UIC Barcelona, entre las 20 mejores universidades españolas según Forbes

(Información remitida por la empresa firmante)

La Universitat Internacional de Catalunya entra en el ranking por cuarta vez y por tercer año consecutivo destacando su alta tasa de empleabilidad y su proyección internacional

Barcelona, 15 de junio de 2026.- La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) revalida su presencia en la Lista Forbes 2026, que selecciona a las 20 mejores universidades del país entre las 92 instituciones registradas en el sistema universitario español. El listado recoge las instituciones más destacadas y se presenta ordenado alfabéticamente.

Forbes ha elaborado la selección a partir de una metodología consensuada con expertos en educación superior y de un cuestionario enviado a las universidades registradas en el Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), con datos relevantes del curso 2024-2025. La evaluación se estructuró en más de 50 indicadores agrupados en cinco bloques: precio y accesibilidad, experiencia del alumnado, preparación para la vida laboral, calidad del profesorado y de la investigación, y perspectiva internacional.

En el apartado dedicado a UIC Barcelona, Forbes destaca especialmente la atención personalizada al alumnado, la alta tasa de empleabilidad (93,75%) en grado y su proyección internacional, con 497 convenios de movilidad en 63 países.

La presencia de UIC Barcelona en esta lista refuerza su posicionamiento como una universidad comprometida con una formación integral, personalizada y orientada a la empleabilidad, así como con una investigación conectada con los retos sociales y profesionales actuales.

Sobre UIC Barcelona

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) es una universidad privada sin ánimo de lucro, fundada en 1997 con el compromiso de generar un impacto en la sociedad. Nuestra misión es formar personas que contribuyan a humanizar la transformación de la sociedad a través de la excelencia profesional, la búsqueda de impacto, la integridad y el compromiso social.

Impartimos dieciséis grados, más de cincuenta dobles titulaciones internacionales y un amplio programa de másteres y posgrados a una comunidad de unos 9.000 alumnos. Contamos con ocho facultades ubicadas en dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès. Creemos en la formación a lo largo de toda la vida y disponemos de un campus para personas mayores: el Campus de la Experiencia.

Ofrecemos atención personalizada, un enfoque integral centrado en cada alumno, conexión profesional constante e innovación en los métodos de docencia e investigación. Tenemos un marcado carácter internacional y en nuestros campus conviven personas de más de un centenar de nacionalidades. Estamos conectados con la sociedad y las empresas a través de 14 cátedras y cinco aulas de empresa, 6 institutos de investigación y tres clínicas universitarias.

Somos una universidad humanista, sostenible, innovadora y global, y estamos posicionados en los principales rankings nacionales e internacionales.

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