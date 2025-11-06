UIC Barcelona y el HUGC impulsen un model de aprendizaje clínico innovador y orientado a la investigación

(Información remitida por la empresa firmante)

En la I Jornada Académica "Explorando oportunidades", la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud pone de relieve más de 17 años de colaboración con el Hospital Universitari General de Catalunya, referente en el territorio desde hace más de cuatro décadas.

Ambas instituciones refuerzan su alianza para ofrecer una formación de excelencia a los futuros profesionales de la salud, con un modelo académico que tiene como objetivo generar sinergias y conectar al alumnado con la realidad del sistema sanitario.

Sant Cugat del Vallès, 6 de noviembre de 2025.- La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) y el Hospital Universitari General de Catalunya (HUGC) consolidan su compromiso con la excelencia académica, la innovación docente y la investigación en ciencias de la salud con la celebración de la I Jornada Académica "Explorando oportunidades", que se ha celebrado hoy en el Salón de Actos del Hospital.

Desde su incorporación en 2008 como hospital universitario adscrito a la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de UIC Barcelona, el HUGC se ha convertido en un pilar fundamental del modelo docente de la universidad. Su papel permite a los futuros médicos y profesionales del ámbito de la salud formarse en contacto directo con la realidad asistencial, combinando el aprendizaje teórico con la práctica clínica supervisada en un entorno hospitalario de alta complejidad.

"La alianza con el Hospital Universitari General de Catalunya refleja nuestra manera de entender la formación médica: centrada en el paciente, conectada con el sistema sanitario y basada en la experiencia real", afirma la Dra. Esther Calbo, decana de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. "Esta colaboración es un ejemplo de cómo la universidad y los hospitales universitarios pueden trabajar juntos para transformar la docencia y generar conocimiento que impacte directamente en la calidad asistencial".

El acuerdo entre UIC Barcelona y el HUGC fomenta la integración entre el ámbito académico y el sanitario, promoviendo el uso compartido de recursos tanto humanos como tecnológicos y científicos. Gracias a este modelo de colaboración, los estudiantes de Medicina tienen la oportunidad de realizar sus prácticas curriculares en un entorno hospitalario donde participan activamente en la atención clínica, el trabajo en equipo y la investigación aplicada.

Además, las sinergias entre ambas instituciones impulsan la formación continuada de los profesionales de la salud, favoreciendo el desarrollo de proyectos de investigación conjunta y facilitando la transferencia de conocimiento entre docentes, investigadores y personal sanitario.

El Dr. Joan Izquierdo, director gerente del Hospital Universitari General de Catalunya, subraya: "Creemos fundamental fortalecer esta alianza con la universidad, ya que refuerza el prestigio de ambos centros. Aunque el hospital y la universidad son instituciones relativamente jóvenes, han logrado posicionarse en el territorio como centros líderes en calidad y afrontan un futuro en la formación y práctica médica marcado por las nuevas tecnologías. Estas deben permitir humanizar la atención, así como mejorar los resultados tanto en salud como en la experiencia de nuestros pacientes".

Una colaboración estratégica al servicio de la sociedad y el territorio. La colaboración entre UIC Barcelona y el Hospital Universitari General de Catalunya no solo fortalece la calidad de la enseñanza, sino que también contribuye a la mejora del sistema de salud al impulsar proyectos de investigación traslacional y promover la formación de médicos y profesionales de la salud comprometidos con la sociedad y con la innovación", destaca la Dra. Calbo.

Tras más de 17 años de trabajo conjunto, UIC Barcelona y el Hospital Universitari General de Catalunya continúan avanzando hacia un modelo que integra formación, asistencia e investigación para responder a las necesidades reales de las personas. Un compromiso compartido que reafirma el papel de la universidad y de sus hospitales asociados como agentes de transformación y progreso en el ámbito de la salud.

Innovación docente y compromiso con la excelencia.

Desde la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de UIC Barcelona, situada en el Campus Sant Cugat, se imparten los grados en Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Psicología, Odontología, Bioingeniería y Ciencias Biomédicas. Su metodología se apoya en el aprendizaje experiencial, la tecnología aplicada a la docencia y la colaboración activa con hospitales universitarios como el Hospital Universitari General de Catalunya, el Hospital General de Granollers y el Consorci Sanitari de Terrassa.

Uno de los pilares de esta formación es el Centro Integral de Simulación Avanzada (CISA), un espacio pionero que recrea entornos clínicos reales para que los estudiantes puedan entrenar habilidades técnicas y de toma de decisiones en un entorno seguro, antes de enfrentarse a la práctica asistencial en los hospitales.

Los resultados de este modelo académico son evidentes: el Grado en Medicina de UIC Barcelona mantiene una de las tasas de éxito más altas en el examen MIR (98%) y ha obtenido la acreditación internacional de la World Federation for Medical Education (WFME), un sello que reconoce la calidad y la proyección global de sus programas.

Sobre UIC Barcelona.

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación como servicio a la sociedad. Vinculada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 grados, 11 dobles grados, 52 dobles titulaciones internacionales y más de 70 másteres, además de una amplia oferta de programas de posgrado en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès.

Como parte de su compromiso con la sociedad, UIC Barcelona cuenta también con tres clínicas universitarias situadas en el Campus Sant Cugat: la Clínica Universitaria de Odontología, Support - Clínica Universitaria de Psicología y Psiquiatría, y Cuides UIC Barcelona, centrada en la atención a pacientes con enfermedades avanzadas y cuidados paliativos.

