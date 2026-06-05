Última hora: CHG EnSOL lanza los módulos fotovoltaicos AIDC

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHAI, 5 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El 3 de junio, la 19ª Conferencia y Exposición Internacional sobre Generación de Energía Fotovoltaica y Energía Inteligente (2026) se inauguró en Shanghái. Basándose en la iteración de productos, la creación de ecosistemas y el despliegue integral, CHG EnSOL presentó sus logros de industrialización, escenarios de aplicación y ventajas innovadoras en el stand E630 del pabellón 7.2H.

En esta conferencia, el "Área del Futuro" del stand de CHG EnSOL atrajo mucha atención. Al exhibir de manera centralizada el diseño vanguardista de la compañía y sus logros en I+D en campos tecnológicos de vanguardia como la computación de IA, la energía fotovoltaica espacial, la integración de almacenamiento fotovoltaico y las nuevas centrales eléctricas, e integrando profundamente el concepto de que "la base de la IA es la energía limpia", la compañía ha evolucionado estratégicamente, pasando de ser una "empresa de fabricación de paneles fotovoltaicos" a demostrar una destacada fortaleza integral tanto en la construcción de infraestructura energética basada en IA como en la planificación estratégica de alto nivel.

En el recinto ferial, CHG EnSOL presentó con gran éxito el módulo fotovoltaico CHG "ENSOL-AIDC". Ante el auge de la computación con IA, CHG EnSOL ha adoptado una visión de futuro. El concepto estratégico de "Nueva Energía + IA + Computación", propuesto por el presidente Yu Zhuyun, ha pasado rápidamente del diseño de alto nivel a la práctica industrial. Los módulos CHG "ENSOL-AIDC" están diseñados específicamente para centros de datos con IA, logrando avances significativos en densidad de potencia, adaptabilidad ambiental y coste nivelado de electricidad.

La célula fotovoltaica espacial en tándem de perovskita/silicio, desarrollada conjuntamente por CHG EnSOL y Suzhou Heimian Optoelectronics Technology Co., Ltd., se exhibió en el área central del stand de la compañía, denominada "Área del Futuro". Ambas partes firmaron recientemente un acuerdo de cooperación estratégica, anunciando la creación de una empresa conjunta para desarrollar conjuntamente la tecnología de células fotovoltaicas en tándem de perovskita/silicio para aplicaciones espaciales e impulsar la industrialización de los logros de I+D.

Se informa que CHG EnSOL está intensificando su colaboración entre la industria, la universidad y la investigación. La compañía celebró la ceremonia de inauguración del "Laboratorio Conjunto de Innovación" con el Instituto de Investigación de Energía Solar de la Universidad Jiao Tong de Shanghái. Ambas partes trabajarán juntas para construir un ciclo cerrado de innovación que abarque "investigación básica - avance tecnológico - aplicación de logros", acelerando la transformación eficiente de los logros científicos y tecnológicos en fuerzas productivas.

Como líder en energía limpia e inteligente, durante la exposición, los líderes empresariales y tecnológicos de CHG EnSOL compartieron y presentaron productos de células y módulos fotovoltaicos, soluciones inteligentes para centrales eléctricas de energías renovables, soluciones ecológicas inteligentes con cero emisiones de carbono, soluciones de integración de hidrógeno, amoníaco, alcohol y petróleo, etc., demostrando plenamente las sólidas capacidades de desarrollo propio de la empresa en múltiples escenarios.

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