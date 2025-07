La última demostración de GA Autonomous Jet cuenta con capacidad de participación aire-aire en vivo

(Información remitida por la empresa firmante)

Las tareas autónomas con TacACE y Optix.C2 muestran madurez y preparación operativa

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) y General Atomics Integrated Intelligence, Inc. (GA-Intelligence) completaron con éxito una demostración innovadora el 8 de julio, integrando tecnologías en múltiples afiliados para mostrar los efectos de la cadena de muerte de largo alcance, incluido un compromiso aire-aire autónomo. El vuelo integró la fusión de sensores locales y globales para proporcionar conciencia situacional en tiempo real y tareas autónomas a un MQ-20 Avenger en el aire a través del Ecosistema Central de Autonomía Táctica (TacACE) para cerrar la cadena de muerte y mostrar la madurez del sistema y la preparación operativa para el combatiente.



El evento contó con la integración de un Avión de Combate Colaborativo (CCA), una implementación de autonomía de propiedad gubernamental totalmente compatible y un Comando y Control (C2) más allá de la línea de visión (BLOS). El avión no tripulado MQ-20, proporcionado por GA-ASI, actuó como un sustituto de CCA en un entorno de control de emisiones de sensores (EMCON). Se operó de forma autónoma y se controló mediante nodos C2 de borde distribuido impulsados por el software Optix.C2 y Omniview. Optix.C2, un producto de General Atomics-Intelligence, proporcionó una funcionalidad C2 localizada y de baja latencia, al tiempo que permanecía conectado en red a una imagen operativa más amplia, lo que permitía la coordinación en tiempo real entre múltiples dominios.



El Dr. Brian Ralston, presidente de GA-Intelligence, aplaudió el esfuerzo conjunto. "Esta demostración ilustra el valor de integrar tecnologías de vanguardia y probadas en toda la empresa de GA. La plataforma de datos Optix y la capacidad C2 permiten una rápida integración y experimentación para abordar las necesidades críticas del DoD y los circuitos integrados".



General Atomics fusionó con éxito la detección espacial y la detección táctica con el nodo C2 durante el vuelo, lo que le dio a la aeronave acceso a una imagen completa de amenazas en tiempo real para mejorar la toma de decisiones autónoma a bordo. La demostración también incluyó la coordinación en vivo de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR) y tareas cinéticas a través de una interfaz de operador unificada capaz de implementarse en prácticamente cualquier entorno de nube.



Durante el ejercicio, la aeronave MQ-20 patrulló de forma autónoma una zona designada de Patrulla Aérea de Combate (CAP), aprovechando los sensores externos para demostrar cómo las técnicas de recolección pasiva pueden informar a las plataformas autónomas en tiempo real. Cuatro sustitutos de CCA, uno en vivo y tres virtuales, fueron dirigidos por un operador para investigar múltiples objetivos de interés. Al identificarlos como amenazas, el operador emitió una orden para iniciar el enfrentamiento con BLOS. Los sistemas autónomos maniobraron hasta su posición, simularon lanzamientos de misiles, evaluaron el daño de batalla y regresaron al CAP sin intervención adicional del operador.



"Esta demostración representa un salto sustancial en la autonomía y las interfaces hombre-máquina que son críticas para el combatiente en la lucha entre pares", dijo Michael Atwood, vicepresidente de Programas Avanzados de GA-ASI. "Al integrar Optix.C2 con TacACE, estamos entregando un sistema que no solo opera en el borde táctico, sino que también permite una rápida toma de decisiones y ejecución en todo el espacio de batalla. Este es el futuro de la guerra: sistemas escalables y autónomos que permiten al combatiente dominar a distancia".



GA-ASI continúa desarrollando y validando productos de autonomía que ofrecen un comportamiento de aeronave escalable y colaborativo con una intervención mínima del operador. GA-Intelligence proporcionó algoritmos e interfaces de orquestación de interacción y fusión global de múltiples sensores. Este último hito amplía la cartera de autonomía de la compañía con acceso a una imagen completa de amenazas, al tiempo que avanza en las capacidades C2 de borde crítico y las interfaces de operador intuitivas.



Acerca de GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. es el principal constructor mundial de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS). Con más de 8 millones de horas de vuelo, la línea Predator de UAS ha volado durante más de 30 años e incluye MQ-9A Reaper, MQ-1C Gray Eagle, MQ-20 Avenger y MQ-9B SkyGuardian/SeaGuardian. La compañía se dedica a proporcionar soluciones multimisión de larga duración que brindan un conocimiento constante de la situación y un ataque rápido.



Para obtener más información, se puede visitar www.ga-asi.com.



Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian y SkyGuardian son marcas comerciales de General Atomics Aeronautical Systems, Inc., registradas en los Estados Unidos y/o en otros países.



Acerca de GA-Intelligence

General Atomics Integrated Intelligence, Inc. es una empresa de ciencia de datos, desarrollo de software e ingeniería de sistemas centrada en el desarrollo de capacidades analíticas avanzadas para clientes de los sectores público y privado, con un fuerte énfasis en herramientas de apoyo a la gestión de datos espacio-temporales (espacio y tiempo), correlación y fusión de datos de múltiples fuentes/múltiples INT, seguimiento, resolución de entidades, pronóstico de ubicación y conciencia situacional global multidominio (MDGSA) Fuentes de datos de volumen/velocidad. Para obtener más información, visite www.ga-intelligence.com.







