UIC Barcelona, entre las 40 mejores universidades en Odontología por QS World University Rankings by Subject

UIC Barcelona - UIC BARCELONA

(Información remitida por la empresa firmante)

A escala nacional, la Universidad mantiene su posición respecto a la edición anterior con el segundo puesto de las cinco universidades clasificadas y el primero de entre las universidades privadas

Barcelona, 25 de marzo de 2026.- La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) ha sido reconocida en la edición 2026 del QS World University Rankings by Subject, uno de los rankings internacionales más prestigiosos en educación superior, que evalúa el rendimiento de las universidades en 55 disciplinas académicas a nivel mundial.

En esta edición, UIC Barcelona mejora resultados en la disciplina de Odontología, alcanzando la posición 36 a nivel mundial entre 150 universidades clasificadas, lo que sitúa a la Universidad dentro del top 40 global en este ámbito y, a escala nacional, mantiene su posición respecto a la edición anterior con el segundo puesto de las cinco universidades clasificadas y el primero de entre las universidades privadas.

Este resultado consolida la disciplina de Odontología como una de las principales áreas de excelencia internacional de la Universidad y refleja la solidez del proyecto académico y científico desarrollado en los últimos años. Además, la disciplina aumenta 14 posiciones respecto a la edición anterior, logrando su mejor resultado reciente en este ranking.

El QS World University Rankings by Subject evalúa diferentes indicadores, entre ellos la reputación académica, la reputación entre empleadores, el impacto de la investigación a través de las citaciones científicas y el índice H de los investigadores.

En el caso de Odontología, los resultados de UIC Barcelona destacan especialmente por el alto impacto científico de su investigación, con puntuaciones muy elevadas en indicadores como citaciones por publicación (95,4) e índice H (90,4), lo que evidencia la calidad y la visibilidad internacional de la producción científica desarrollada en este ámbito.

Además del impacto investigador, la disciplina obtiene también resultados sólidos en reputación académica y reconocimiento por parte de empleadores, indicadores que reflejan el prestigio de la formación impartida y la valoración del sector profesional.

Este resultado consolida el posicionamiento internacional de la disciplina de Odontología de UIC Barcelona y refleja la calidad de su investigación, el reconocimiento de la comunidad académica y su proyección global.

En la edición 2026 del QS World University Rankings by Subject se han analizado 55 disciplinas agrupadas en cinco grandes áreas: Artes y Humanidades, Ingeniería y Tecnología, Ciencias de la Vida y Medicina, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales y Gestión. En total, han sido clasificadas 1.906 instituciones de educación superior de 166 países.

El compromiso de la Facultad de Odontología con la excelencia docente y la investigación se ven nuevamente reconocidas con la consolidación en la edición 2026 de este prestigioso ranking, que se suma a la presencia de la Facultad en los principales rankings nacionales e internacionales, como el Ranking CyD (1a posición), o el ranking 50 carreras de El Mundo (2a posición).

El nivel de la investigación que se realiza en la Facultad también se ha visto reconocido, un año más, en la clasificación de la Universidad de Stanford (Ranking of the World Scientists: Worlds Top 2% Scientists), donde cuatro profesores de la Facultad se encuentran entre el 2 % de los investigadores más citados del mundo de acuerdo con su trayectoria científica durante el año 2024.

Sobre UIC Barcelona

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación como servicio a la sociedad. Vinculada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 grados, 17 dobles grados, 52 dobles titulaciones internacionales y más de 70 programas de posgrado en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès.

Como parte de su compromiso con la sociedad, UIC Barcelona también cuenta con tres clínicas universitarias situadas en el Campus Sant Cugat: la Clínica Universitaria de Odontología, Support – Clínica Universitaria de Psicología y Psiquiatría, y Cuides UIC Barcelona, centrada en la atención a pacientes con enfermedades avanzadas y cuidados paliativos.

Para más información:

Marta González Martínez

Responsable de Comunicación del Campus Sant Cugat

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