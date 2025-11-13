UIC Barcelona y Fundació de l'Esperança renuevan su colaboración en el 10º aniversario de AIDIR Ciutat Vella

(Información remitida por la empresa firmante)

Tras diez años de colaboración en la unidad AIDIR Ciutat Vella, las dos instituciones han renovado su alianza para seguir acompañando a las personas y familias que viven situaciones de vulnerabilidad en el corazón de Barcelona.

La Unidad de Atención de Enfermería, Docencia e Investigación (AIDIR) es una iniciativa innovadora del Departamento de Enfermería de UIC Barcelona que, con la colaboración de entidades como la Fundació de l'Esperança, consolida un modelo innovador de intervención comunitaria y formación universitaria mediante la metodología de Aprendizaje-Servicio (ApS).

Barcelona, 13 de noviembre de 2025.- La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) y la Fundació de l'Esperança han renovado su convenio de colaboración, reafirmando una década de compromiso social con la población en riesgo de exclusión del distrito de Ciutat Vella.

Creada en 2016, la unidad AIDIR Ciutat Vella nació con el objetivo de ofrecer una atención integral a personas en situación de vulnerabilidad. Desde entonces, la unidad ha permitido que los estudiantes del Grado en Enfermería de UIC Barcelona participen activamente en la realidad social del barrio integrando su aprendizaje académico y desarrollando competencias clínicas y comunitarias mientras contribuyen a la educación para la salud de la población de Ciutat Vella.

Como explica Albert Gallart, subdirector del Departamento de Enfermería de UIC Barcelona y responsable de la unidad AIDIR Ciutat Vella, "este acuerdo renueva un compromiso que va más allá de la formación académica. Implica trabajar codo con codo con el barrio para mejorar la salud, la autonomía y las oportunidades de las personas. Desde hace diez años, AIDIR Ciutat Vella es un espacio donde los estudiantes crecen a nivel profesional y humano de la mano de la Fundació de l'Esperança, y donde la comunidad encuentra un apoyo continuo y cercano".

La renovación del convenio permitirá reforzar y ampliar las líneas de trabajo desarrolladas durante la última década. Entre ellas, la mejora de los hábitos saludables y la prevención de enfermedades cardiovasculares en la población adulta atendida por la fundación, así como la creación de nuevas actividades educativas centradas en la toma de decisiones, la salud emocional y la educación afectiva de los adolescentes y jóvenes que participan en los programas de la entidad. Asimismo, también se recurrirá al uso de metodologías innovadoras, como herramientas lúdicas y recursos de realidad virtual, para promover estilos de vida saludables entre la juventud del distrito.

"La formación y la sensibilización que impulsa AIDIR constituyen una labor preventiva con un importante impacto en las familias que acompañamos desde la Fundación", explica Cristina Segura, directora de la Fundació de l'Esperança, "Es importante tener presente que el entorno y las condiciones de vida de estas familias son muy complejas, y este factor debe orientar nuestra mirada y nuestras intervenciones".

En esta nueva etapa, ambas instituciones tienen la voluntad de potenciar la visibilidad de la labor que desarrolla AIDIR Ciutat Vella mediante talleres formativos y actividades de sensibilización que permitan acercar el impacto del proyecto a más vecinos, entidades y centros educativos. "Esto permitirá a los alumnos del Grado en Enfermería que realicen las prácticas en AIDIR reforzar su compromiso social con la población en situación de mayor vulnerabilidad" añade Lorena Moya, docente del Departamento de Enfermería y enfermera que coordina las prácticas en AIDIR Ciutat Vella.

Tras diez años de trayectoria conjunta, UIC Barcelona y la Fundació de l'Esperança coinciden en destacar el valor humano, académico y social de un proyecto que ha acompañado a cientos de personas y ha contribuido a mejorar el bienestar, la salud y las oportunidades de la población en situación de mayor vulnerabilidad de Ciutat Vella. La renovación del convenio reafirma la voluntad de ambas instituciones para continuar desarrollando un modelo universitario con impacto social real.

Sobre UIC Barcelona

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación como servicio a la sociedad. Vinculada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 grados, 11 dobles grados, 52 dobles titulaciones internacionales y más de 70 másters y posgrados en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès.

Como parte de su compromiso con la sociedad, UIC Barcelona también cuenta con tres clínicas universitarias ubicadas en el Campus Sant Cugat: la Clínica Universitaria de Odontología, Support - Clínica Universitaria de Psicología y Psiquiatría, y Cuides UIC Barcelona, centrada en la atención a pacientes con enfermedades avanzadas y cuidados paliativos.

Sobre Fundació de l'Esperança.

La Fundació de l'Esperança es la entidad de acción social directa de la Fundació "la Caixa". Se constituyó en el año 2013 con el objetivo de promover la inclusión social de personas y familias en situación de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social. Su actividad se centra en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona, trabajando en red y en colaboración con diferentes agentes del territorio, ofreciendo una atención integral y transformadora a personas y familias en riesgo o en situación de pobreza y exclusión social, acompañándolas en el proceso de desarrollo de capacidades y competencias para disminuir el impacto de las desigualdades y contribuir a la mejora del ejercicio de los derechos de ciudadanía.

