Archivo - La UIC y Fundación Mutua de Propietarios firman un convenio de colaboración para promover la accesibilidad - UIC BARCELONA - Archivo

(Información remitida por la empresa firmante)

El convenio entre ambas instituciones busca promover criterios de accesibilidad en el ámbito de la arquitectura

Fundación Mutua de Propietarios financiará tres trabajos de final de grado de alumnos de UIC Barcelona School of Architecture que aborden aspectos relacionados con la accesibilidad

Barcelona, 6 de octubre de 2026.- La Universitat Internacional de Catalunya (UIC) y Fundación Mutua de Propietarios han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de promover la accesibilidad como valor esencial en la arquitectura y el urbanismo, liderado por el profesor de UIC Barcelona School of Architecture y experto en accesibilidad, Enrique Rovira-Beleta.

Esta colaboración contempla una aportación por parte de Fundación Mutua de Propietarios a tres Trabajos de Final de Grado (TFG) de alumnos de Arquitectura de la UIC que incluyan criterios de accesibilidad en sus proyectos. Los premios se entregarán en octubre en un acto que contará con la presencia de ambas instituciones.

Enrique Rovira-Beleta ha valorado positivamente el acuerdo: “Contribuye a situar la accesibilidad como un aspecto fundamental de la arquitectura y no como una cuestión secundaria o exclusivamente normativa”, ha afirmado. El experto en accesibilidad ha añadido que “la colaboración con la Fundación Mutua de Propietarios permite generar conocimiento, sensibilización y nuevas oportunidades para que la accesibilidad esté cada vez más presente en el entorno construido y sobre todo en las viviendas para toda la vida”.

“Desde la Fundación creemos que avanzar hacia una sociedad más inclusiva exige impulsar un cambio que va más allá de eliminar las barreras que ya existen: debemos contribuir a que las nuevas generaciones de profesionales integren de manera natural la accesibilidad en el diseño de los espacios donde vivimos. Por eso, colaborar con la universidad nos permite sembrar hoy las bases de las viviendas y ciudades que queremos para el futuro", afirma Cristina Pallàs, directora general de la Fundación Mutua de Propietarios.

En este sentido, Rovira-Beleta pone el foco en la problemática de la accesibilidad y la vivienda en España: “Es necesario actuar sobre el parque construido existente en España, donde el 80% de las viviendas no son accesibles ni utilizables para las personas mayores”, ha enfatizado. “Estos aspectos deben incorporarse desde el inicio del proyecto y formar parte de la manera de entender la arquitectura, y esto se logra con formación en las escuelas y universidades”, ha subrayado.

UIC Barcelona School of Architecture presenta anualmente los TFG del alumnado de quinto grado de Arquitectura de la mano de empresas e instituciones que apuestan por soluciones innovadoras con gran impacto social, con la participación de un jurado profesional que premia los mejores proyectos.

El grado en Arquitectura de la UIC cuenta con la asignatura obligatoria “Accesibilidad” en su plan de estudios, impartida por Enrique Rovira-Beleta. Según el experto, la UIC es de las pocas universidades del mundo que incluye la accesibilidad como una materia elemental para los estudiantes de Arquitectura.

Sobre la UIC

En la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) formamos a personas que contribuyan a humanizar la transformación de la sociedad a través de la excelencia profesional, la búsqueda de impacto, la integridad y el compromiso social.

Impartimos dieciséis grados, más de cincuenta dobles titulaciones internacionales y un amplio programa de másteres y posgrados a una comunidad de unos 9.000 alumnos.

Contamos con ocho facultades ubicadas en dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès. Creemos en la formación a lo largo de toda la vida y disponemos de un campus para personas mayores: el Campus de la Experiencia.

Ofrecemos atención personalizada, un enfoque integral centrado en cada alumno, conexión profesional constante e innovación en los métodos de docencia e investigación. Tenemos un marcado carácter internacional y en nuestros campus conviven personas de más de un centenar de nacionalidades. Estamos conectados con la sociedad y las empresas a través de 16 cátedras y cinco aulas de empresa, 8 institutos de investigación y tres clínicas universitarias.

Somos una universidad humanista, sostenible, innovadora y global, y estamos posicionados en los principales rankings nacionales e internacionales.

Sobre la Fundación Mutua de Propietarios

La Fundación Mutua de Propietarios es una institución no lucrativa creada por la aseguradora Mutua de Propietarios con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas con movilidad reducida facilitando la accesibilidad a la vivienda y su entorno Las áreas principales en las que la Fundación Mutua de Propietarios desarrolla sus actividades son la accesibilidad, mediante la eliminación de barreras arquitectónicas y la sensibilización de los actores sociales y políticos decisores en esta materia; la acción e inclusión social, mediante el diseño de actividades que favorezcan la integración y la calidad de vida de las personas con movilidad reducida, y la innovación, con la finalidad de favorecer la integración de las nuevas tecnologías para mejorar las condiciones de vida a las personas con movilidad reducida.

Para más información:

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Responsable de comunicación

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Alejandra García de la Maza / Paloma Aguilera

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agm@lasker.es / pafm@lasker.es

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