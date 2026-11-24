Archivo - El proyecto está liderado por el grupo de investigación de BrainXR Lab del Departamento de Psicología de la universidad, bajo la dirección de la investigadora y docente Anna Carballo Márquez - UIC - Archivo

(Información remitida por la empresa firmante)

El proyecto ‘NeuroDones’, liderado por la investigadora y docente del Departamento de Psicología de la UIC, la Dra. Anna Carballo Márquez, busca visibilizar e intervenir en las secuelas cognitivas que padecen las mujeres supervivientes de violencia de género y en el impacto en su vida cotidiana

La propuesta consiste en una intervención neurorehabilitadora mediante herramientas de realidad virtual que reproducen entornos interactivos basados en minijuegos donde las participantes entrenan la atención, la memoria, o la velocidad de procesamiento de la información de forma lúdica y minimizando posibles distractores gracias al entorno virtual inmersivo

A través de este estudio, el grupo de investigación pretende validar la incorporación de la rehabilitación cognitiva a los servicios de atención a víctimas de violencia de género, generalmente centrados en la atención psicológica, social y jurídica de este colectivo

Barcelona, 24 de noviembre de 2026.- Investigadoras de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) trabajan en un programa de rehabilitación cognitiva mediante herramientas de realidad virtual inmersiva orientado al entrenamiento y rehabilitación de las funciones ejecutivas, la memoria, y la atención de mujeres víctimas de violencia de género. El estudio busca visibilizar las secuelas cognitivas y neuropsicológicas de la violencia contra la mujer y el impacto en su vida cotidiana y autonomía, así como explorar el potencial de la rehabilitación cognitiva en los servicios de atención psicológica y social.

El proyecto, que lleva por nombre ‘NeuroDones’, está liderado por el grupo de investigación de BrainXR Lab del Departamento de Psicología de la universidad, bajo la dirección de la investigadora y docente Anna Carballo Márquez, en colaboración con la Associació Benestar i Desenvolupament (ABD) que gestionan el Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE) del Garraf i del Baix-Llobregat.

Los equipos de ambas entidades, junto con el servicio gratuito de atención a mujeres víctimas de violencias de la Clínica Universitaria de Psicología y Psiquiatría SUPPORT de UIC Barcelona, financiado por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y liderado por la Dra. Carballo Márquez, identificaron de forma recurrente dificultades en las funciones cognitivas de las mujeres atendidas. Estas dificultades se manifestaban en despistes, olvidos y problemas de concentración, organización y toma de decisiones. A partir de esta observación, el equipo investigador se planteó explorar herramientas de neurorrehabilitación cognitiva que permitieran complementar la atención psicológica, social y jurídica que reciben estas mujeres.

"Cuando hablamos de las consecuencias de la violencia de género, habitualmente pensamos en las lesiones físicas o en el impacto emocional, pero las alteraciones cognitivas siguen siendo una realidad poco visible e insuficientemente abordada", explica Carballo. “En este sentido, era necesario aportar una respuesta terapéutica innovadora basada en la evidencia científica”, señala la investigadora.

La realidad virtual, una tecnología pionera en el proyecto NeuroDones

El proyecto, que se encuentra en fase inicial, está planteado como un ensayo piloto con una muestra de 30 mujeres usuarias del SIE del Garraf y del Baix Llobregat. La intervención, basada en el uso de la plataforma especializada EnhanceVR, consiste en diez sesiones distribuidas a lo largo de cinco semanas, en las cuales las participantes utilizarán dispositivos de realidad virtual para interactuar con entornos inmersivos en los que realizarán ejercicios de estimulación cognitiva mediante minijuegos.

A diferencia de los métodos tradicionales, la realidad virtual ofrece “una elevada validez al simular situaciones mucho más parecidas a las demandas de la vida cotidiana, adapta la dificultad de los ejercicios en tiempo real, elimina distractores del ambiente, aumenta la motivación y la adherencia al tratamiento, y permite entrenar capacidades como la memoria de trabajo, la atención sostenida, la flexibilidad mental y la toma de decisiones en un entorno digital cien por cien seguro”, argumenta Carballo.

Se trata de una tecnología que ya se utiliza con éxito en la rehabilitación de traumatismos craneoencefálicos, accidentes cerebrovasculares o enfermedades neurodegenerativas, y que se aplica de forma pionera en este proyecto.

Las alteraciones cognitivas en la reinserción laboral e independencia económica

La investigadora destaca que las consecuencias cognitivas pueden tener un impacto “directo y profundo” en la vida cotidiana de las mujeres en el proceso de reparación de la autonomía personal, familiar, social y laboral, la recuperación psicológica del trauma, y especialmente en la recuperación de la independencia económica y reinserción laboral.

Capacidades como planificar, mantener la atención, seguir instrucciones, organizar tareas o adaptarse a nuevas exigencias son fundamentales para acceder a un trabajo y mantenerlo, según Carballo. Cuando estas funciones están alteradas, las mujeres pueden encontrar barreras adicionales para reconstruir su vida profesional, lo que puede contribuir a perpetuar situaciones de vulnerabilidad y dependencia económica.

“Abordar las consecuencias cognitivas de la violencia de género significa ir más allá de la recuperación emocional: implica también ayudar a las mujeres a recuperar herramientas que pueden facilitar la toma de decisiones, la organización de la vida cotidiana y la construcción de un proyecto vital autónomo", explica la investigadora. “El reto es integrar la dimensión cognitiva en los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia de género, complementando el apoyo psicológico y social con el objetivo de favorecer una recuperación más integral que contribuya a mejorar tanto su bienestar como el de sus hijos e hijas”, concluye.

Escuchar, acompañar y actuar

Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, desde la Universitat Internacional de Catalunya reafirmamos nuestro compromiso contra todas las formas de violencia hacia las mujeres y niñas de todo el mundo. Lo hacemos desde la convicción de que cada persona tiene una dignidad y una integridad física y moral que deben respetarse y protegerse, garantizando que los ambientes educativos y de trabajo estén libres de todo tipo de violencia y abuso.

“Contra la violencia: escuchar, acompañar, actuar” expresa la responsabilidad compartida de toda la comunidad universitaria. Como universidad, queremos contribuir a este propósito a través de la docencia, la investigación y el cuidado de las personas, para avanzar hacia una sociedad en la que no tenga cabida ninguna forma de violencia contra las mujeres.

Escuchar significa prestar atención y dar credibilidad a las mujeres que han sufrido violencia, acoger su testimonio con respeto y sin prejuicios, y saber reconocer también aquellas formas de violencia menos visibles, incluidas las que se producen en el entorno digital.

Acompañar supone estar a su lado, ofrecer apoyo durante el proceso de recuperación y facilitar el acceso a los recursos de ayuda, para que ninguna mujer tenga que afrontar sola una situación de violencia.

Actuar implica no permanecer indiferentes, contribuir a prevenir la violencia y responder ante las situaciones en las que se manifiesta, favoreciendo entornos seguros en los que se respete la dignidad de todas las personas.

Sobre la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

En la Universitat Internacional de Catalunya formamos a personas que contribuyan a humanizar la transformación de la sociedad. Nuestro compromiso social nos impulsa a ofrecer una docencia excelente, una investigación con impacto, una educación personal y un enfoque internacional.

Ofrecemos una educación transformadora, basada en un modelo afectivo-efectivo, que pone a la persona en el centro de nuestra misión.

Tenemos un marcado carácter internacional: en nuestros campus conviven personas de más de cien nacionalidades, y entendemos el mundo con una mirada abierta y desde una perspectiva global.

Impartimos dieciséis grados, más de cincuenta dobles titulaciones internacionales y un amplio programa de másteres y posgrados a una comunidad de unos 9.000 alumnos.

Disponemos de ocho facultades ubicadas en dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès, campus que es en sí mismo un auténtico ecosistema de salud enclavado en un entorno hospitalario. Y contamos con un Campus de la Experiencia para mayores.

Estamos conectados con la sociedad y las empresas a través de dieciséis cátedras y cinco aulas de empresa, ocho institutos de investigación y tres clínicas universitarias.

Somos una universidad humanista, global, innovadora y sostenible.

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