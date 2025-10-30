UIC Barcelona consolida su compromiso con las industrias creativas en BIME Bilbao

(Información remitida por la empresa firmante)

La primera edición del Congreso Internacional de Investigación en Industrias Creativas organizado por UIC Barcelona ha presentado cuatro informes inéditos en el marco del BIME Bilbao

La directora del BIME, Isabel Villanueva, ha confirmado la celebración de una segunda edición del congreso en Bilbao y su apuesta por una edición internacional en Colombia en 2026

Bilbao, 30 de octubre de 2025.- El I Congreso Internacional de Investigación en Industrias Creativas (CIIIC) es un encuentro profesional y académico impulsado por UIC Barcelona, gracias al convenio entre BIME y la Universidad, que ha tenido lugar los días 29 y 30 de octubre en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Durante dos días se han presentado cuatro informes con datos inéditos de la industria musical, y se han organizado tres mesas de comunicaciones con la presentación de estudios por parte de investigadores del sector.

Isabel Villanueva, directora de BIME e impulsora del CIIIC, ha subrayado la relevancia de la primera edición del congreso. “Existe una desconexión entre la investigación académica y la propia industria, y este congreso es sólo el inicio de un evento que va a tener proyección internacional”, ha anunciado la directora. Villanueva ha destacado que “se está trabajando” para celebrar una edición del CIIIC en Colombia, así como celebrar su segunda edición nacional en Bilbao en 2026.

“Vamos a abrir una convocatoria para que entre todos definamos la temática de comunicaciones del 2026, en el marco de las industrias creativas”, ha confirmado Isabel Villanueva durante la inauguración de la segunda jornada del congreso. “Queremos seguir colaborando con instituciones para consolidar la visibilización de informes con datos inéditos en las próximas ediciones”, ha confirmado.

El CIIIC ha puesto de relieve el interés creciente por las industrias creativas en España dentro del encuentro musical BIME en Bilbao. “La Facultad de Ciencias de la Comunicación lleva mucho tiempo liderando unas líneas de investigación que tienen mucho que ver precisamente con la conexión con las audiencias. Nos interesa que a través de la música podamos identificar y analizar fenómenos que van mucho más allá, que son de trasfondo, que son sociales, económicos y que son, por supuesto,culturales”, explicó la directora del BIME en una entrevista en UIC Barcelona.

En la inauguración oficial del Congreso, el Gobierno Vasco reafirmó su apoyo al BIME y a la primera edición del CIIIC. En su intervención, el viceconsejero de cultura Andoni Iturbe destacó que “el sector musical y las industrias creativas son motores estratégicos de desarrollo económico y social, con capacidad para generar empleo de calidad y nuevas oportunidades de cooperación internacional”.

La importancia del español en la música

Durante las dos jornadas del congreso, varios actores han destacado el auge que está viviendo la música en español en la industria. La plataforma de análisis de datos musicales Chartmetric desveló que España es el noveno país del mundo con más artistas musicales, y que, además, es un territorio que exporta más música que importa.

En la misma línea, Lourdes Moreno Cazalla, doctora en Comunicación Audiovisual y profesora de la Universidad Nebrija, destacó el carácter ”global” de los artistas españoles y el poder de la música para “expandir el español en el mundo”. En la presentación del informe del Observatorio Nebrija “El español y la música en España: de exportar voces a importar éxitos”, Cazalla ha evidenciado la evolución de la expansión de los artistas españoles actuales; si antes estaban muy ligados al territorio, con una marca propia, ahora son globales y “establecen un nexo entre lo local y lo latino”.

