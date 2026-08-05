Última llamada: los destinos con las mayores caídas de precios para este agosto, según KAYAK

SEVILLA - KAYAK

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 5 de agosto de 2026. - Este agosto los viajeros españoles pueden encontrar escapadas nacionales, europeas y de larga distancia con precios medios de vuelo hasta 32% más bajos en comparación con agosto del pasado año. Santander, Bilbao y Sevilla, son los destinos nacionales más económicos, todos con precios medios de vuelo por debajo de los 135€, mientras que Milán, Lisboa y Oporto hacen lo propio entre los destinos internacionales, con precios medios de vuelo por debajo de los 110 €

Agosto, el mes por excelencia de las vacaciones entre los españoles, también es sinónimo de temporada alta. Sin embargo, esto no está reñido con la posibilidad de que aquellos que buscan una escapada de última hora, ya sea cerca de casa, en una ciudad europea o en un destino de largo radio, puedan encontrar (todavía) destinos asequibles y con un gran potencial de ahorro.



Según la última encuesta de KAYAK, el 18% de los viajeros españoles afirma que uno de los mayores obstáculos a la hora de planificar unas vacaciones es no saber si están consiguiendo la mejor oferta. Para ayudar a los viajeros que todavía no han reservado sus vacaciones, KAYAK, un motor de búsqueda de viajes líder, revela los destinos con las mayores caídas del precio en vuelos para este mes de agosto en comparación con el año pasado, y los destinos nacionales e internacionales más económicos.



"Agosto continúa siendo uno de los momentos clave para viajar y nuestros datos muestran que todavía hay margen para encontrar buenas oportunidades si los viajeros son flexibles con el destino", afirma Natalia Díez-Rivas, directora comercial de KAYAK para Europa. "Vemos bajadas en los precios de vuelos tanto en destinos nacionales como internacionales, lo que confirma que viajar en temporada alta no siempre implica renunciar al ahorro. En el caso de Asia, destinos como Yakarta, se encuentran entre los que registran las mayores caídas de precio en comparación con el mes de agosto del pasado año. Esta tendencia también se refleja en nuestro análisis semanal de precios de vuelos, que muestra un nuevo descenso en los precios de los vuelos con destino Asia durante la última semana".



Los 15 destinos con las mayores caídas de precio para viajar en agosto

Según los datos de KAYAK, en agosto, los viajeros pueden encontrar precios de vuelo entre un 14% y un 32% más bajos en comparación con el pasado año, a distintos destinos nacionales, europeos y de larga distancia.



Estos son los destinos con las mayores caídas de precio para viajar en agosto, el precio medio vuelo ida y vuelta en clase turista agosto 2026, la variación en % del precio medio de los vuelos en agosto 2026 vs agosto 2025, y el precio medio por noche de hotel agosto 2026.



1. Varsovia, Polonia: 180 €, -32%, 106 €







2. Sofía, Bulgaria: 209 €, -26%, 84 €







3. Yakarta, Indonesia: 706 €, -22%, 52 €







4. Londres, Reino Unido: 130 €, -21%, 195 €







5. Cracovia, Polonia: 165 €, -21%, 94 €







6. Bilbao, España: 98 €, -20%, 159 €







7. Hanói, Vietnam: 887 €, -19%, 73 €







8. Toronto, Canadá: 551 €, -18%, 229 €







9. Palermo, Italia: 192 €, -18%, 116 €







10. Dubrovnik, Croacia: 245 €, -17%, 251 €







11. Malé, Maldivas: 911 €, -16%, 415 €







12. Singapur, Singapur: 777 €, -15%, 192 €







13. Budapest, Hungría: 175 €, -15%, 111 €







14. Edimburgo, Reino Unido: 215 €, -15%, 323 €







15. Catania, Italia: 257 €, -14%, 99 €







Los destinos más económicos para viajar en agosto

En España, algunas de las opciones más asequibles se pueden encontrar con precios medios por debajo de los 135 €.



Los 5 destinos nacionales más económicos y el precio medio vuelo ida y vuelta en clase turista agosto 2026.



1. Santander: 97 €







2. Bilbao: 98 €







3. Sevilla: 116 €







4. Oviedo: 123 €







5. Vigo: 132 €







A nivel internacional, los destinos más económicos para viajar este agosto se concentran principalmente en Europa, con precios medios de vuelo que no superan los 130 €.



Los 5 destinos internacionales más económicos y el precio medio vuelo ida y vuelta en clase turista agosto 2026.



1. Milán, Italia: 102 €







2. Lisboa, Portugal: 103 €







3. Oporto, Portugal: 108 €







4. Venecia, Italia: 130 €







5. Londres, Reino Unido: 130 €











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Pie de foto: SEVILLA

Autor: KAYAK