La UIC presenta su nueva identidad de marca en el cierre de curso con la mirada puesta en su 30 aniversario

La UIC ha presentado hoy su nueva identidad de marca, que potencia la esencia de la institución - UIC BARCELONA

(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva identidad de marca, que se implementará progresivamente a partir de septiembre, potencia la esencia de la Institución, nacida en 1997 con el propósito de "Humanizar la transformación de la sociedad".

Con un azul más intenso y adaptado a las nuevas tendencias, la actualización del logotipo refuerza la propuesta de valor de la universidad, consolidada en torno a 4 pilares: excelencia y rigor, visión global, acompañamiento personal y formación experiencial.

La UIC cuenta con una trayectoria de casi 30 años de experiencia en innovadoras metodologías de aprendizaje y simulación, y ha sido reconocida en los principales rankings internacionales, como el QS World University Rankings.

Barcelona, 23 de julio de 2026.- La Universitat Internacional de Catalunya (UIC) ha presentado su nueva identidad de marca en el marco del Claustro universitario de cierre de curso, celebrado hoy en el Aula Magna. Ante unas 450 personas, la Institución ha compartido con su comunidad universitaria la evolución de su identidad de marca, que se empezará a ver implementada en todos los soportes a partir de septiembre.

La UIC, nacida en 1997, celebrará su 30 aniversario el año que viene, y lo hará con esta identidad de marca renovada, que refleja su crecimiento y evolución a lo largo de estos años durante los cuales ha sido reconocida en diversos rankings nacionales e internacionales. "Nuestra universidad crece, y, con ella, nuestra marca también", ha declarado el rector, Dr. Alfonso Méndiz.

Con un azul más vibrante y adaptado a las nuevas tendencias, la nueva expresión de la marca enfatiza la propuesta de valor de la Universidad, cuyo propósito es "Humanizar la transformación de la sociedad", y lo hace en torno a cuatro pilares: excelencia y rigor, visión global, acompañamiento personal y formación experiencial. La nueva identidad se ha desarrollado en el marco de un plan estratégico focalizado en la Excelencia y la Internacionalidad, ejes que apalancan un modelo de educación transformadora y diferencial basado en metodologías innovadoras como el aprendizaje experiencial y la simulación.

La misma identidad: nuevas formas de expresión.

La nueva identidad de marca evoca las raíces de la Universidad con el corazón de Barcelona, renovando el color azul que le conecta con el mar, pero presentando una tonalidad más fuerte que favorece un mayor contraste y mejora la adaptabilidad a los entornos digitales, como símbolo de una mirada siempre puesta en el futuro.

El logotipo mantiene su inspiración en la ciudad de Barcelona preservando la tipografía original, concebida a partir del trazado de las calles del Eixample. No obstante, evoluciona hacia unas formas más suaves y de vértices redondeados que reflejan una propuesta de valor humana y cercana, comprometida con generar un impacto positivo en la sociedad a través de la excelencia en la docencia y la investigación, poniendo siempre a las personas en el centro.

Asimismo, la nueva identidad gráfica amplía este vínculo con Barcelona incorporando un emblema inspirado en la geometría de su trama urbana, un recurso visual que acompaña y enriquece las diferentes expresiones de la marca, aportando mayor consistencia y reconocimiento al sistema de identidad.

De Barcelona al mundo.

La UIC, que es el acrónimo de la Universitat Internacional de Catalunya, lleva en su propio nombre un eje estratégico fundacional: la internacionalidad. Actualmente, la UIC cuenta con un 31% de alumnado internacional en sus dos campus, en los que conviven un centenar de nacionalidades, y ofrece una cincuentena de dobles titulaciones internacionales gracias a los 480 convenios de movilidad establecidos con 64 países. Más allá de los datos, en línea con su plan estratégico de internacionalización, la UIC cuenta con alianzas estratégicas con países de todo el mundo, y prepara con una mirada abierta al mundo e intercultural a los futuros profesionales que trabajarán en un entorno global, cambiante y digital.

"De la Universidad al mundo", reza el nuevo claim. Junto con la nueva imagen, la UIC presenta también este nuevo lema para comunicar su vocación de impactar en el mundo fruto de su visión global. Igualmente, expresa su misión de preparar a las personas para ejercer una profesión desarrollando el pensamiento crítico, fomentando la cultura y contribuyendo al progreso científico, social y humano de la sociedad. Con un índice de inserción laboral del 93,75% (según la última encuesta de AQU Catalunya) y más de 5.000 convenios de prácticas, la UIC es una Universidad conectada con el mundo empresarial y la sociedad en general, a través de 16 cátedras, cinco aulas de empresa, 8 institutos de investigación y tres clínicas universitarias.

Un territorio de marca llamado UIC Health.

La nueva arquitectura de marca presenta territorios de especialización como UIC Health, propuesta que se lanzó en marzo en el marco del Saló de l'Ensenyament. UIC Health es un ecosistema de salud que aglutina en un mismo campus siete disciplinas que están conectadas y generan sinergias interdisciplinarias: Bioingeniería, Ciencias Biomédicas, Medicina, Enfermería, Psicología, Odontología y Fisioterapia.

La UIC tiene cerca de 30 años de experiencia en metodología docente innovadora centrada en la simulación (cuenta con un Centro Integral de Simulación Avanzada), y celebrará el curso que viene 20 años de los estudios de Medicina. La nueva identidad de marca se presenta en un momento de crecimiento y de gran impulso de la Universidad, que cuenta con diversas acreditaciones y está reconocida en diversos ránking nacionales e internacionales.

Experiencia avalada por los principales rankings

La UIC ha sido reconocida este curso académico entre las 10 mejores universidades españolas en el ranking de la Fundación CYD. Ha salido en la lista Forbes de las 25 mejores universidades españolas, y se ha posicionado entre las 40 mejores universidades del mundo en materia de Odontología, según el QS World University Rankings by Subject. A nivel mundial, recientemente ha entrado en el QS World University Rankings 2027, uno de los rankings universitarios de referencia a nivel internacional.

En cuanto a investigación, la UIC también está presente en rankings: nueve investigadores de la Universidad han sido incluidos en 2025 en el Ranking of the World Scientists: World Top 2% Scientists de la prestigiosa Universidad de Stanford.

Sobre la UIC.

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC) es una universidad privada sin ánimo de lucro, fundada en 1997 con el compromiso de generar un impacto en la sociedad. Nuestra misión es formar personas que contribuyan a humanizar la transformación de la sociedad a través de la excelencia profesional, la búsqueda de impacto, la integridad y el compromiso social.

Impartimos dieciséis grados, más de cincuenta dobles titulaciones internacionales y un amplio programa de másteres y posgrados a una comunidad de unos 9.000 alumnos. Contamos con ocho facultades ubicadas en dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès. Creemos en la formación a lo largo de toda la vida y disponemos de un campus para personas mayores: el Campus de la Experiencia.

Ofrecemos atención personalizada, un enfoque integral centrado en cada alumno, conexión profesional constante e innovación en los métodos de docencia e investigación. Tenemos un marcado carácter internacional y en nuestros campus conviven personas de más de un centenar de nacionalidades. Estamos conectados con la sociedad y las empresas a través de 16 cátedras y cinco aulas de empresa, 8 institutos de investigación y tres clínicas universitarias.

Somos una universidad humanista, sostenible, innovadora y global, y estamos posicionados en los principales rankings nacionales e internacionales.

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Elena Castellarnau.

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