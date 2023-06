Las últimas soluciones de OPESS aterrizarán en ESS Europe 2023

OPESS's Industrial, Commercial and Residential Energy Storage Solutions

- Las últimas soluciones de almacenamiento de energía industrial, comercial y residencial de OPESS aterrizarán en ESS Europe 2023

MÚNICH, Alemania, 12 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- OPESS, un innovador líder en nuevas energías y proveedor de soluciones propiedad del prestigioso Grupo Unisun, se está preparando para mostrar toda su gama de la última tecnología renovable en la ess Europe 2023, que tendrá lugar del 14 al 16 de junio. Impulsados por su compromiso de potenciar a las pequeñas y medianas empresas y fabricantes de todo el mundo con sus soluciones energéticas inteligentes, rentables y fiables, los productos de almacenamiento de nueva generación de OPESS prometen una versatilidad, seguridad y rendimiento líderes en la industria, diseñados para facilitar a las empresas de todos los sectores la aceleración de la transición energética, al tiempo que aumentan su productividad y reducen los costes.

Durante los tres días del evento, el expositor de OPESS (C2.470) presentará los productos de almacenamiento modular Ocube de la empresa, la familia Obox creada para satisfacer las necesidades energéticas de los hogares, las soluciones integradas de almacenamiento y carga de energía de la gama Ostation, así como los sistemas inteligentes de gestión de la energía "One for All", repletos de funciones de vanguardia que agilizan el control y maximizan la eficiencia energética. OPESS también pretende aprovechar la plataforma que ofrece la feria solar más importante del mundo para entablar contactos con colegas del sector y posibles socios con el fin de explorar la oportunidad de ampliar las redes empresariales, fomentar la colaboración e intercambiar ideas.

Las soluciones de almacenamiento de energía Ocube para clientes comerciales e industriales cuentan con una robusta redundancia multinivel para una mayor seguridad y un diseño modular integrado altamente adaptable que garantiza la compatibilidad con una amplia gama de aplicaciones. Además, la serie Ocube está equipada con el sistema de gestión de la energía (EMS) patentado por OPESS, capaz de gestionar y distribuir la energía con mayor eficiencia y precisión.

Con un diseño que responde a la necesidad global de soluciones integradas de almacenamiento y carga, la serie Ostation presenta productos que ofrecen una adaptabilidad y versatilidad excepcionales. La gama ofrece una asistencia completa a una amplia variedad de clientes con necesidades de almacenamiento y carga, incluidos servicios basados en menús que abarcan software y hardware preinstalados, lo que refuerza sus capacidades de gestión y agiliza el proceso de pago comercial.

Con un cierre minimalista y elegante, la serie Obox ofrece una densidad energética superior y simplifica los pasos de instalación para maximizar la comodidad y el rendimiento. Los productos de almacenamiento de energía doméstica, que se pueden manejar a distancia con una aplicación diseñada para dispositivos móviles, incorporan baterías LFP alimentadas por tecnología PACK que garantizan un suministro de energía estable, eficiente e ininterrumpido tanto para los residentes como para los usuarios de exteriores.

Este año en ess Europe 2023, OPESS tiene como objetivo mostrar su nueva generación de soluciones de almacenamiento de energía respaldadas por los años de I+D de OPESS y su sólida capacidad de innovación líder en la industria, que cuenta con más de 300 patentes a nivel nacional. Los últimos productos se elaboran con un enfoque en la estabilidad y la seguridad, así como con el objetivo de maximizar su adaptabilidad en escenarios comerciales, industriales y residenciales, proporcionando un mayor valor a sus usuarios.

Durante 2015 - 2020, OPESS implementó con éxito proyectos fotovoltaicos de nueva energía por un total de más de 37MWH en múltiples países, como Japón, Países Bajos, Hungría e India.

Los visitantes también pueden anticipar la presencia de OPESS en Re+ 2023, donde la empresa mostrará productos hechos a medida para los usuarios en Estados Unidos del 11 al 14 de septiembre de 2023.

Acerca de OPESS (Shanghai) Energy Co., Ltd.

OPESS, propiedad de Unisun Group y respaldada por él como proveedor líder de soluciones de almacenamiento de energía para múltiples escenarios, ofrece a los clientes comerciales, industriales y residenciales productos y servicios energéticos fiables y eficientes, aprovechando un sistema de almacenamiento de energía altamente adaptable y seguro y una avanzada tecnología de gestión de la energía. OPESS también proporciona a los usuarios un servicio de ciclo completo que abarca el análisis energético digital, el diseño estandarizado de soluciones, la integración inteligente de sistemas, la instalación estandarizada de productos y la operación y mantenimiento. Para más información, visite la página web: https://www.opess.de/ .

