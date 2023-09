La última encuesta global de ISAPS informa de un aumento en la cirugía estética en todo el mundo

ISAPS_Logo - INTERNATIONAL SOCIETY OF AESTHETIC PLASTIC SURGERY

El total de procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos aumentó un 11,2%

MOUNT ROYAL, N.J., 1 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- La International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) publicó los resultados de su Encuesta Global anual sobre procedimientos estéticos/cosméticos esta semana en el Congreso Mundial de la Olimpiada ISAPS Atenas 2023, que reunió a más de 1.000 asistentes de 90 países para discutir las últimas investigaciones científicas, innovaciones y técnicas para mejorar la seguridad del paciente en cirugía plástica estética.

El informe muestra un aumento general del 11,2 % en los procedimientos realizados por cirujanos plásticos en 2022, con más de 14,9 millones de procedimientos quirúrgicos y 18,8 millones de procedimientos no quirúrgicos realizados en todo el mundo.

Lo más destacado

El informe muestra un aumento continuo en la cirugía estética con un aumento del 41,3% en los últimos cuatro años.

Tanto los procedimientos quirúrgicos como los no quirúrgicos mostraron aumentos desde la última encuesta (16,7% y 7,2% respectivamente) con un aumento significativo del 57,8% en los procedimientos no quirúrgicos en los últimos cuatro años.

Procedimientos estéticos

La liposucción fue el procedimiento quirúrgico más común en 2022 al igual que en 2021, con más de 2,3 millones de procedimientos y un aumento del 21,1%. Los cinco procedimientos quirúrgicos principales fueron la liposucción, el aumento de senos, la cirugía de párpados, la abdominoplastia y el levantamiento de senos que reemplaza a la rinoplastia entre los cinco primeros. Los procedimientos no quirúrgicos más populares son la toxina botulínica, el ácido hialurónico, la depilación, la exfoliación química y la reducción de grasa no quirúrgica. La exfoliación química entra entre los cinco primeros reemplazando el estiramiento de la piel no quirúrgico.

El aumento de senos sigue siendo el procedimiento quirúrgico más común para las mujeres, con 2,2 millones de procedimientos y un aumento significativo del 29% en comparación con 2021. Todos los procedimientos de senos muestran un crecimiento notable respecto al año anterior, con más de 4,4 millones de procedimientos en senos y un aumento del 25%.

El aumento de glúteos muestra el mayor incremento en procedimientos quirúrgicos con 820.762 realizados y un aumento del 56,8%. En conjunto, los procedimientos de cuerpo y extremidades aumentaron un 25,3%. Los procedimientos de cara y cabeza siguen siendo los más populares, aunque con sólo un ligero aumento del 4,3% debido a una ligera disminución en los procedimientos más comunes: cirugía de párpados, rinoplastia y mejora de labios/procedimiento perioral. La cirugía de párpados está siendo reemplazada por la liposucción como el procedimiento quirúrgico más popular entre los hombres.

Para acceder al comunicado de prensa, la metodología y el informe que incluye información detallada por país, visite https://www.isaps.org/discover/media-centre/. Hay información detallada disponible para Argentina, Brasil, Colombia, Alemania, Grecia, India, Irán (República Islámica de), Italia, Japón, México, Rumania, España, Tailandia, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos.

Para consultas de los medios, contacte con: media@isaps.org.

