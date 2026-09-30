(Información remitida por la empresa firmante)

-La última versión de la plataforma de Suvoda crea una experiencia global que abarca los datos del estudio, la participación de los pacientes, la programación, los pagos y las operaciones de los ensayos clínicos

CONSHOHOCKEN, Pa., 30 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Suvoda, una empresa global de tecnología para ensayos clínicos, anunció hoy una nueva actualización con avances importantes desde la unificación de los productos líderes del mercado de Suvoda y Greenphire en una única plataforma. Las innovaciones en IA y las nuevas funcionalidades del producto están ampliando las capacidades de la plataforma, reduciendo la carga de trabajo manual para los usuarios y ofreciendo a pacientes, centros y patrocinadores más opciones para interactuar con la tecnología de sus ensayos a nivel mundial.

La Plataforma de Suvoda conecta tecnología y servicios a lo largo de los momentos críticos y sensibles al tiempo de un ensayo clínico, permitiendo a patrocinadores, CRO, centros de investigación y pacientes obtener la información necesaria para tomar decisiones más inteligentes y agilizar sus procesos. Resuelve un desafío histórico en los ensayos clínicos: los equipos de estudio se veían obligados a integrar tecnologías no diseñadas para interoperar con proveedores, sistemas de acceso y equipos de soporte independientes para gestionar la aleatorización, el suministro de fármacos, la cumplimentación de cuestionarios, los pagos, los desplazamientos y el consentimiento de los pacientes. Suvoda está transformando esa experiencia fragmentada en una plataforma unificada, algo inédito en el sector.

Entre los avances se incluyen:

IA integrada en la plataforma. Suvoda está incorporando capacidades de IA en toda su plataforma unificada, comenzando por RTSM y eCOA y ampliándose a servicios financieros, como los pagos a pacientes. Los resultados son significativos. La capacidad RTSM de Suvoda, basada en agentes autónomos, está demostrando una reducción de hasta el 80 % en los plazos que van desde el inicio del proyecto hasta las pruebas de aceptación del usuario (UAT). Sofia, el asistente de IA conversacional de Suvoda, permite a los patrocinadores y a los centros de investigación buscar información y realizar acciones autorizadas en varios idiomas, quedando cada acción registrada y sujeta a auditoría. El personal humano conserva la autoridad para dar su aprobación en cada etapa del proceso.

Suvoda está incorporando capacidades de IA en toda su plataforma unificada, comenzando por RTSM y eCOA y ampliándose a servicios financieros, como los pagos a pacientes. Los resultados son significativos. La capacidad RTSM de Suvoda, basada en agentes autónomos, está demostrando una reducción de hasta el 80 % en los plazos que van desde el inicio del proyecto hasta las pruebas de aceptación del usuario (UAT). Sofia, el asistente de IA conversacional de Suvoda, permite a los patrocinadores y a los centros de investigación buscar información y realizar acciones autorizadas en varios idiomas, quedando cada acción registrada y sujeta a auditoría. El personal humano conserva la autoridad para dar su aprobación en cada etapa del proceso. Un inicio de sesión para ocho productos conectados. La nueva plataforma de lanzamiento de productos, que se está implementando en ensayos globales, permite a los equipos de estudio moverse entre RTSM/IRT, eCOA, eConsent, Scheduling, Patient Payments, Travel, Site Payments y Budgeting & Benchmarking sin cambiar de sistema. Una capa de datos unificada significa que los datos de los participantes, una vez introducidos en el RTSM, pueden fluir automáticamente entre productos, eliminando la necesidad de volver a introducirlos.

La nueva plataforma de lanzamiento de productos, que se está implementando en ensayos globales, permite a los equipos de estudio moverse entre RTSM/IRT, eCOA, eConsent, Scheduling, Patient Payments, Travel, Site Payments y Budgeting & Benchmarking sin cambiar de sistema. Una capa de datos unificada significa que los datos de los participantes, una vez introducidos en el RTSM, pueden fluir automáticamente entre productos, eliminando la necesidad de volver a introducirlos. Decisiones más rápidas y seguras por parte de patrocinadores y CRO. Las nuevas mejoras en la generación de informes y las capacidades de autoservicio ofrecen a los patrocinadores y a las CRO mayor capacidad de elección y control. Entre los ejemplos se incluye un portal de informes financieros y de viajes que permite acceder de forma autónoma a los datos del estudio necesarios, justo cuando se requieren. La solución Budgeting & Benchmarking ahora permite realizar negociaciones directamente en la plataforma en lugar de hacerlo fuera de ella; además, los datos de pago se retroalimentan para refinar en tiempo real los parámetros de referencia del valor justo de mercado.

Las nuevas mejoras en la generación de informes y las capacidades de autoservicio ofrecen a los patrocinadores y a las CRO mayor capacidad de elección y control. Entre los ejemplos se incluye un portal de informes financieros y de viajes que permite acceder de forma autónoma a los datos del estudio necesarios, justo cuando se requieren. La solución Budgeting & Benchmarking ahora permite realizar negociaciones directamente en la plataforma en lugar de hacerlo fuera de ella; además, los datos de pago se retroalimentan para refinar en tiempo real los parámetros de referencia del valor justo de mercado. Una mejor experiencia para el paciente. La galardonada Suvoda App ofrece a los pacientes un espacio único para realizar un seguimiento de las visitas, solicitar transporte, completar cuestionarios y recibir micropagos al finalizar las tareas. Los centros pueden realizar videollamadas para visitas a domicilio y compartir su disponibilidad horaria, facilitando así la programación de citas. Los pacientes de todo el mundo pueden recibir reembolsos a través del método de pago que mejor se adapte a sus necesidades, como las billeteras digitales (incluida Alipay en China). Para los centros, esto se traduce en una reducción de las llamadas entrantes sobre el estado de pagos y viajes, así como en menos procesos de transferencia manual de información.

"Este lanzamiento demuestra lo que es posible lograr con una suite de productos basada en una plataforma y potenciada por inteligencia artificial. Los centros pueden dedicar menos tiempo a conciliar sistemas, los pacientes disfrutan de una experiencia más sencilla en los ensayos clínicos, estén donde estén, y los patrocinadores obtienen respuestas más rápidas a sus preguntas clave. Me siento enormemente orgulloso de nuestros equipos. Han adoptado una visión audaz para el futuro y la han hecho realidad mediante tecnología innovadora, diseñada para mejorar el funcionamiento de los ensayos clínicos para todas las partes implicadas", afirmó Jagath Wanninayake, consejero delegado de Suvoda.

Suvoda es una empresa tecnológica global especializada en ensayos clínicos que ofrece una plataforma de software en tiempo real, líder en el mercado, la cual permite a patrocinadores y organizaciones de investigación por contrato (CRO) tomar decisiones con confianza, y a centros y pacientes actuar con calma y control. Suvoda proporciona soluciones de software interconectadas y orientadas a la acción, así como servicios y soporte líderes en el sector, garantizando que, incluso en los momentos críticos y de mayor urgencia, los estudios que transforman vidas sigan avanzando. Recientemente, Suvoda se fusionó con Greenphire, proveedor líder de herramientas para la gestión financiera de ensayos clínicos y el apoyo a pacientes. Para más información, visite suvoda.com y siga a Suvoda en LinkedIn.

Contacto para medios:

Robin Abadía, director, Comunicaciones Externasmarketing@suvoda.com

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