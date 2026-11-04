La UIC estrena un nuevo Grado en Matemáticas y Ciencia de Datos el curso 2027-2028

Archivo - La UIC ofrecerá un nuevo Grado en Matemáticas y Ciencia de Datos - UIC - Archivo

(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva titulación combinará una sólida formación en matemática pura con ciencia de datos, inteligencia artificial y programación, e incluirá prácticas obligatorias en empresas

Barcelona, 4 de noviembre de 2026.- Los datos forman parte de casi todas las decisiones que tomamos. Las empresas los utilizan para anticipar tendencias, la inteligencia artificial los transforma en nuevas herramientas y sectores tan diversos como la salud, las finanzas, la industria o los servicios necesitan profesionales capaces de entenderlos y convertirlos en información útil. En este contexto, la UIC School of Management incorporará el curso 2027-2028 un nuevo Grado en Matemáticas y Ciencia de Datos, una propuesta que combinará el rigor del pensamiento matemático con las competencias tecnológicas que demanda el entorno profesional.

La titulación oficial, de 240 ECTS y cuatro años de duración, es un grado híbrido: combina una formación en matemática pura, teórica y rigurosa, con una formación en ciencia de datos, programación e ingeniería del software e inteligencia artificial. No son unas matemáticas al servicio de la ciencia de datos, sino dos disciplinas que se cursan en paralelo y se refuerzan mutuamente. El objetivo es formar un perfil con capacidad para entender tanto los fundamentos de los modelos como su aplicación en contextos reales.

El grado profundizará en ámbitos como el cálculo, el álgebra, el análisis matemático, la probabilidad y la estadística, pero también en algoritmos, estructuras de datos, bases de datos y computación de altas prestaciones. En esta combinación, las matemáticas no son una herramienta de cálculo al servicio de las otras materias: se estudian como disciplina propia, con el rigor y la abstracción de la matemática pura, y como una manera de razonar que, entre otras cosas, puede servir para analizar problemas y comprender los modelos que hay detrás de las tecnologías actuales.

A esta base se sumará una formación específica en ciencia de datos e IA aplicada, con asignaturas de Machine Learning, Deep Learning, análisis y visualización de datos, procesamiento del lenguaje natural, visión por computador e IA agentiva. El plan de estudios también incorpora contenidos sobre el marco regulatorio y ético de la inteligencia artificial y la protección de datos.

Una formación pensada para el mundo profesional

Uno de los elementos diferenciales de la propuesta es su orientación práctica. El plan de estudios prevé 24 ECTS de prácticas académicas externas obligatorias en empresas del sector, que se complementan con un Trabajo de Fin de Grado de 6 ECTS vinculado a estas prácticas. De esta manera, el alumnado podrá aplicar los conocimientos adquiridos durante el grado en proyectos reales.

La formación también incorpora una dimensión humanística y profesional. Asignaturas como Antropología, Ética, Formación Humanística y competencias profesionales y comunicativas buscan completar el perfil técnico con una mirada más amplia sobre el impacto de la tecnología y la responsabilidad asociada al uso de los datos.

El resultado es un perfil transversal, con aplicaciones en múltiples sectores y con capacidad para moverse entre las matemáticas, la tecnología y el análisis de datos. Un profesional que no solo sabrá utilizar modelos y herramientas, sino que tendrá los fundamentos necesarios para entenderlos, cuestionarlos y contribuir a desarrollar otros nuevos.

El nuevo grado responde así a un entorno en el que la demanda de profesionales con competencias en matemáticas, datos e inteligencia artificial sigue creciendo y en el que las capacidades cuantitativas y digitales están cada vez más presentes en sectores muy diversos.

En esta línea, el decano de la UIC School of Management, Toni Mora, ha explicado que el nuevo grado nace “con la voluntad de formar profesionales con una base sólida, capaces de convertir los datos en decisiones rigurosas en un mundo cada vez más dependiente de ellos”. Para la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, es un paso estratégico que combina la exigencia matemática con la aplicación práctica en la empresa, la salud o las políticas públicas, juntamente con un claustro con una investigación internacional reconocida”.

Sobre la UIC

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC) es una universidad privada sin ánimo de lucro, fundada en 1997 con el compromiso de generar un impacto en la sociedad. Nuestra misión es formar personas que contribuyan a humanizar la transformación de la sociedad a través de la excelencia profesional, la búsqueda de impacto, la integridad y el compromiso social.

Impartimos dieciséis grados, más de cincuenta dobles titulaciones internacionales y un amplio programa de másteres y posgrados a una comunidad de unos 9.000 alumnos.

Contamos con ocho facultades ubicadas en dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès. Creemos en la formación a lo largo de toda la vida y disponemos de un campus para personas mayores: el Campus de la Experiencia.

Ofrecemos atención personalizada, un enfoque integral centrado en cada alumno, conexión profesional constante e innovación en los métodos de docencia e investigación. Tenemos un marcado carácter internacional y en nuestros campus conviven personas de más de un centenar de nacionalidades. Estamos conectados con la sociedad y las empresas a través de 16 cátedras y cinco aulas de empresa, 8 institutos de investigación y tres clínicas universitarias.

Somos una universidad humanista, sostenible, innovadora y global, y estamos posicionados en los principales rankings nacionales e internacionales.

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