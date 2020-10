UIC Barcelona inaugura el curso 2020-21

El rector de la universidad, Xavier Gil, destaca en su discurso la apuesta clara de UIC Barcelona por la investigación, con 25 grupos reconocidos, 78 proyectos competitivos, un aumento del 22% en los sexenios logrados por los investigadores y de un 44% en los fondos competitivos captados.

El director del Barcelona Supercomputing Center, Mateo Valero, destaca en la lección inaugural cómo los cálculos y la inteligencia artificial están ayudando a "resolver muchos problemas de la sociedad" y a hacer frente a la COVID-19, y afirma que Europa "necesita tener su propio procesador, por seguridad, por ética y por competitividad".

UIC Barcelona ofrece este curso 16 grados, 8 dobles grados, una treintena de dobles titulaciones internacionales y una amplia oferta de posgrado en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès.

Barcelona, 9 de octubre de 2020.- UIC Barcelona celebró ayer el acto inaugural del curso 2020-21, que fue sido retransmitido por streaming respondiendo a los protocolos sanitarios.

El director del Barcelona Supercomputing Center (BSC), Mateo Valero, fue el encargado de realizar el discurso inaugural, en el que repasó la evolución de los procesadores y destacó cómo los cálculos y la inteligencia artificial "sirven para resolver muchos problemas de la sociedad". En este sentido, comentó la implicación del BSC en numerosos proyectos para hacer frente a la COVID-19, entre ellos un trabajo conjunto con IrsiCaixa y el doctor Bonaventura Clotet para desarrollar una vacuna contra el virus.

Asimismo, Valero afirmó que Europa "necesita tener su propio procesador, por seguridad, por ética y por competitividad" y destacó que Barcelona "tiene una oportunidad única para crear una empresa, a través del BSC, que sea el foco de creación de estos chips".

El rector, Xavier Gil, agradeció la tarea de "investigación y desarrollo" que ha llevado al director del Barcelona Supercomputing Center "al máximo nivel investigador por una multitud de instituciones" y destacó sus aportaciones "para convertir el Barcelona Supercomputing Center en un modelo de éxito en investigación, un ejemplo a escala mundial".

Por su parte, el secretario general d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, Francesc Xavier Grau, felicitó a UIC Barcelona por el impulso que ha tomado la Universidad en cuanto a investigación. En este contexto, Grau se refirió también a la Ley catalana de la Ciencia, que "consolida un modelo universitario en Catalunya en el que todos los agentes, universidades públicas y privadas, tienen su papel", por lo confió en que, "a pesar de las incertidumbres, cuando haya un nuevo gobierno saque adelante esta ley sin ninguna reconsideración".

El rector de UIC Barcelona, Xavier Gil, inauguró oficialmente el curso académico con un discurso final agradeciendo de antemano a toda la comunidad universitaria el esfuerzo y adaptación compromiso con el proyecto, especialmente durante los meses de confinamiento, y lamentó la situación "inédita e incierta" causada por la pandemia, a la que se han sumado "una crisis económica, social y de nuevo momentos de excepcionalidad política en el país".

Gil hizo hincapié en su discurso que la apuesta de UIC Barcelona por la investigación es clara, y en este sentido recalcó que se ha producido "un aumento del 22% en los sexenios logrados por nuestros investigadores y de un 44% en los fondos competitivos captados". "Todo ello nos demuestra el camino a seguir", afirmó.

En su intervención, Xavier Gil destacó la capacidad de adaptación de UIC Barcelona a la pandemia. Así, explicó que el curso pasado "hicimos clases no presenciales desde el primer día de confinamiento y diseñamos nuevas metodologías y modelos, como el blended learning system, que este curso ya se ha puesto en marcha". "No hemos perdido ni una hora de clase, ni una práctica, no hemos cedido con la exigencia debida ni el rigor de las actividades académicas", recalcó.

6.000 clases en línea durante el confinamiento.

Durante el confinamiento se impartieron 6.000 clases lectivas en línea, según se desprende la memoria del curso 2019-20 que presentó en el marco del acto inaugural la secretaria general de UIC Barcelona, Belén Castro. Además, se respondió a la alarma sanitaria "adaptando las instalaciones para ofrecer 200 camas de UCI en el Hospital Universitari General de Catalunya, se repartió material sanitario a diversos centros hospitalarios y se realizaron acciones de apoyo psicológico". También se puso en marcha el proyecto de Cuides UIC Barcelona, la clínica de cuidados paliativos que este curso se ubicará en el Hospital Universitari General de Catalunya.

UIC Barcelona, que cuenta con una tasa de inserción laboral de casi el 90%, dispone de un total de 3.446 convenios de prácticas y 373 convenios de movilidad. La apuesta de la universidad por la investigación se traduce en 25 grupos reconocidos y 78 proyectos competitivos. Respondiendo a su compromiso social, la Universidad destina 5,3 millones de euros a becas y ayudas a los estudiantes. La Universidad ofrece en el curso 2020-21 un total de 16 grados, 8 dobles grados, una treintena de dobles titulaciones internacionales y una amplia oferta de posgrado en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès.

El acto de inauguración oficial del curso 2020-21 finalizó con el canto del himno universitario Gaudeamus igitur.

Sobre UIC Barcelona.

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació el año 1997 con el objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación para servir a la sociedad. Ligada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 grados, 8 dobles grados, una treintena de dobles titulaciones internacionales y una amplia oferta de posgrado en los dos campus que tiene, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès.

