UIC Barcelona cierra el ciclo Foros con una reflexión profunda sobre los cambios sistémicos por la covid

Entre enero y abril, siete expertos de prestigio debatieron el escenario de reconstrucción derivado de la crisis generada por la pandemia en todos los ámbitos de la sociedad, con especial foco en el sector de la arquitectura y el urbanismo.

"Una de las conclusiones que se extraen del conjunto de ponencias es la urgencia de entender que nuestra posición en el mundo no es central sino, en todo caso, periférica", explican los directores Guillem Carabí y Fredy Massad.

Las conferencias del ciclo podrán volver a visualizarse durante la Semana de Arquitectura de Barcelona, entre los días 6 y 16 de mayo.

Barcelona, 29 de abril de 2021.- El pasado 28 de abril, el profesor Universidad de Nueva York de Abu Dabi Justin Stearns clausuró el ciclo Foros 2021 de UIC Barcelona School of Architecture con una conferencia, en formato en línea, titulada "Religión, contagio y plagas en el mundo islámico premoderno".

En su intervención, Stearns hizo una aproximación histórica a la respuesta que se ha dado en el mundo musulmán a las grandes epidemias. En este sentido, destacó que la concepción de la enfermedad y el contagio no ha variado demasiado desde el inicio de la época premoderna y afirmó que "las pandemias ponen de relieve los marcos intelectuales y sociales de cada época y que la historia revela la contingencia del presente".

Esta nueva edición del ciclo, que se desarrolló bajo el título "Expectations" ("Expectativas"), se inauguró el pasado 27 de enero con la intervención de la arquitecta chilena Cazú Zegers, ganadora del Gran Premio Latinoamericano de Arquitectura en 1993. En su conferencia, Zegers incidió en el poder transformador de la arquitectura atendiendo al contexto actual de crisis medioambiental y sanitaria. "El mundo está en pausa, estamos abiertos a un nuevo paradigma y es algo que tenemos que asumir", defendió.

La segunda sesión, celebrada el 10 de febrero, corrió a cargo del economista catalán Santiago Niño-Becerra. El catedrático de Estructura Económica por la Universitat Ramon Llull, sostuvo en su conferencia que la crisis generada por la irrupción de la pandemia de la COVID-19 acelerará la caída del sistema capitalista, que situó en algún momento entre los años 2050 y 2070. Según Niño-Becerra, la llegada de la pandemia ha roto la tendencia económica que se venía dando, a nivel global, durante los últimos 50 años y añadió que, para encontrar una caída similar del PIB a escala global, habría que remontarse a las crisis agrarias de finales del siglo XVIII.

El 24 de febrero, intervino en el ciclo el historiador y crítico de arquitectura holandés Hans Ibelings. En su conferencia, hizo un llamamiento a repensar el papel de los arquitectos en medio de la emergencia climática. "Es una obligación para todos los que estamos en el ámbito de la arquitectura asumir que cada nueva construcción representa un impacto en el medio ambiente duradero y muy negativo. Resulta crucial reconsiderar el papel de la arquitectura y la planificación espacial desde la idea de dejar de construir", sostuvo.

Foros 2021 continuó con la intervención, el día 10 de marzo, de la historiadora del arte portuguesa Dalila Rodrigues, actual directora del monasterio de los Jerónimos y de la torre de Belém, en Lisboa. En su conferencia, llevó a cabo un repaso por su trayectoria de más de dos décadas al frente de distintos museos portugueses en colaboración con arquitectos como Eduardo Souto de Moura y, en este sentido, defendió "un diálogo comprometido entre historiadores del arte y arquitectos para la exhibición de obras de arte".

El 24 de marzo fue el turno del profesor, activista y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid Jorge Riechmann. En su intervención, denunció que la racionalidad económica dominante ha silenciado los enfoques alternativos y ha devenido en una catástrofe cultural evidenciada en fenómenos como el negacionismo. "Nos encontramos al borde de un verdadero abismo ecológico y social y eso es consecuencia directa de la desconexión de la teoría económica respecto a las realidades biofísicas del planeta", enfatizó.

El ciclo continuó el 15 de abril, con la participación del arquitecto y crítico de cine canario Jorge Gorostiza quien, en su conferencia, sostuvo que "la pantalla ha suplantado a la realidad, la ficción ha ganado la partida a la realidad". Gorostiza hizo un recorrido por fenómenos que ilustran esa relación cada vez más nítida entre ficción y realidad, como la explosión de la industria de los videojuegos -que ya supera en volumen de negocio al cine-, el auge de las multipantallas, la primacía del uso del móvil entre las nuevas generaciones o la eclosión de edificios-pantalla alrededor de todo el mundo.

Para los directores de esta nueva edición de Foros, los profesores Guillem Carabí y Fredy Massad, "sin duda, una de las conclusiones que se extraen del conjunto de ponencias es la urgencia de entender que nuestra posición en el mundo no es central, sino en todo caso periférica. Y ello explica, por un lado, que no existe centro sino una amalgama de situaciones que deben convivir (ecología, evolución, desarrollo, sistema natural, etc.) y, por el otro, que debemos tratar de establecer intercambios a todos los niveles y lo más equilibrados posible con el sistema que nos envuelve. Una necesidad que la pandemia ha mostrado desde el momento en que la velocidad cotidiana aminoró bruscamente y que el planeta se detuvo para combatir la COVID 19".

Todas las sesiones de esta nueva edición del ciclo Foros podrán volver a visualizarse en el marco de la Semana de Arquitectura de Barcelona, que se celebra entre los días 6 y 16 de mayo, a través de la página web oficial del evento.

Sobre Foros.

Foros es un ciclo anual de conferencias que organiza UIC Barcelona School of Architecture en el que profesionales de prestigio, nacionales e internacionales, comparten su visión de la arquitectura a través de sus trabajos. Todas las conferencias están abiertas a estudiantes, profesionales del sector y a todo aquel que desee participar.

Sobre UIC Barcelona School of Architecture.

UIC Barcelona School of Architecture es una escuela de arquitectura comprometida con el crecimiento intelectual, profesional y personal de quienes la forman. Un modelo docente que se fundamenta en la atención personalizada, el aprendizaje práctico basado en la integración de todas las áreas de conocimiento, la tecnología de vanguardia y un profesorado con experiencia internacional. UIC Barcelona School of Architecture forma a arquitectos capaces de afrontar los retos de la sociedad.

Más información:.

Marcos Doespiritusanto.

Responsable de Comunicación de UIC Barcelona School of Architecture.

T. +34 932 541 800 / mdoespiritusanto@uic.es / www.uic.es /. @UICbarcelona.