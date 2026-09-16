La UIC y Bimedica crean el Aula Bimedica de las Personas Mayores - UIC BARCELONA

(Información remitida por la empresa firmante)

Impulsada por el Instituto Universitario de Pacientes de la UIC, esta nueva colaboración impulsará la formación y la investigación para mejorar la calidad de vida de las personas mayores, con especial atención a la incontinencia urinaria y al apoyo de pacientes y cuidadores.

Barcelona, 16 de septiembre de 2026.- La Universitat Internacional de Catalunya (UIC) y Bimedica, compañía especializada en el desarrollo de productos sanitarios para personas mayores, han firmado un acuerdo de colaboración para crear el Aula Bimedica de las Personas Mayores, una iniciativa que nace con el objetivo de generar conocimiento aplicado y promover proyectos académicos y de investigación en torno al bienestar de las personas mayores.

En un contexto marcado por el envejecimiento progresivo de la población y el aumento de las enfermedades crónicas asociadas a la edad, la mejora de la calidad de vida de las personas mayores constituye uno de los grandes retos sanitarios y sociales. El Aula Bimedica de las Personas Mayores, que estará dirigida por el Dr. Boi Ruiz, director del Instituto Universitario de Pacientes (IUP), nace como un espacio de colaboración entre la universidad y la empresa para impulsar iniciativas con impacto clínico y social que promuevan una atención más integral y centrada en la persona.

Con más de 40 años de experiencia, Bimedica aportará al Aula su conocimiento en el desarrollo de soluciones para el cuidado de las personas mayores, especialmente en el ámbito de la incontinencia urinaria y el cuidado de la piel asociada a esta condición. Esta experiencia permitirá promover proyectos de investigación y actividades formativas orientados a responder a las necesidades reales de pacientes, cuidadores y profesionales sanitarios.

"En la UIC entendemos que la persona debe estar siempre en el centro de la atención, de la investigación y de la formación. Colaboraciones como esta nos permiten avanzar en nuestra misión de generar conocimiento con impacto social y formar profesionales comprometidos con el cuidado integral de las personas. Contar con un aliado como Bimedica, que comparte esta visión, refuerza ese compromiso", ha señalado Boi Ruiz, director del Instituto Universitario de Pacientes de la UIC.

Por su parte, Joan Parés, director ejecutivo de Bimedica, ha destacado que “el desarrollo de soluciones para las personas mayores solo tiene sentido si parte de una comprensión real de sus necesidades tanto físicas como emocionales. Esta Aula nos brinda la oportunidad de colaborar con la UIC para contribuir a un modelo de atención que tenga en cuenta tanto los aspectos clínicos como el bienestar emocional de estas personas".

El Aula Bimedica de las Personas Mayores se incorpora a la red de aulas y cátedras de empresa de la UIC, una iniciativa que fomenta la colaboración entre la universidad y el tejido empresarial para impulsar la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento en ámbitos de impacto para la sociedad. En la actualidad, la UIC cuenta con 16 cátedras de empresa y 5 aulas de empresa.

Sobre Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

En la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) formamos a personas que contribuyan a humanizar la transformación de la sociedad a través de la excelencia profesional, la búsqueda de impacto, la integridad y el compromiso social.

Impartimos dieciséis grados, más de cincuenta dobles titulaciones internacionales y un amplio programa de másteres y posgrados a una comunidad de unos 9.000 alumnos.

Contamos con ocho facultades ubicadas en dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès. Creemos en la formación a lo largo de toda la vida y disponemos de un campus para personas mayores: el Campus de la Experiencia.

Ofrecemos atención personalizada, un enfoque integral centrado en cada alumno, conexión profesional constante e innovación en los métodos de docencia e investigación. Tenemos un marcado carácter internacional y en nuestros campus conviven personas de más de un centenar de nacionalidades. Estamos conectados con la sociedad y las empresas a través de 16 cátedras y cinco aulas de empresa, 8 institutos de investigación y tres clínicas universitarias.

Somos una universidad humanista, sostenible, innovadora y global, y estamos posicionados en los principales rankings nacionales e internacionales.

Sobre Bimedica

Bimedica es una empresa española con sede en Molins de Rei (Barcelona), especializada en la fabricación y comercialización de productos sanitarios. Con 40 años de trayectoria, ofrece soluciones que aportan seguridad, eficiencia y bienestar tanto a profesionales sanitarios como a pacientes, entre ellas absorbentes de incontinencia financiados y no financiados y productos de skincare formulados específicamente para el cuidado de la piel de las personas mayores. Su modelo de negocio integrado, su apuesta por la innovación y su proximidad al sector salud la consolidan como un referente nacional e internacional.

www.bimedica.com

Para más información y/o gestión de entrevistas:

Anna Martínez Daries

Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

Campus Sant Cugat

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