UIC Barcelona colabora en un programa de ayuda terapéutica para prevenir el abuso sexual infantil

El proyecto, financiado por la Comisión Europea, está liderado por el Hospital Universitario Charité de Berlín con la colaboración de UIC Barcelona y otras universidades europeas.

STOP-CSAM tiene como objetivo principal contribuir a la prevención de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes a nivel internacional a través de un servicio de terapia por chat anónimo y gratuito dirigido a los consumidores de este tipo de material.

Barcelona, 15 de febrero de 2024.- Investigadores de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de UIC Barcelona lideran la evaluación e intervención online en español del programa para la prevención del abuso sexual infantil financiado por la Comisión Europea denominado STOP-CSAM (Scalable Technology for Online Prevention of Child Sexual Abuse and Child Sexual Abuse Material). El proyecto está liderado por el Charité - Universitätsmedizin Berlin (Hospital Universitario Charité de Berlín), con más de 15 años de experiencia en este ámbito, y cuenta también con la participación de instituciones especializadas de la República Checa, Portugal y Alemania.

Con el objetivo de abordar la problemática del abuso sexual infantil desde una perspectiva preventiva, el proyecto STOP-CSAM supone una importante iniciativa en la lucha contra esta problemática de relevancia social. Para su implantación en España, el programa cuenta con la colaboración de investigadores de UIC Barcelona. Se trata de la psiquiatra forense y subdirectora del Departamento de Medicina de la Universidad, Esperanza Gómez-Durán, de la psicóloga forense Thuy Nguyen Vo, el psicólogo y responsable de investigación Carlos García Forero, y la técnica en bioinformática y bioestadística Berta Franch, todos ellos investigadores del Departamento de Medicina de la Universidad.

Una de las iniciativas más relevantes del proyecto es la creación de un chat interactivo dirigido a personas que consumen material de explotación sexual infantil, gestionado por terapeutas altamente cualificados. El chat es anónimo, gratuito y confidencial. Según los investigadores de UIC Barcelona, "la atracción sexual por los niños, niñas y/o adolescentes constituye un factor de riesgo para la comisión de actos de violencia sexual", por lo que "la prevención efectiva implica ofrecer ayuda específica a las personas que sienten dicha atracción para gestionar sus impulsos sexuales, disuadirles de utilizar materiales de abuso sexual infantil y prevenir otras conductas de abuso sexual".

El aumento alarmante en la producción y distribución de imágenes de abusos sexuales a menores de edad, conocidas como material de explotación o abuso sexual infantil (CSEM o CSAM por sus siglas en inglés), a través de internet, exige una respuesta firme y eficaz. Solo en 2022, el National Center for Missed and Exploited Children de los Estados Unidos recibió más de 32 millones de denuncias por sospechas de abuso sexual en línea. Además, según Internet Watch Foundation, el 66% del material analizado estaba alojado en Europa.

Las limitaciones en los recursos disponibles para investigar y detectar a los usuarios de CSAM hacen que muchos de estos delitos pasen desapercibidos. Un estudio reciente realizado en Suecia demuestra una disminución significativa en el consumo de material de abuso sexual infantil en aquellas personas que reciben ayuda terapéutica. Por este motivo, el proyecto STOP-CSAM se enfoca en esta nueva estrategia, que consiste en la prevención del abuso sexual infantil a través del abordaje de la conducta de quienes muestran un interés sexual en niños, niñas y/o adolescentes para reducir así la proliferación y el uso de imágenes de abusos sexuales a menores de edad.

