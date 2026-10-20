UIC y Corus impulsan una nueva Aula Universitaria para avanzar en innovación y formación en prótesis dental

La nueva aula universitaria pretende acercar el conocimiento científico y la innovación tecnológica a la práctica odontológica - UIC

(Información remitida por la empresa firmante)

La colaboración entre la Facultad de Odontología y el grupo europeo de laboratorios dentales promoverá la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento en un sector en plena transformación digital.

Barcelona, 20 de octubre de 2026.- La Universitat Internacional de Catalunya (UIC) y Corus, grupo europeo especializado en prótesis dental y ortodoncia, han firmado un acuerdo de colaboración para crear la nueva Aula Corus, vinculada a la Facultad de Odontología de la Universidad.

La iniciativa nace con el objetivo de acercar el conocimiento científico y la innovación tecnológica a la práctica odontológica y promover actividades de formación, investigación y divulgación en el ámbito de la prótesis dental. La colaboración reforzará, además, la relación entre el entorno universitario y profesional en un sector en el que la digitalización está transformando tanto el diseño y la fabricación de las prótesis como los flujos de trabajo entre el laboratorio y la clínica dental.

Para el Dr. Lluís Giner, decano de la Facultad de Odontología de la UIC, "la transformación de la odontología debe ir acompañada de conocimiento científico y de una formación que permita trasladar la innovación a la práctica profesional. Este Aula nos ofrece la oportunidad de acercar la realidad del sector a la Universidad y desarrollar conjuntamente iniciativas que contribuyan a formar mejores profesionales" ha afirmado.

Más allá de la transformación digital.

Corus, nacida en Barcelona y con una amplia red europea de laboratorios especializados en prótesis dental y ortodoncia, colabora con universidades europeas en actividades de formación, estudios y proyectos de divulgación científica, con el objetivo de incorporar conocimiento al desarrollo de nuevas soluciones y contribuir a la formación de los futuros profesionales.

"La digitalización está transformando profundamente nuestro sector, pero la tecnología por sí sola no es suficiente. La colaboración con la UIC nos permite unir conocimiento científico y experiencia profesional para seguir avanzando en la transformación de la odontología", señala el Sr. Joan Roma, CEO y fundador de Corus.

La nueva Aula Corus permitirá también impulsar iniciativas en ámbitos en los que la prótesis dental puede tener un impacto especialmente relevante, entre ellos la atención a personas mayores y pacientes con necesidades especiales.

La iniciativa da continuidad a una relación de colaboración de más de una década entre profesionales de Corus y la Facultad de Odontología de la UIC, especialmente en los ámbitos de la formación, la digitalización y la prótesis dental.

Sobre Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

En la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) formamos a personas que contribuyan a humanizar la transformación de la sociedad. Nuestro compromiso social nos impulsa a ofrecer una docencia excelente, una investigación con impacto, una educación personal y un enfoque internacional.

Ofrecemos una educación transformadora, basada en un modelo afectivo-efectivo, que pone a la persona en el centro de nuestra misión. Tenemos un marcado carácter internacional: en nuestros campus conviven personas de más de cien nacionalidades, y entendemos el mundo con una mirada abierta y desde una perspectiva global.

Impartimos dieciséis grados, más de cincuenta dobles titulaciones internacionales y un amplio programa de másteres y posgrados a una comunidad de unos 9.000 alumnos. Disponemos de ocho facultades ubicadas en dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès, campus que es en sí mismo un auténtico ecosistema de salud enclavado en un entorno hospitalario. Y contamos con un Campus de la Experiencia para mayores.

Estamos conectados con la sociedad y las empresas a través de dieciséis cátedras y cinco aulas de empresa, ocho institutos de investigación y tres clínicas universitarias. Somos una universidad humanista, global, innovadora y sostenible.

Sobre Corus.

Corus es la red europea líder de laboratorios especializada en prótesis dental y ortodoncia. Nacida en Barcelona, la compañía reúne actualmente más de 80 laboratorios en 10 países, un equipo de más de 2.000 profesionales, más de 25.000 clientes activos y colaboración activa con 20 universidades europeas de referencia en odontología. A través de su red, la compañía contribuye a la atención de millones de pacientes anualmente.

La compañía combina la proximidad de sus laboratorios con una infraestructura tecnológica compartida que conecta más de 16.500 escáneres intraorales -IOS, por sus siglas en inglés-. Actualmente, más del 70% de sus trabajos se realiza mediante flujos completamente digitales, facilitando la colaboración entre clínicas y laboratorios y mejorando la trazabilidad, la eficiencia y la predictibilidad de los tratamientos.

Corus tiene como misión conectar talento, tecnología y conocimiento para contribuir a mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. Su modelo se basa en la colaboración entre clínicos y técnicos dentales, el intercambio continuo de conocimiento y la incorporación de la digitalización, la automatización y la innovación al servicio del criterio clínico.

La formación y el desarrollo profesional forman también parte de esta visión. Corus promueve la colaboración entre odontólogos, técnicos, higienistas, universidades, sociedades científicas, industria y expertos, con el propósito de transformar el conocimiento individual en conocimiento compartido y contribuir al avance de la profesión.

Para más información y/o gestión de entrevistas:.

Anna Martínez Daries.

Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

Campus Sant Cugat.

ammartinez@uic.es Comunicación científica.

T. +34 691 293 308.

Cristina Garcia.

Corus.

Global Events & Field Marketing Manager Spain.

cristina.garcia@corusdental.com.

T. +34 676 21 20 84.