mayor rendimiento en el Ranking CYD 2026, ocupando la 6.ª posición de un total de 84 universidades clasificadas.

La Universidad sube 10 posiciones respecto a la edición anterior. Este avance se explica por la consolidación de UIC Barcelona en dimensiones clave como la enseñanza y aprendizaje y la orientación internacional, en línea con la estrategia de proyección global de la Universidad. Asimismo, destaca su crecimiento en investigación y transferencia de conocimiento, dimensiones en las que mejora al menos cinco posiciones y que constituyen palancas clave para avanzar en el posicionamiento institucional.

En la dimensión de contribución al desarrollo regional, UIC Barcelona se sitúa en la posición 2.ª junto con otras universidades del sistema universitario español.

En esta edición del Ranking CYD, UIC Barcelona ha participado en el análisis de los ámbitos de ADE, Derecho, Periodismo y Educación. Destaca especialmente el ámbito de Educación, que se incorpora por primera vez al ranking y alcanza la 1.ª posición de 57 universidades. También obtiene un resultado destacado el ámbito de ADE, que se sitúa entre los 10 mejores de España, en la 8.ª posición de 59 universidades.

Resultados destacados por ámbitos.

Educación: participa por primera vez en el ranking y se sitúa en la 1.ª posición nacional de 57 universidades. Este posicionamiento inicial sienta las bases para su desarrollo futuro.

ADE: se sitúa en la 8.ª posición nacional de 59 universidades, con buenos resultados en empleabilidad, internacionalización y calidad docente.

Derecho: ocupa la 23.ª posición de 58 universidades, consolidando su posicionamiento en docencia.

Periodismo: se sitúa en la 23.ª posición de 36 universidades, con especial fortaleza en el ámbito docente y en su conexión con el entorno profesional y regional.

Estos resultados refuerzan el modelo académico de UIC Barcelona, caracterizado por su desempeño en la docencia, así como por su creciente proyección internacional e investigadora.

En su 13.ª edición, el Ranking CYD ha presentado resultados de 84 universidades españolas, 31 ámbitos de conocimiento y 3.909 titulaciones. Las universidades participantes representan el 87,5 % de las 84 universidades españolas que imparten enseñanzas de grado incluidas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT). De ellas, 48 son públicas, lo que supone el 100 % de representatividad, y 36 son privadas, el 75 % del total.

El ranking de la Fundación CYD es una herramienta que permite medir y comparar la calidad del sistema universitario español mediante el análisis de indicadores clasificados por grupos de rendimiento y agrupados en seis dimensiones: enseñanza y aprendizaje, investigación, transferencia de conocimiento, orientación internacional, contribución al desarrollo regional e inserción laboral.

La Oficina de Datos Estadísticos y Rankings de UIC Barcelona trabaja en el análisis del desempeño institucional a través de datos y evidencias con el objetivo de reforzar la visibilidad, el posicionamiento y la proyección nacional e internacional de la Universidad.

Sobre UIC Barcelona.

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) es una universidad privada sin ánimo de lucro, fundada en 1997 con el compromiso de generar un impacto en la sociedad.

Nuestra misión es formar personas que contribuyan a humanizar la transformación de la sociedad a través de la excelencia profesional, la búsqueda de impacto, la integridad y el compromiso social.

Impartimos dieciséis grados, más de cincuenta dobles titulaciones internacionales y un amplio programa de másteres y posgrados a una comunidad de unos 9.000 alumnos.

Contamos con ocho facultades ubicadas en dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès. Creemos en la formación a lo largo de toda la vida y disponemos de un campus para personas mayores: el Campus de la Experiencia.

Ofrecemos atención personalizada, un enfoque integral centrado en cada alumno, conexión profesional constante e innovación en los métodos de docencia e investigación. Tenemos un marcado carácter internacional y en nuestros campus conviven personas de más de un centenar de nacionalidades. Estamos conectados con la sociedad y las empresas a través de 14 cátedras y cinco aulas de empresa, 6 institutos de investigación y tres clínicas universitarias.

Somos una universidad humanista, sostenible, innovadora y global, y estamos posicionados en los principales rankings nacionales e internacionales.

Contacto.

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