UIC Barcelona School of Architecture logra convenios de intercambio con dos universidades asiáticas

Estudiantes de Arquitectura podrán cursar hasta un año de sus estudios en el College of Design and Environment de la Universidad Nacional de Singapur (NUS) y en el Korea University College of Engineering.

Ambos convenios refuerzan la apuesta por la internacionalización de UIC Barcelona y se suman a otros programas de movilidad con escuelas de arquitectura europeas, americanas y australianas.

Barcelona, 2 de febrero de 2022. UIC Barcelona School of Architecture acaba de sellar dos importantes convenios de intercambio internacional con dos prestigiosas universidades asiáticas y amplía, así, la oferta de programas de movilidad para sus estudiantes del Grado en Arquitectura.

El primer convenio se ha firmado con el Departamento de Arquitectura del College of Design and Environment de la Universidad Nacional de Singapur (NUS) y contempla un máximo de dos plazas de curso completo o cuatro plazas semestrales por año para estudiantes de UIC Barcelona School of Architecture. Se trata de un convenio a dos bandas que, por lo tanto, permitirá que alumnos de la Universidad Nacional de Singapur puedan acogerse, bajo las mismas condiciones, a un programa de movilidad en UIC Barcelona.

Fundada en el año 1905, la Universidad Nacional de Singapur es la mayor y más antigua universidad del país y una de las principales universidades del Sudeste Asiático. La institución ocupa el puesto 21.º en el último informe mundial de Times Higher Education y el tercer puesto entre las universidades asiáticas.

El segundo convenio se ha conseguido con el Korea University College of Engineering y permitirá, igualmente, que los estudiantes del Grado en Arquitectura puedan cursar hasta un año académico completo en la universidad coreana. El acuerdo fija un máximo de dos alumnos por semestre (cuatro por curso académico) que podrán beneficiarse del programa de intercambio. De igual manera, los estudiantes de la universidad coreana podrán realizar un intercambio internacional en UIC Barcelona bajo las mismas condiciones.

El Korea University College of Engineering figura, actualmente, entre las cincuenta mejores facultades de ingeniería del mundo. Fundado en 1962, tiene por objetivo formar a líderes en el campo de la ciencia y de la ingeniería. En estos años, por sus aulas han pasado más de 30.000 graduados.

Un valor añadido para los estudiantes.

UIC Barcelona y las dos universidades asiáticas serán las encargadas de seleccionar a los alumnos que se beneficiarán de ambos programas de intercambio en base a criterios de mérito académico. Las partes se comprometen, además, a ofrecer a los estudiantes beneficiarios un programa de estudios que cumpla con los criterios académicos de la universidad de origen.

"La internacionalización a través de convenios de movilidad con universidades extranjeras contribuye a diversificar y a mejorar el entorno de aprendizaje del alumnado ya que tiene el potencial de cambiar sus vidas y, en última instancia, producir graduados con conocimientos internacionales y sensibilidad intercultural", explica Carmen Mendoza-Arroyo, subdirectora de Relaciones Internacionales de UIC Barcelona.

Estos dos convenios firmados recientemente se suman a la amplia oferta de movilidad de UIC Barcelona School of Architecture y refuerzan su compromiso con la internacionalización de sus estudiantes. La escuela catalana cuenta con un amplio abanico de programas de intercambio similares con varias universidades europeas, americanas y australianas, entre las cuales, destacan la Universidad de Belgrano (Buenos Aires), la University of California (Berkeley), el New York Institute of Technology, la prestigiosa Architectural Association School of Architecture de Londres o el Politécnico de Milano.

Sobre UIC Barcelona School of Architecture.

UIC Barcelona School of Architecture es una escuela de arquitectura comprometida con el crecimiento intelectual, profesional y personal de quienes la forman. Un modelo docente que se fundamenta en la atención personalizada, el aprendizaje práctico basado en la integración de todas las áreas de conocimiento, la tecnología de vanguardia y un profesorado con experiencia internacional. UIC Barcelona School of Architecture forma a arquitectos capaces de afrontar los retos de la sociedad.

