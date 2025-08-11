Ultima Markets obtiene la licencia de la FCA para impulsar su expansión en Reino Unido

(Información remitida por la empresa firmante)

EBENE CYBERCITY, Mauricio, 11 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Ultima Markets, un bróker de CFD de confianza mundial para el trading online ha obtenido la licencia regulatoria para operar bajo la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido. Esta adquisición marca un paso significativo en la estrategia de Ultima Markets para establecer una presencia regulada en el Reino Unido.

Reino Unido es un centro financiero global clave, con una población estimada de 19 millones de operadores activos, cifra que seguirá creciendo en 2024. La FCA goza de un amplio reconocimiento por sus altos estándares de transparencia y protección del consumidor, lo que convierte su licencia regulatoria en una de las más rigurosas y prestigiosas de la industria.

"Estamos sumamente orgullosos de dar este paso", declaró Gareth Derbyshire, portavoz de Ultima Markets. "Estar regulados por la FCA refleja nuestro compromiso a largo plazo con Reino Unido y sus estándares regulatorios. Establece las pautas de lo que los operadores británicos pueden esperar de nosotros: transparencia, integridad y un enfoque claro en su experiencia de trading".

Ultima Markets planea incorporar clientes del Reino Unido a partir de 2026 y lanzará una oferta localizada que incluye un sitio web dedicado, sistemas de cumplimiento mejorados y funciones de plataforma adaptadas a los estándares de la FCA. "Estamos tomando todas las medidas necesarias para cumplir plenamente con las expectativas", añadió Derbyshire. "Esto significa más que simplemente cumplir con los requisitos. Nuestros productos, formación y soporte están diseñados y desarrollados para operadores de Reino Unido".

Los operadores de Reino Unido tendrán acceso a la gama completa de instrumentos CFD de Ultima Markets, incluyendo forex, índices, materias primas y acciones, operando en plataformas líderes como MetaTrader 4 (MT4). A través de la Trading Academy de Ultima Markets, operadores de todos los niveles también podrán tomar el control de sus objetivos de trading mediante el desarrollo de habilidades prácticas y conocimientos financieros.

Fundada en 2016, Ultima Markets está regulada por la Financial Services Commission de Mauricio y es reconocida por su rápida ejecución, su alta liquidez y la diversidad de sus herramientas de trading.

Ultima Markets también es el primer bróker de CFD en unirse al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, integrando prácticas comerciales responsables en sus operaciones y promoviendo la educación en sostenibilidad a través de su Ultima Impact Foundation.

Acerca de Ultima Markets

Ultima Markets es un bróker multiactivo con licencia y galardonado que ofrece acceso a más de 250 instrumentos CFD en divisas, materias primas, índices y acciones. Recientemente, la compañía recibió el premio Most Advanced Multi-Asset Trading Platform Europe 2025 y es el primer bróker de CFD en unirse al Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

