La UIC y Cecot firman un convenio para impulsar formación, transferencia de conocimiento y emprendimiento

A la izquierda secretario general de Cecot, Oriol Alba Sendra, y a la derecha el rector de la UIC, Alfonso Méndiz - UIC BARCELONA

(Información remitida por la empresa firmante)

El acuerdo establece un marco estable de cooperación entre ambas instituciones para conectar la universidad y el tejido empresarial.

El convenio prevé el desarrollo de actividades formativas, cursos de especialización, jornadas profesionales e iniciativas para fomentar el espíritu emprendedor y la creación de nuevas empresas.

El convenio ya se concreta en una primera colaboración formativa vinculada al Máster en IA for Business, Big Data y Analytics de la UIC.

Barcelona, 13 de octubre de 2026 – La Universitat Internacional de Catalunya (UIC) y la patronal Cecot han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de establecer una relación estable entre universidad y empresa e impulsar iniciativas conjuntas en los ámbitos de la formación, la transferencia de conocimiento y el emprendimiento.

A la firma del convenio han asistido el rector de la UIC, Alfonso Méndiz, y Oriol Alba Sendra, secretario general de la Cecot.

El acuerdo busca aprovechar la capacidad académica, investigadora y de innovación de la UIC para ponerla al servicio de las necesidades de las empresas y profesionales vinculados a Cecot, a través de la Fundació Cecot Formació y de la Fundació Persona i Treball.

El convenio nace con el objetivo de facilitar fórmulas de cooperación que sean eficaces y operativas y que permitan desarrollar iniciativas de interés común para ambas instituciones, ha detallado Alba.

Este convenio nos permite conectar mejor dos mundos que se necesitan mutuamente: el conocimiento que generamos en la universidad y las necesidades reales del tejido empresarial. Queremos que los alumnos que tienen una iniciativa o una idea de negocio puedan encontrar vías para desarrollarla y continuar avanzando una vez finalizados los estudios, pero también que las empresas y profesionales vinculados a Cecot puedan encontrar en la UIC un aliado para dar respuesta a sus necesidades formativas y de actualización de conocimientos, ha señalado Carlos Cosials, director del Máster en IA for Business, Big Data y Analytics de la UIC.

En este sentido, el acuerdo prevé diferentes ámbitos de colaboración. En materia de formación, Cecot y la UIC promoverán y organizarán actividades formativas, cursos de especialización y jornadas de actualización profesional, entre otras iniciativas.

En cuanto a la transferencia de conocimiento y el emprendimiento, ambas instituciones impulsarán actuaciones conjuntas, desarrollarán acciones orientadas a fomentar el espíritu emprendedor y apoyarán la creación de nuevas empresas.

Un primer acuerdo en inteligencia artificial

Como primera materialización del convenio marco, Cecot y la UIC han establecido un convenio específico en el ámbito de la formación, centrado en el Máster en IA for Business, Big Data y Analytics de la universidad, que favorece la matrícula de los alumnos que accedan a través de la patronal.

Esta primera colaboración permite poner a disposición de las empresas una formación especializada en ámbitos con una incidencia creciente en la transformación de los modelos de negocio, como la inteligencia artificial, el análisis de datos y el Big Data.

Para Cecot, el acuerdo se enmarca en la voluntad de reforzar las relaciones de cooperación con universidades y otras instituciones, así como de generar nuevas oportunidades de formación, transferencia de conocimiento y emprendimiento para las empresas y profesionales de su entorno.

En este sentido, el acuerdo permitirá poner en contacto el conocimiento, la investigación y la innovación de la universidad con las necesidades de formación, actualización profesional y desarrollo empresarial del territorio.

La colaboración también pretende contribuir a impulsar el emprendimiento, facilitar el acceso a nuevo conocimiento y generar oportunidades para las empresas y los profesionales vinculados a Cecot.

Sobre la UIC

En la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) formamos a personas que contribuyan a humanizar la transformación de la sociedad. Nuestro compromiso social nos impulsa a ofrecer una docencia excelente, una investigación con impacto, una educación personal y un enfoque internacional.

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Somos una universidad humanista, global, innovadora y sostenible.

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