UIC Barcelona participa en la organización del primer encuentro de empleo juvenil de Iberoamérica

El Iberoamerican Work Challenge Forum se celebrará en formato en línea entre el 13 y el 15 de abril y será de acceso gratuito.

El encuentro está destinado a estudiantes universitarios de los últimos cursos, a jóvenes graduados y profesionales de recursos humanos.

A través de talleres, conferencias en línea y masterclasses se pretende reflexionar sobre los cambios que la sociedad está viviendo en torno al empleo juvenil.

Barcelona, 08 de abril de 2021. UIC Barcelona, a través del Departamento de Alumni & Careers y Desarrollo Corporativo, es una de las universidades organizadoras del Iberoamerican Work Challenge Forum. Se trata de un encuentro de empleo juvenil impulsado por doce universidades de ocho países del mundo y que congregará, del 13 al 15 de abril, a más de un centenar de líderes empresariales y referentes del mundo del trabajo para abordar el desafío del empleo entre los sectores más jóvenes de nuestra sociedad. A nivel español, la iniciativa está liderada por la Universidad de Navarra y en ella participan, además de UIC Barcelona, la Universidad Villanueva (Madrid), la Universidad CEU San Pablo (Madrid) y la Universidad CEU Cardenal Herrera (Valencia).

El encuentro se celebrará en formato en línea y será de acceso gratuito. Durante las tres jornadas, se reflexionará sobre los últimos cambios sociales y económicos, con especial énfasis en las transformaciones vividas en el entorno laboral y su afectación al colectivo de personas jóvenes. Así, entre otros aspectos, se abordarán temáticas relacionadas con la transformación digital, la inteligencia artificial, la globalización, la transformación cultural o el rol de las mujeres en el mundo laboral.

El evento contará con talleres prácticos para estudiantes de último curso, conferencias en línea a cargo de líderes empresariales de referencia para antiguos alumnos y clases magistrales dirigidas a líderes de recursos humanos. Los interesados podrán inscribirse en la página web www.universityemploymentlab.com, donde también se puede consultar el programa completo.

Líderes internacionales.

La primera jornada del Iberoamerican WCF está dedicada a los estudiantes universitarios, y en ella se ofrecerán talleres acerca de la búsqueda de empleo, el éxito profesional y personal y el futuro del trabajo.

El segundo día se dirige a graduados y se abordarán temas como la transformación digital y cultural, el papel de las mujeres líderes, los nuevos talentos y la reinvención de las empresas.

Por último, la tercera jornada está orientada exclusivamente a profesionales de recursos humanos, y en ella se reflexionará sobre el liderazgo y los retos del futuro.

Además de la participación de estudiantes y recién graduados de toda Iberoamérica, se contará con la presencia de líderes empresariales y referentes internacionales como: Patricia Lajara, vicepresidenta de RRHH de Ralph Lauren Europa, Oriente Medio y África; Javier Sánchez Lamelas, Founder & CEO de Top Line Marketing Consulting; Juan Torroba, CEO de BeWanted; Claudia Márquez, presidenta y vicepresidenta de Hyundai Motor México; Santi García, cofundador de Future For Work Institute; Francisco Fernández, director de RRHH del Atlético de Madrid; Rebeca Marciel, Consulting Director at Microsoft Spain; Cristina de Parias, Member of the board BBVA México; Fernanda Llergo, rectora general de la Universidad Panamericana - IPADE; Lorena Ponce De León, primera dama de Uruguay; Alfonso Sánchez Tabernero, rector de la Universidad de Navarra; Nicolas Morales, cofundador de Pegas con sentido; y Martín Ticinese, presidente de Cervecería y Maltería Quilmes, entre otros.

Sobre UIC Barcelona.

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación como servicio a la sociedad. Ligada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 grados, 8 dobles grados, una treintena de dobles titulaciones internacionales y una amplia oferta de programas de posgrado en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat.

Más información:.

Marcos Doespiritusanto.

Técnico de Comunicación de UIC Barcelona.

T. +34 932 541 800 / mdoespiritusanto@uic.es / www.uic.es /. @UICbarcelona.