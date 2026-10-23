La UIC realiza la primera cirugía de implantes en Catalunya con un robot autónomo - UIC BARCELONA

(Información remitida por la empresa firmante)

Yakebot, desarrollado en China, permite una precisión absoluta durante la intervención, supervisada por un cirujano

Docentes y alumnos de la Facultad de Odontología de la UIC reciben una formación intensiva a cargo del equipo de Yakebot, que concluye con una intervención a un paciente real

Barcelona, 23 de octubre de 2026. La Facultad de Odontología de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) ha realizado la primera cirugía de implantes en Catalunya mediante un robot autónomo. Se trata de Yakebot, desarrollado en China, que permite a los odontólogos lograr una precisión absoluta durante la intervención.

Docentes y alumnos del área de Cirugía Oral y Maxilofacial de la UIC han recibido formación a cargo del equipo de Yakebot, el primer robot con marcaje CE para intervenir a pacientes. El curso intensivo ha concluido con la intervención a un paciente real en la Clínica Universitaria de Odontología (CUO) de la Facultad.

El robot realiza de manera autónoma la intervención para colocar los implantes, siempre supervisada por el cirujano, que previamente ha definido el plan de actuación concreto para el paciente. “Somos pioneros en Catalunya y los primeros en realizar aquí este tipo de intervenciones con el robot”, ha destacado el catedrático y responsable del área de Cirugía Oral y Maxilofacial de la UIC, el Dr. Federico Hernández Alfaro.

Hernández Alfaro, que forma parte del prestigioso Ranking of the World Scientists: World’s Top 2% Scientists elaborado por la Universidad de Standford, ha explicado que en un futuro próximo “contar con este tipo de robots en las clínicas permitirá llevar a cabo con una precisión total y con la misma fiabilidad gran parte de las intervenciones de implantología que realizan actualmente los cirujanos”. El investigador también ha apuntado que se están evaluando “otras posibles aplicaciones del robot dentro del área de cirugía oral y maxilofacial”.

Innovación y excelencia docente

La incorporación de esta tecnología de última generación a la Facultad de Odontología de la UIC y a su clínica universitaria reafirma el compromiso de la Universidad con la excelencia académica, la investigación y la integración de los avances tecnológicos en el entorno clínico, con el objetivo de ofrecer una formación diferencial, conectada con los últimos avances de la odontología y con los retos de la profesión.

Este compromiso con la excelencia docente y la investigación se respaldado por su reconocimiento académico e investigador. La Facultad figura en los principales rankings nacionales e internacionales, como el Ranking CyD (1a posición), el ranking 50 carreras de El Mundo (2a posición), el ranking QS World University Rankings by Subject (posición 36 a nivel mundial entre 150 universidades clasificadas y segundo puesto de las cinco universidades clasificadas a nivel nacional), o el Dentistry & Oral Sciences del ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects (situada entre las 150 mejores universidades del mundo en Odontología y primera universidad privada española clasificada en esta disciplina).

El nivel de la investigación que se realiza en la Facultad también se ha visto reconocido en la última clasificación de la Universidad de Stanford (Ranking of the World Scientists: Worlds Top 2% Scientists), donde cinco profesores de la Facultad se encuentran entre el 2 % de los investigadores más citados del mundo de acuerdo con su trayectoria científica durante el año 2025.

Sobre la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

En la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) formamos a personas que contribuyan a humanizar la transformación de la sociedad a través de la excelencia profesional, la búsqueda de impacto, la integridad y el compromiso social.

Impartimos dieciséis grados, más de cincuenta dobles titulaciones internacionales y un amplio programa de másteres y posgrados a una comunidad de unos 9.000 alumnos.

Contamos con ocho facultades ubicadas en dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès. Creemos en la formación a lo largo de toda la vida y disponemos de un campus para personas mayores: el Campus de la Experiencia.

Ofrecemos atención personalizada, un enfoque integral centrado en cada alumno, conexión profesional constante e innovación en los métodos de docencia e investigación. Tenemos un marcado carácter internacional y en nuestros campus conviven personas de más de un centenar de nacionalidades. Estamos conectados con la sociedad y las empresas a través de 16 cátedras y cinco aulas de empresa, 8 institutos de investigación y tres clínicas universitarias.

Somos una universidad humanista, sostenible, innovadora y global, y estamos posicionados en los principales rankings nacionales e internacionales.

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